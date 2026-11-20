Eine Neubewertung in Pfund kann einen Buchhaltungsbetrag aufblasen, ohne einen zusätzlichen Dollar beizutragen. Aber dieser Unterschied zwischen Schreiben und Bargeld bestimmt nicht an sich die steuerliche Behandlung. Um die Meinungsverschiedenheiten der Banken zu verstehen, ist es auch notwendig, den Wechselkurs, den Wert der Wertpapiere und die bereits abgezogenen Rückstellungen zu unterscheiden.

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Eine Neubewertung in Pfund kann einen Buchhaltungsbetrag aufblasen, ohne einen zusätzlichen Dollar beizutragen. Aber dieser Unterschied zwischen Schreiben und Bargeld bestimmt nicht an sich die steuerliche Behandlung. Um die Meinungsverschiedenheiten der Banken zu verstehen, ist es auch notwendig, den Wechselkurs, den Wert der Wertpapiere und die bereits abgezogenen Rückstellungen zu unterscheiden.

Eine Bank kann eine Erhöhung des Wertes eines Vermögenswertes in ihren Konten zeigen, ohne ein neues Rezept einzulösen. Dies ist eine der Unterscheidungen, die der libanesische Bankenverband in seiner Steuerherausforderung vom 16. November 2026 anführte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine buchhalterische Erhöhung fiktiv wäre oder dass ein nicht erhobener Betrag automatisch von der Steuer ausgeschlossen würde.

Das Problem ist die Koexistenz mehrerer Maßnahmen. Kassenaufzeichnungen verfügbare Mittel. Die Bilanz beschreibt Vermögenswerte und Schulden. Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält Erträge und Aufwendungen gemäß den geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Schließlich wird das Steuerergebnis aus dem Steuergesetz und den von ihm auferlegten Anpassungen abgeleitet. Diese Maßnahmen beantworten unterschiedliche Fragen.

Das gleiche Asset, mehr Bücher

Lassen Sie uns eine völlig hypothetische Illustration nehmen, die nicht die Konten einer Institution reproduziert. Eine Geldforderung von 100 US-Dollar wird in lokalen Währungskonten zu einem Kurs von 10 Einheiten pro Dollar ausgedrückt. Sein Wert ist 1.000 Einheiten. Wenn der relevante Zinssatz auf 20 steigt, wird dieser Wert zu 2.000 Einheiten, während der Vermögenswert 100 Dollar bleibt.

Die Raten von 10 und 20 werden nur zur Erläuterung der Berechnung gewählt. Dies sind weder historische oder aktuelle libanesische Preise, noch eine Schätzung der Kaufkraft des Buches, noch die Rate, die in einer realen Transaktion erzielt wird.

Die Erhöhung von 1.000 Einheiten ist keine Zahlung, die von einem Kunden erhalten wird. Es spiegelt eine Änderung in der Umwandlung hier. Es erlaubt auch nicht die Berechnung des Nettogewinns des Unternehmens. Wenn es eine Schuld von 100 $ hat, die der gleichen Umwandlung unterliegt, erhöht sich seine Schuld in diesem Beispiel ebenfalls um 1.000 Einheiten. Das Lesen des Assets allein würde das Gegenstück maskieren.

IAS 21 behandelt speziell Fremdwährungstransaktionen und die Umrechnung von Abschlüssen. Sie unterscheidet insbesondere zwischen der funktionalen Währung des Unternehmens und der Darstellungswährung. Es ist daher notwendig, den gewählten Rahmen zu kennen, bevor eine Variation beschrieben wird: Die Änderung der Währung, in der ein Konto präsentiert wird, bedeutet nicht den Verkauf des darin enthaltenen Vermögenswerts.

