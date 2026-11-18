Von Israel beschworene Ziele, Rolle der Hisbollah, Geschichte der Besatzung und Schutz der Zivilbevölkerung: die Schlüssel zum Verständnis der Angriffe auf den Libanon.

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Israel behauptet, den Libanon getroffen zu haben, um die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah zu zerstören und Angriffe auf sein Territorium zu verhindern. Diese Rechtfertigung fasst nicht die Geschichte des Konflikts oder die Folgen von Operationen zusammen: Libanon verurteilt Verletzungen seiner Souveränität, während Zivilisten unter Zerstörung, Vertreibung und Unsicherheit leiden.

Die Frage « Warum schlägt Israel den Libanon an? » erfordert mehrere separate Antworten. Es gibt die erklärten Ziele der israelischen Behörden, die Zusammenstöße mit der Hisbollah, die sukzessive Besetzung libanesischen Territoriums und die Regeln für jede militärische Operation. Die Gründe für einen Streik zu erklären, bedeutet nicht, seine Rechtmäßigkeit festzustellen oder seine Auswirkungen auf die Einwohner zu rechtfertigen.

Was Israel sagt, dass es will

In seiner militärischen Kommunikation präsentiert Israel seine Operationen als Mittel zur Beseitigung der Waffen, Tunnel und Infrastruktur der Hisbollah, zur Verringerung ihrer Handlungsfähigkeit und zum Schutz ihrer Bevölkerung und Soldaten. Am 31. Juli 2026 behauptete die israelische Regierung die Zerstörung von Tunneln im Beaufort-Gebiet und stellte sie als mit einem geplanten Einfall in Galiläa verbunden dar.

Diese Formulierung fällt in die israelische Position. Sie weist nicht automatisch jeden Gebäudeschlag, jede getötete Person oder jedes besetzte Land der Hisbollah zu. Die Gründe für eine bestimmte Operation müssen von einem allgemeinen militärischen Ziel unterschieden werden. Die angebliche Anwesenheit von bewaffneter Ausrüstung verwandelt ein Dorf auch nicht in ein militärisches Ziel.

Libanon nicht mit Hisbollah verwechselt

Hisbollah ist ein libanesischer politischer und bewaffneter Akteur, der vom Iran unterstützt wird. Sie bildet nicht die nationale Armee oder die gesamte libanesische Gesellschaft. Seine militärischen Entscheidungen und die der Regierung können nicht als die eines einzigen Kommandos behandelt werden. Die Debatten über seine Waffen betreffen gerade die Autorität des Staates und die Kontrolle der Entscheidungen über Krieg und Frieden.

Diese Unterscheidung ist wesentlich für das Verständnis der Situation der Bewohner. Das Leben in einer Region, in der die Hisbollah präsent ist, macht eine Person nicht zu einem Kämpfer. Humanitäres Recht schützt Zivilisten unabhängig von ihren politischen Ansichten, ihrer Gemeinschaft oder ihrem Wohnort. Eine Bevölkerung verliert ihren Schutz nicht kollektiv wegen der Anwesenheit einer bewaffneten Gruppe.

Ein Konflikt, der 2023 nicht beginnt

Israels Interventionen im Libanon gehen der gegenwärtigen Sequenz um mehrere Jahrzehnte voraus. Die Invasion von 1978 führte zur Gründung von UNIFIL. Israel fiel 1982 erneut in den Libanon ein. Die Besetzung eines Teils des Südens dauert bis zum Rückzug im Mai 2000 an. Diese Geschichte erklärt, warum sich die Sicherheit auf libanesischer Seite nicht darauf beschränkt, das Feuer zu stoppen: Sie umfasst auch das Ende der Besatzung und die Möglichkeit, auf nationalem Territorium zu leben und zu arbeiten.

Im Jahr 2000 identifizierten die Vereinten Nationen die Blaue Linie, um den Rückzug zu überprüfen. Dieser Weg ist kein Friedensvertrag. 2006 ein neuer Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Die Resolution 1701 erweiterte dann die Rolle der UNIFIL und sah Unterstützung für den Einsatz der libanesischen Armee im Süden vor. Die aufeinanderfolgenden Texte zielen daher darauf ab, die beiden Dimensionen des Problems anzugehen: grenzüberschreitende Feindseligkeiten und die Ausübung der libanesischen Staatsgewalt.

