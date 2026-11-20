Das Ministerium fordert eine Überprüfung des Strompreises für alle Kraftwerke, nicht nur für Diesel. Es wird keine neue Skala veröffentlicht. Die Auswirkungen auf die Haushalte hängen vom Schutz der ersten hundert Kilowattstunden und den Kosten für den zusätzlichen Strom ab, der von einem privaten Generator gekauft wird.

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Libanon erwägt eine neue Formel für die Berechnung des Stromtarifs des Libanon. Das Energieministerium hat beantragt, die Berechnung nicht auf bereits in Betrieb befindliche Diesel- und Wärmekraftwerke zu beschränken. Das Unternehmen legte einen überarbeiteten Entwurf zur Prüfung vor. Am 13. November genehmigte der Ministerrat einen allgemeinen Elektrizitätsplan, aber seine veröffentlichten Beschlüsse legen keinen neuen Preis pro Kilowattstunde fest.

Libanons Strombrief an das Ministerium unterscheidet die Formel für die Berechnung der Tarifentscheidung. Sie berichtete über die Bemerkungen des Ministers und bat dann darum, den überarbeiteten Entwurf dem Staatsrat zur Beratung zu übermitteln. Sie erwähnt angehängte Tische. Die Tabellen sind in der vorliegenden Kopie des Schreibens nicht enthalten. Daher kann ein auf eine Rechnung anwendbarer Betrag nicht abgezogen werden, noch kann eine Erhöhungsgrenze oder ein Antragsdatum bestätigt werden.

Eine Berechnung, um mehr Pflanzen abzudecken

Das Ministerium bittet darum, alle Pflanzen zu berücksichtigen, die während des Zeitraums produzieren. Sie bezieht sich auf hydraulische Anlagen und thermische Einheiten, die in Betrieb genommen werden können. Die Beobachtung zielt auf eine erste Methode ab, die sich hauptsächlich auf den Preis für Dieselkraftstoff und die damals aktiven Wärmekraftwerke stützte. Die Kosten für einen Liter Kraftstoff reichen nicht aus, um die durchschnittlichen Netzkosten zu messen, wenn ein Teil des Stroms anderweitig erzeugt wird.

Der Kaufpreis für Kraftstoff kann steigen, während ein größerer Anteil der Produktion aus der Hydraulik stammt. Umgekehrt führt billigerer Kraftstoff nicht unbedingt zu einer entsprechenden Senkung der Durchschnittskosten, wenn das Unternehmen mit seinen am wenigsten effizienten Einheiten mehr produzieren muss. Die Stelle jeder Quelle in der Berechnung zählt daher so viel wie der für Öl verwendete Referenzpreis.

Die Abteilung fordert auch, dass die Berechnung mit der neuesten Version des Kostendeckungsplans verglichen wird. In seinem im Dezember 2025 veröffentlichten Addendum sagt Electricity of Lebanon, dass das Ende des Austauschabkommens mit dem Irak erfordert, dass es die Treibstoffkosten selbst finanziert. Das Addendum aktualisiert auch Annahmen zu Kraftwerken, tatsächlich bezahlten Rechnungen und der Rückzahlung von Rückständen. Es ist ein Finanzplan des Unternehmens, nicht die endgültige Tarifformel, die der Regierung vorgelegt wurde.

Wer mehr bezahlen würde, hängt von der modifizierten Tranche ab

In einer 2026 veröffentlichten Pressemitteilung erinnerte Electricity of Lebanon an die Referenzskala: 10 Cent Dollar pro Kilowattstunde für die ersten 100 Kilowattstunden, dann 27 Cent darüber hinaus. Bei 100 Kilowattstunden beträgt der Energieanteil 10 US-Dollar. Bei 200 Kilowattstunden sind es 37 Dollar. Diese Beispiele schließen feste Aktien und Abgaben aus. Sie beschreiben keine vollständige Rechnung.

Dieser Preisunterschied ermöglicht es Ihnen, das Problem zu situieren, ohne dem Projekt einen Prozentsatz zuzuweisen. Wenn nur das obere Band angehoben würde, würde ein Teilnehmer, der unter der 100-Kilowattstunden-Schwelle bleibt, seinen Anteil an Energie aus diesem Grund nicht sehen. Würde hingegen die erste Tranche angehoben, würde sich dies auch auf Kleinverbraucher auswirken. Und wenn einhundert Dollar zu beiden Preisen addiert würden, würde dies eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem ersten Preis und etwa 3,7 Prozent gegenüber dem zweiten bedeuten. Diese Berechnung ist eine Illustration, kein Szenario, das von Electricity of Lebanon gewählt wurde.

Es ist auch notwendig, die öffentliche Rechnung von dem zu unterscheiden, was ein Haushalt ausgibt, um zu beleuchten. Ein Haushalt, der Strom von einem privaten Generator kauft, kann eine wachsende Position sehen, während der andere unverändert bleibt. Eine Verbesserung des öffentlichen Dienstes könnte den Bedarf an privater Energie verringern, aber weder das Schreiben noch die veröffentlichten Entscheidungen quantifizieren diesen Effekt für die Abonnenten. Der vorgeschlagene Tarif allein garantiert nicht eine Anzahl von Stunden Strom.

Öffentliche unbezahlte Zahlungen folgen einem anderen Verfahren

Am 12. November genehmigte das Parlament eine Mittelausstattung von 8.950 Milliarden Pfund, um einen Teil der akkumulierten Rechnungen der öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen zu bezahlen. Dieser Kredit ist für eine bereits konstituierte Schuld. Es ist keine Erhöhung des Preises der Haushalte und beweist nicht, dass das Geld bereits eingelöst wurde. Libanons Plan zur Stromrückgewinnung selbst unterscheidet zwischen den in Rechnung gestellten Beträgen und den erhaltenen Einnahmen: Ein überarbeiteter Preis geht nicht auf das Problem der nicht eingezogenen Rechnungen ein.

Das Dokument, das die Auswirkungen auf die Haushalte messen würde, ist die schließlich genehmigte Formel mit der Grundlage und Behandlung jeder Tranche, den Regeln für die Aufwärts- und Abwärtsrevision und den Verbrauchszeiträumen, für die sie gelten wird. Diese Elemente ergeben sich nicht aus der Genehmigung des allgemeinen Plans oder aus dem an den Staatsrat gerichteten Ersuchen um Stellungnahme.

Deir Ammar Central im Nordlibanon. Archivfoto, veröffentlicht in der Medienbibliothek im Februar 2019, genaues Datum der nicht etablierten Schießerei. Der aktuelle Zustand der Installation wird nicht angezeigt. Foto François el Bacha / Libnanews.

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