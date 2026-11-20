Anthropic erwartet $ 104,8 Milliarden netto seiner Einführung in Nasdaq und eine separate Privatplatzierung. Der bei der SEC hinterlegte endgültige Prospekt unterscheidet zwischen den Beträgen des Unternehmens, der Option der Bank und den geschätzten Steuerabzügen in Höhe von 4,3 Milliarden für bestimmte bedingt zugeteilte Aktien.

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Der bei der SEC hinterlegte endgültige Prospekt schätzt, dass der Nettoerlös von Anthropic aus zwei Transaktionen stammen würde: der öffentlichen Ausgabe neuer Aktien und einer privaten Investition von 26 Milliarden. Das Dokument zeigt auch einen geschätzten Abfluss von 4,3 Milliarden US-Dollar für Steuerabzüge im Zusammenhang mit bedingt zugeteilten Aktien an. Diese Beträge werden im Gegensatz zum Nasdaq-Kurs verwendet, um das Geld zu verfolgen, das in das Unternehmen eingehen würde, und eine der Zahlungen, die es bereits leistet.

Rund 78,8 Milliarden Netto aus öffentlicher Versorgung

Der für die Einführung gezeigte Bruttobetrag von 81,34 Milliarden US-Dollar misst alle vorgeschlagenen Aktien der Klasse A mit 83 US-Dollar. Sie umfasst 79,38 Milliarden brutto neue Aktien von Anthropic und 1,96 Milliarden Wertpapiere, die von bestehenden Aktionären übertragen wurden. Der Erlös aus diesen Veräußerungen ist nicht Eigentum des Unternehmens.

Der Prospekt schließt Investitionsprovisionen für Aktien der Klasse A und die geschätzten Kosten von Anthropic aus. Wenn man die 26 Milliarden privaten Investitionen von dem veröffentlichten Nettobetrag abzieht, ergibt sich allein für die öffentliche Versorgung eine Größenordnung von 78,8 Milliarden, ohne die Option der Banken. Diese Zahl ist eine Schätzung aus der Abstimmung der Beträge, nicht ein bestätigter Cashflow.

Private Investitionen basieren auf Aktien der Klasse N zum gleichen Stückpreis. Der Prospekt enthält jeweils 10 Milliarden für Google und Nvidia und 2,5 Milliarden für AMD. Mit dem Google-Abonnement wird ein Teil einer bereits abgeschlossenen Verpflichtung mobilisiert: Dieser Betrag soll nicht ein zweites Mal in die geplante Finanzierung aufgenommen werden. Die Bankoption umfasst weitere 147 Millionen Wertpapiere. Bei vollständiger Ausübung schätzt der Prospekt den kombinierten Nettoerlös von rund 117 Milliarden US-Dollar.

Steuerabzüge, kein detailliertes Budget

Anthropic plant, ungefähr 4,3 Milliarden US-Dollar für Steuerabzüge auszugeben, die bei der Abrechnung bestimmter bedingt zugeteilter Aktien oder SURs gezahlt werden. Das Unternehmen stützt sich bei dieser Berechnung auf den Aktienkurs bei der Einführung und einen angenommenen Quellensatz. Diese geplante Zahlung ist weder eine Bankprovision noch im Kostenabzug enthalten, der zu 104,8 Milliarden netto führt.

Für den Rest zitiert das Papier die aktuellen Bedürfnisse des Unternehmens, Betriebskosten, Rechenkapazität und Infrastrukturinvestitionen und Rekrutierung. Er sieht auch den Erwerb oder den Erwerb von Anteilen vor, ohne dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Prospekts eine nennenswerte Verpflichtung zu diesem Zweck besteht. Für jede dieser Ausgaben wird kein bestimmter Betrag zugewiesen.

Das Rating begann am 19. November. Die Abwicklung des Angebots wurde bis zum 20. November unter den üblichen Bedingungen bekannt gegeben, und die Privatplatzierung muss nach Abschluss des öffentlichen Angebots erfolgen. Der erste Kurs und der Austausch des Vortages bestätigen diese Vorschriften oder die Ausübung der Bankoption nicht.

Archiv: Nasdaq MarketSite TV Studio in New York, August 2006.Luis Villa del Campo / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Ganzes Foto, Libnanews Dressing. Dieses Bild zeigt nicht die Einführung von Anthropic.

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