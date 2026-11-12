Anwaltskosten: Unterscheidung der ordinalen Stellungnahme vom Urteil

Gebührenbezogene Streitigkeiten unterscheiden zwischen der schriftlichen Vereinbarung, dem Rat des Ordnungsrates und der Entscheidung des Richters. Die abschnitte 69 und 73 legen ihre rollen und streitmechanismen fest. Diese Entschlüsselung erklärt den Umfang der Texte, ohne eine rechtliche Chronik als neue Rechtsprechung darzustellen oder eine Datei zu beraten.

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In einem Streit über die Gebühren eines Anwalts sind die Meinung des Rates der Bestellung und die Entscheidung des Richters nicht die gleichen. Die Unterscheidung, an die der ehemalige Stickman Nader Kaspar in einer am 10. November von Mahkama veröffentlichten Kolumne erinnert, basiert auf den besonderen Regeln des libanesischen Rechts, die den Beruf regeln. Es sollte nicht als neue Gerichtsentscheidung dargestellt werden: Die Chronik gibt kein Datum oder eine Nummer eines Urteils an, das die jüngste Rechtsprechung identifiziert.

Das Übereinkommen und das Fehlen einer schriftlichen Vereinbarung

Artikel 69 des Gesetzes vom 11. März 1970 in seiner geänderten Fassung, erhältlich bei der Juristischen Informationsstelle der Libanesischen Universität, sieht vor, dass die Gebühren im Einvernehmen zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten festgesetzt werden. In Zivilsachen, in denen der Betrag 20 % des Wertes der Streitigkeit überschreitet, kann der Richter sie verringern. Diese Schwelle eröffnet die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung; es bedeutet nicht, dass eine Reduzierung automatisch erfolgt.

Ohne eine schriftliche Vereinbarung zur Festlegung der Gebühren vertraut derselbe Artikel ihre Entscheidung dem Gericht an, nachdem er den Rat des Beschlusses konsultiert hat. Der Text zitiert die Bedeutung des Falls, die geleistete Arbeit und die Situation des Kunden als einen der zu berücksichtigenden Faktoren. Das Fehlen eines vereinbarten schriftlichen Betrags macht die Leistungen daher nicht kostenlos und überlässt ihre Beurteilung nicht dem Anwalt.

Die Anordnung gibt eine Stellungnahme ab, der Richter entscheidet

Artikel 73 beschreibt das Verfahren für Gebührenanträge. Der Rechtsanwalt kann die Zahlung seiner Gebühren und Ausgaben nach Genehmigung durch den Rechtsanwalt beantragen. Der erste Präsident des Berufungsgerichts ernennt einen Vorsitzenden, der den Antrag prüft, beide Parteien anhört und den Rat des Rates des Beschlusses einholt.

Diese Verteilung erklärt die von Kaspar vorgebrachte Unterscheidung: Die ordinale Stellungnahme trägt zur Prüfung des Falls bei, ist aber nicht die gerichtliche Entscheidung, die den Streit beilegt. In seiner Kolumne stellt der ehemalige Aufkleber fest, dass dieser Hinweis nicht Gegenstand einer unabhängigen Beschwerde ist. Es obliegt den Parteien, die Elemente des Falles im geeigneten rechtlichen Rahmen zu diskutieren, anstatt die Mitteilung als separates Urteil zu behandeln.

Eine Herausforderung, die vom Text umrahmt wird

Artikel 73 sieht einen Einwand gegen die Entscheidung des designierten Präsidenten vor der Kammer unter dem Vorsitz des ersten Präsidenten vor. Dieser kann ihn auch an eine andere Kammer verweisen als die Kammer, deren Entscheidung der Vorsitzende getroffen hat. Die Frist nach diesem Artikel beträgt 15 Tage ab dem Tag der Zustellung der Entscheidung. Der Text besagt, dass die Entscheidung über diesen Einspruch nicht Gegenstand einer Beschwerde ist.

Diese Regeln betreffen diesen speziellen Mechanismus. Sie dürfen nicht mit der Erfüllung einer schriftlichen Vereinbarung verwechselt werden, die auch in Artikel 69 nach Genehmigung des Staffelstabs vorgesehen ist. Im Falle von Einsprüchen gegen die Vollstreckung sieht dieser Artikel unter anderem vor, dass ihre Einreichung die Vollstreckung nicht aussetzt, es sei denn, das zuständige Berufungsgericht entscheidet anders.

Um einen Fall zu verstehen, ist es notwendig, zuerst die erhaltene Handlung zu identifizieren: Vereinbarung, ordinale Mitteilung, Gerichtsentscheidung oder Vollstreckungsakt. Die Einstufung dieses Rechtsakts und seine Zustellung bestimmen die zu prüfende Verfahrensfrage. Diese Erinnerung an die Texte erlaubt es nicht, die für eine individuelle Situation geltende Frist zu berechnen, ohne die einschlägigen Dokumente und Mitteilungsregeln zu konsultieren.

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