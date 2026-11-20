Vorschulkinder, Universitäten, Familien und Austausch: Warum Französisch im Libanon präsent bleibt, ohne seine Amtssprache zu sein.

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Französisch ist im Libanon präsent, weil es von Schulen, Universitäten, Familien und kulturellen Austauschen übertragen wird, lange vor und nach dem französischen Mandat. Es behält einen wichtigen Platz, aber Arabisch ist die offizielle Sprache und nicht alle Libanesen sprechen Französisch.

Französisch in einer Straße in Beirut, in einem Klassenzimmer oder am Telefon zu hören, bedeutet nicht, dass der Libanon genauso ein französischsprachiges Land wäre wie Frankreich. Die Sprache nimmt in einer mehrsprachigen Gesellschaft einen besonderen Platz ein. Um diese Präsenz zu verstehen, muss man ihre Geschichte, ihre schulische Rolle und den wirklichen Nutzen der Bewohner unterscheiden.

Präfranzösische Präsenz

Das französische Mandat stärkte den Platz des Französischen, aber er führte ihn nicht in ein Gebiet ein, in dem ihn niemand kannte. Religiöse Bildungsnetzwerke und -austausche mit Europa hatten sich bereits im 19. Jahrhundert etabliert, als die Region noch zum Osmanischen Reich gehörte.

Die Saint Joseph University von Beirut bietet einen präzisen Benchmark. 1875 von der Gesellschaft Jesu gegründet, geht sie dem Mandat um mehrere Jahrzehnte voraus. Seine Institutionen haben Generationen von Studenten in verschiedenen Disziplinen ausgebildet. Französisch wurde somit nicht nur als Gesprächssprache verbreitet, sondern auch als Studien- und Berufssprache.

Diese Schulgeschichte zählt mehr als nur eine Erklärung reduziert auf eine sentimentale Verbindung mit Frankreich. Eine Sprache wird beibehalten, wenn sie zum Lernen, Arbeiten und Übertragen von Wissen verwendet wird. Die Passage durch Bildungseinrichtungen gab Französisch nachhaltige Nutzungen, die dann zu Familien und Berufskreisen floss.

Was das Mandat geändert hat

Nach dem Ersten Weltkrieg gab die französische Vormundschaft dieser Sprache zusätzliches politisches und administratives Gewicht. In der Verfassung von 1926 hatte Französisch einen offiziellen Status neben Arabisch. Die Sprache wird dann in die Institutionen des neuen Staates sowie in die bereits vorhandenen Bildungsnetzwerke aufgenommen.

Dieser Zeitraum ist von der aktuellen Rechtslage zu unterscheiden. Das Ende der Vormundschaft entfernt nicht Sprachkenntnisse, Schulen oder Bibliotheken. Aber es verändert den nationalen Rahmen, in dem sie verwendet werden. Die Praxis des Französischen geht in einem unabhängigen Libanon weiter; Es ist nicht die Erweiterung einer französischen Souveränität über das Land.

Ist Französisch noch eine offizielle Sprache?

Nein. Artikel 11 der aktuellen Verfassung bezeichnet Arabisch als offizielle Landessprache und bezieht sich auf ein Gesetz, das die Verwendung von Französisch bestimmt. Diese spezielle Bestimmung stellt nicht beide Sprachen auf der gleichen Ebene. Die Organisation internationale de la Francophonie klassifiziert auch Arabisch als Amtssprache des Libanon und Französisch als Fremdsprache.

Die Verwirrung kommt oft von der Verwendung des Wortes « Francophone ». Er kann eine Person benennen, die Französisch spricht, eine Institution, die es zum Unterrichten verwendet, oder ein Land, das Mitglied der Frankophonie ist. Es bedeutet nicht unbedingt, dass Französisch einen offiziellen Status hat. Libanon ist seit 1973 Mitglied der Organisation, ohne seine offizielle arabische Sprache aufzugeben.