Der Wendepunkt des 8. Oktober 2023

Die Sequenz, die zum Krieg von 2024 führte, begann am 8. Oktober 2023, als die Hisbollah das Feuer auf israelische Ziele eröffnete und behauptete, Gaza nach dem Angriff der Hamas auf Israel zu unterstützen. Der Austausch von Feuer siedelt sich auf beiden Seiten der Blauen Linie an und intensiviert sich dann. Im September und Oktober 2024 nahm die Eskalation ein großes Ausmaß an, mit israelischen Bombenanschlägen in verschiedenen Teilen des Libanon und Hisbollah-Angriffen auf Israel. Dieser jüngste Ausbruch ersetzt nicht die frühere Geschichte des Konflikts, sondern erklärt die Kette dieser militärischen Phase.

Warum haben die Vereinbarungen die Streiks nicht gestoppt?

Die Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten vom November 2024 hat nicht alle Streitigkeiten gelöst. Auf die Wiederaufnahme des Konflikts im Jahr 2026 folgte im Juni ein mit den Vereinigten Staaten ausgehandelter Rahmen. Diese Vereinbarung sieht einen gegenseitigen und sequenziellen Fortschritt vor, mit einer verifizierten Entwaffnung von nichtstaatlichen Gruppen und der schrittweisen Umverteilung israelischer Streitkräfte vom libanesischen Territorium, beginnend mit Pilotgebieten.

Die Parteien stellen die Hindernisse jedoch nicht in der gleichen Reihenfolge dar. Israel unterstreicht die Fähigkeiten und Bedrohungen der Hisbollah. Libanesische Beamte bestehen auf dem Rückzug, der Zerstörung und den Beschränkungen für den Einsatz ihrer Armee. Am 16. November behauptete Nabih Berri erneut, dass die Besetzung und die Angriffe den nationalen Einsatz und die Rückkehr der Bewohner verhinderten.

Die Beobachtung der UNIFIL bezieht sich auf die beobachteten Fakten: Trotz eines Rückgangs der Gewalt seit Juni meldete sie im November immer noch tägliche Verletzungen, den Aufbau von Stellungen, Zerstörungen und Streiks auf der libanesischen Seite der Blauen Linie. Ein Abkommen kann daher der diplomatische Bezugsrahmen bleiben, ohne seine Verpflichtungen vor Ort vollständig zu erfüllen.

Sind Streiks legal, weil Israel sich auf seine Sicherheit beruft?

Nein. Eine Sicherheitsbegründung befreit nicht von der Einhaltung des Völkerrechts. Das IKRK erinnert an drei zentrale Anforderungen bei der Durchführung von Feindseligkeiten: zwischen Zivilisten und militärischen Zielen zu unterscheiden, keine übermäßigen zivilen Schäden im Vergleich zu dem konkreten und direkten militärischen Vorteil zu verursachen und alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um die Bevölkerung zu retten.

Verhältnismäßigkeit beinhaltet keinen mechanischen Vergleich der Anzahl der Opfer in jedem Lager. Es ist dankbar für einen Angriff und vorhersehbare zivile Schäden. Eine Evakuierungswarnung gibt keinen Freibrief mehr: Die Verpflichtung zur Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge bleibt bestehen. Personen, die nicht ausreisen können, behalten ihren Schutz.

Diese Regeln sind für alle Parteien verbindlich. Sie verbieten Angriffe auf Zivilisten, ob aus dem Libanon oder gegen den Libanon. Ihre Anwendung hängt nicht davon ab, wie ein Lager seinen Gegner qualifiziert.

Warum übertreffen die Folgen die angekündigten Ziele?

Krieg betrifft auch Straßen, Wohnungen, Ernten, Schulen und wirtschaftliche Aktivitäten. Die Weltbank stellte im August 2026 fest, dass die Wiederaufnahme des Konflikts die wirtschaftliche Erholung von 2025 erschüttert hatte und unter anderem den Tourismus, den Konsum und die Produktionskapazität beeinflusste. Selbst wenn ein Gebäude nicht direkt betroffen ist, kann die Unfähigkeit, es zu betreten oder zu warten, eine Familie oder ein Unternehmen daran hindern, ins Geschäft zurückzukehren.

Daher ist die Antwort nicht auf « Israel schlägt die Hisbollah » beschränkt. Israel sagt, es zielt auf die militärischen Mittel der Bewegung; Ihre Operationen finden auf dem Territorium eines souveränen Staates statt und haben Folgen für eine ganze Bevölkerung. Für den Libanon erfordert das Ende des Konflikts sowohl die Einstellung der Angriffe, den Abzug ausländischer Streitkräfte und eine nationale Behörde, die in der Lage ist, das Territorium effektiv zu sichern.

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