Der Preis eines Wertpapiers ist eine weitere Variable

Eine Verpflichtung kann auch ihren Wert in ihrer eigenen Währung ändern. Diese Bewegung ist an sich kein Gewinn im Austausch. Ein Artikel, der für 100 US-Dollar gekauft, in einer vereinfachten Darstellung auf 20 US-Dollar reduziert und dann mit 35 US-Dollar neu bewertet wurde, erholte sich vom Tiefpunkt an 15 US-Dollar. Es bleibt jedoch $ 65 niedriger als der Kaufpreis.

Wenn nicht verkauft, ist die $ 15 Erhöhung nicht der Erlös einer Aufgabe. Wenn es 35 Dollar verkauft wird, tritt ein Cashflow auf, aber seine Analyse hängt immer noch von dem Wert ab, zu dem es vor dem Verkauf in den Konten erschien. Es wäre falsch, ohne Vorsicht eine bereits verzeichnete Erholung und den gesammelten Preis hinzuzufügen, als wären es zwei unabhängige Gewinne.

IFRS 9 unterscheidet verschiedene Arten, in denen finanzielle Vermögenswerte klassifiziert und bewertet werden, abhängig vom Managementmodell und den vertraglichen Stromgrößen. Einige beziehen sich auf fortgeführte Anschaffungskosten, andere auf den beizulegenden Zeitwert, mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Darstellung von Änderungen. Die Formel « the title has mount » reicht daher nicht aus, um das veröffentlichte Ergebnis zu rekonstruieren.

Eine Buchhaltungsrückstellung ist kein garantierter Abzug

Die dritte Frage ist die Besteuerung. Ein Aufwand kann buchmäßig erfasst werden, ohne von der Steuerbemessungsgrundlage absetzbar zu sein. Umgekehrt kann eine Wertänderung eine steuerliche Behandlung erfordern, die nicht mit der Rechnungslegung verwechselt wird. IAS 12 erkennt diese Unterscheidung an, indem er insbesondere Unterschiede zwischen dem Buchwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld und ihrer Steuerbemessungsgrundlage behandelt.

In seiner Antwort vom 16. November 2026 stützt sich das Finanzministerium auf das Rechtsgutachten Nr. 11/2025 vom 14. Januar 2025 zu Rückstellungen für Euro-Staatsanleihen. In diesem Gutachten wird nicht die von jedem Organ zu zahlende Steuer festgelegt. ABL verteidigt ihre Einbeziehung und stellt auch die steuerlichen Folgen von Wechselkursunterschieden in Frage. Diese beiden Komponenten sollten nicht zu einem Geschäft zusammengefasst werden: Eine Risikorückstellung für eine Verpflichtung und eine Umrechnungsdifferenz beziehen sich nicht auf denselben Eintrag.

Die Kontrolle muss auch prüfen, was zuvor getan wurde. Hat ein Buchhaltungsverlust tatsächlich ein Steuerergebnis reduziert? Betrifft eine spätere Rückforderung den gleichen Verlust? Ist der Titel noch in Haft? Ohne diese Chronologie kann man einen Gewinn von einem Jahr mit einem Verlust vergleichen, dessen steuerliche Behandlung unterschiedlich war.

Das Ergebnis sagt nicht alles über Liquidität aus

Für einen Bewerber ist die Unterscheidung konkret. Eine Verbesserung des veröffentlichten Ergebnisses allein beweist keine gleichwertige Erhöhung der sofort für Auszahlungen verfügbaren Mittel. Umgekehrt beweist das Fehlen einer Erhebung nicht das Fehlen einer Steuerpflicht.

Um eine Bankbilanz zu bewerten, müssen daher die Ergebnisse, die Cashflows, die Bewertungsregeln und die Anhänge zusammen gelesen werden. Es ist diese Kombination und nicht eine isolierte Zahl von Gewinn oder Verlust, die es uns ermöglicht zu verstehen, was sich in den Konten geändert hat und was tatsächlich in den Fonds eingetreten ist.

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Institutionelle Illustration: Bank of Lebanon, Archivfoto © François el Bacha / Libnanews, Datum unbekannter Schießerei. Redaktionelle Kleidung. Die Beispiele beschreiben nicht die Konten eines Instituts.

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