Schule bleibt wesentlicher Treiber

In einem Teil der libanesischen Institutionen ist Französisch nicht auf ein Fach beschränkt, das einige Stunden pro Woche unterrichtet wird. Es wird auch verwendet, um Mathematik oder Naturwissenschaften zu lernen. Das französische Institut beschreibt ein strukturell zweisprachiges Bildungssystem, in dem diese Fächer in Französisch oder Englisch nach den Institutionen unterrichtet werden.

Diese Organisation hilft zu verstehen, warum ein Student ein französisches wissenschaftliches Vokabular erwerben kann, während er hauptsächlich Arabisch zu Hause spricht. Sie erklärt auch, dass zwei gleichaltrige Libanesen sehr unterschiedliche Französischkenntnisse haben: Ihr Bildungshintergrund und ihre Praxismöglichkeiten sind nicht identisch.

Französisch als Schule gehört nicht nur zu Privatschulen. Die Bildungszusammenarbeit betrifft auch den öffentlichen Sektor, die Lehrerausbildung und libanesische Bildungseinrichtungen. Es wäre daher falsch, Francophonie, Privatschule und die Mitgliedschaft in demselben sozialen Milieu automatisch zu assimilieren.

Studien und berufliche Links

Universitäten setzen diese Praxis fort. Die U.S.J. präsentiert sich heute als französischsprachige Sprach- und Kulturinstitution und hebt Französisch, Englisch und Arabisch hervor. Diese Kombination zeigt, dass die Universität Frankophonie nicht den Ausschluss anderer Sprachen impliziert.

Partnerschaften zwischen libanesischen und französischen Institutionen, gemeinsame Diplome und Austausch von Forschern geben auch Französisch praktischen Wert. Es kann Lehrplan, Mobilität oder Zusammenarbeit erleichtern. Die libanesische Hochschulbildung bildet jedoch kein einheitliches sprachliches Set: Die Wahl einer Universität oder eines Fachgebiets kann zu sehr unterschiedlichen Verwendungen führen.

Sprechen alle Libanesen Französisch?

Nein. Das OIF-Blatt basierend auf seinem Bericht von 2022 schätzte die Frankophonen auf 38% der Bevölkerung. Diese datierte Benchmark stellt keine linguistische Volkszählung von 2026 dar und bedeutet nicht, dass alle diese Menschen täglich Französisch auf dem gleichen Niveau verwenden. Ein Gespräch zu verstehen, einen Artikel zu lesen und einen professionellen Text zu schreiben, sind unterschiedliche Fähigkeiten.

Die Sprache, die wir hören, hängt stark vom Ort und den Gesprächspartnern ab. Ein Treffen an einer französischsprachigen Universität beschreibt nicht die Praktiken des ganzen Landes. Ebenso bedeutet die Verwendung von Französisch in einer Familie nicht, dass ihre Mitglieder das libanesische Arabisch in ihrem täglichen Austausch aufgegeben haben.

Eine Sprache unter mehreren

Libanesisches Arabisch, Französisch und Englisch können auf den Reisen derselben Person koexistieren. Die Auswahl variiert je nach Ansprechpartner, Arbeit, Studium oder Fach. Der Wechsel von einer Sprache in eine andere ist kein Fehlen einer Nationalsprache: Es ist eine mehrsprachige Praxis, die durch unterschiedliche Lern- und Gewohnheiten ermöglicht wird.

Kulturelles Leben hilft Französisch über das Klassenzimmer hinaus zu halten. Das Französische Institut des Libanon organisiert sprachliche und künstlerische Aktivitäten durch ein Netzwerk, das in mehreren Regionen eingerichtet wurde. Durch den Austausch mit Autoren, Künstlern und Institutionen bleibt die Sprache eine kulturelle Praxis und kein bloßes Schulgedächtnis.

Wenn man im Libanon Französisch spricht, dann deshalb, weil mehrere Relais gefolgt sind und weiterhin existieren: Bildung vor dem Mandat, die Institutionen dieser Zeit und dann die Bildungs-, Berufs- und kulturellen Entscheidungen eines unabhängigen Landes. Diese Geschichte erklärt eine starke Präsenz, ohne Französisch zur Sprache aller Libanesen zu machen oder den zentralen Platz des Arabischen auszulöschen.

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