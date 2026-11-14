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Essentials in 5 Minuten, 14. November 2026, 8 Uhr Beirut, volle Facebook-YouTube
Essentials Samstag, 14. November 2026, 8 Uhr, Beirut Zeit. IWF, Südlibanon, militärische Rekrutierung, amerikanische Leugnung in Bahrain, Wiederaufnahme der Abfahrten in den Vereinigten Staaten und Schließungen der Pariser U-Bahn. Distinguished Fakten, Aussagen und Unsicherheiten. Vollversion, ca. 5 Minuten. Französische Erzählung Vivienne. Archiv der Dokumentarfotos, Daten und Credits auf dem Bildschirm. Bank of Lebanon und Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, Archive erschienen 2019. Army: Direction de l’Orientation/Libnanews, Archiv veröffentlicht im Februar 2025. Qom: Mostafa Meraji, 6. Mai 2011, CC0. JFK: Ad Meskens, April 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet: Chabe01, 27. November 2016, CC BY-SA 4.0. Boxen und Ankleiden von Libnanews; Anpassungen von JFK- und Châtelet-Fotos unter ihren jeweiligen Lizenzen. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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