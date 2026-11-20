Ein Vorschlag sieht für einige ehemalige Mieter eine Frist bis zum 28. Februar 2029 vor. Es sieht drei Erhöhungsstufen vor und würde es den Eigentümern ermöglichen, eine Förderfähigkeitsprüfung zu beantragen. Die beiden Texte auf der Tagesordnung vom 12. November gehören nicht zu den im Protokoll des Parlaments angenommenen Texten.

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Ein Vorschlag des Verwaltungs- und Justizausschusses sieht für einige ehemalige Mieter im Libanon eine Frist bis zum 28. Februar 2029 vor. Die beiden Texte über Mieten standen auf der ergänzenden Tagesordnung vom 12. November. Sie sind nicht in den Listen der angenommenen Texte enthalten, die nach den Morgen- und Abendsitzungen herausgegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Datum 2029 kein neues Recht, in den Räumlichkeiten zu unterhalten.

Der Ausschuss hat zwei Vorschläge in einer Übergangsformel zusammengefasst. Das geprüfte Dokument betrifft Mietverträge für Wohnimmobilien, die vor dem 23. Juli 1992 abgeschlossen wurden und unter das Gesetz 2/2017 fallen. Sie gilt nicht für kürzliche Wohnmieten oder ehemalige Geschäftsräume. Der Text verlängert nicht alle Verträge. Es behält sich die Frist für Mieter vor, die die Bedingungen des gesetzlich vorgesehenen Unterstützungsfonds erfüllen.

Zwei Spuren je nach Situation des Mieters

Der erste betrifft diejenigen, die den Fonds bereits in den vorgesehenen Formen und Bedingungen beantragt haben. Die zweite ist an diejenigen gerichtet, die dies nicht getan haben: Der Text würde es ihnen ermöglichen, einen Antrag beim zuständigen Mietgericht einzureichen, wenn ihnen eine Ausweisungsklage mitgeteilt wird. Dieser vorgeschlagene Mechanismus steht weder den Fenstern des Fonds offen noch ist er förderfähig.

In beiden Fällen könnte der Vermieter das Gericht bitten, einen Sachverständigen zu ernennen, um die Eignung des Mieters zu überprüfen. Der Kommissionsbericht stellt diese Kontrolle als Schutz des Eigentumsrechts dar. In der Formel ist jedoch nicht ausdrücklich festgelegt, wie die bereits vor ihrem Inkrafttreten angemeldeten Übertragungen behandelt würden. Er enthält keine allgemeine Aussetzung des Verfahrens.

Zwanzig, vierzig und sechzig Mal die Referenzmiete

Die vorgeschlagene Berechnung basiert auf der Miete 2017. Er setzte ein Ziel von 60 Mal dieser Basis und wendete es dann in Schritten an: ein Drittel im Jahr 2026, zwei Drittel im Jahr 2027 und alle im Jahr 2028. Die Berechnung ergibt somit das Zwanzig-, Vierzig- und Sechzigfache des Referenzbetrags für die drei Stufen. Dies ist keine sukzessive Erhöhung der im Vorjahr gezahlten Miete. Das Jahr 2026 ist in der Formel enthalten, während kein Stichtag festgelegt wird.

Die Wahl des Betrags 2017 macht die Berechnung abhängig von der Grundlage, die für jeden Vertrag verwendet wird. Zwei Wohnungen unterliegen daher nicht unbedingt dem gleichen Ergebnis in Pfund. Das Dokument regelt nicht im Detail die Behandlung aller nach der Reform zwischen Gebern und Mietern geschlossenen Vereinbarungen. Die vorgeschlagene Verlängerung würde automatisch am 28. Februar 2029 für abgedeckte Verträge enden, so der Text. Dieser Begriff erscheint im Entwurf: Er ersetzt nicht die geltenden Regeln für jeden Streitfall.

Was die Dokumente des Parlaments zeigen

Im September stellte die Kommission fest, dass die Umsetzung des Unterstützungsfonds durch die Exekutive nicht erfolgreich war. Im November überprüften ihre Mitglieder Daten des Finanzministeriums zu den betroffenen Wohnungen und Statistiken zu Rechtsstreitigkeiten. Das Ergebnis ist ein gezielter Text: Anstatt alle Verträge zu verlängern, wird vorgeschlagen, die Beibehaltung an die Situation der berechtigten Mieter zu knüpfen. In der Kopie des Berichts wird die Annahme der beiden zusammengelegten und geänderten Vorschläge im Ausschuss angekündigt. Er bittet das Parlament um ihre Zustimmung, was die beiden Phasen unterscheidet.

Im Protokoll der Sitzungen vom 12. November sind die angenommenen Texte aufgeführt, aber weder die Formel der Kommission noch die Vorschläge zu alten Mietwohnungen erscheinen. Ein Eintrag in die Tagesordnung ist für eine Abstimmung nicht gültig. Der Vorschlag selbst sieht eine wirksame Veröffentlichung im Amtsblatt vor, wenn das Parlament ihn annimmt. Es erlaubt daher nicht, die Miete eines Mietvertrags sofort neu zu berechnen oder zu dem Schluss zu kommen, dass ein Ausweisungsverfahren eingestellt wird.

Wohngebäude im Libanon. Archivfoto veröffentlicht im April 2018; Datum der Schießerei nicht festgelegt. Keine der abgebildeten Wohnungen wird als von dem Projekt betroffen identifiziert. Foto François el Bacha / Libnanews.

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