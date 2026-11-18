Am 18. November 1943 brachte eine Fall River Association die libanesische Unabhängigkeit in den amerikanischen Senat und berief sich auf die Atlantik-Charta.

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Dieser Tag in der Geschichte des Libanon.Am 18. November 1943 brachte die Mount Lebanon Society of Fall River, Massachusetts, die Sache der libanesischen Unabhängigkeit vor dem amerikanischen Senat während der Rachaya-Krise.

Ein Telegramm aus Massachusetts

Das Dokument erscheint auf Seite 9665 desKongressaufzeichnungen, im Protokoll der Sitzung vom 18. November. Senator David I. Walsh präsentierte die Botschaft des Präsidenten der Mount Lebanon Society. Das Telegramm wird an den Ausschuss für auswärtige Beziehungen verwiesen und sein Eindruck wird angeordnet. Dies ist weder eine Resolution des Senats noch eine außenpolitische Entscheidung.

Ebenfalls datiert 18. November, ist das Telegramm unterzeichnet Farris Nassif Jr., Präsident des Vereins. Es präsentiert sich als eine Organisation, die 1911 in Fall River von amerikanischen Bürgern libanesischer Herkunft gegründet wurde, um die Unabhängigkeit des Libanon zu unterstützen. Zusammen mit ihrer Hilfsgruppe appellierte sie an Präsident Franklin D. Roosevelt und Außenminister Cordell Hull.

Rachaya-Krise, gesehen von der anderen Bank

Im Libanon geht es bei der Konfrontation um die effektive Ausübung der Souveränität. Nach den Wahlen 1943 wurde Béchara el-Khoury Präsident und Riad el-Solh bildete die Regierung. Das Parlament ändert die Verfassungsbestimmungen zum französischen Mandat. Die französischen Behörden reagieren darauf, indem sie den Präsidenten, den Regierungschef und andere Beamte verhaften, die in die Zitadelle von Rachaya verlegt wurden.

Die Demonstrationen, die am 11. November beginnen, finden in mehreren Städten statt. In Bchamoun organisieren Habib Abu Shahla und Majid Arslane in Begleitung des Kammerpräsidenten Sabri Hamadé die Kontinuität der libanesischen Macht außerhalb der Proxy-Kontrolle. Am 18. November war die Krise noch nicht vorbei: Fall Rivers Berufung kam während der Haft, vier Tage vor der Freilassung der Verantwortlichen am 22. November, dem Tag der Unabhängigkeit.

Die Versprechungen der Alliierten

Die Berufung basiert auf der Atlantik-Charta. Diese Erklärung, die am 14. August 1941 von Roosevelt und Winston Churchill veröffentlicht wurde, beinhaltet das Recht der Völker, ihre Regierungsform zu wählen und die Wiederherstellung souveräner Rechte, von denen sie gewaltsam beraubt wurden.

Die Annäherung ist politisch präzise: US-Bürger libanesischer Herkunft suchen ihre eigene Regierung im Namen der von den Alliierten proklamierten Prinzipien. Sie stellen somit eine Krise des französischen Mandats in die Debatte über die internationale Ordnung, die nach dem Krieg aufgebaut werden soll. Das Argument stützt sich nicht auf eine besondere Begünstigung Libanons, sondern auf die Anwendung eines allgemeinen Grundsatzes.

Menschen freilassen, Institutionen wiederherstellen

Die Unterscheidung zwischen individueller Befreiung und politischer Restauration spiegelt sich auch im amerikanischen diplomatischen Austausch wider. Am 20. November bat Hull den US-Botschafter in London, John G. Winant, sofort die britische Position zu klären. Sie ist besorgt über eine Lösung, die die gewählte libanesische Regierung und das Parlament nicht wiederherstellen würde.

Der Außenminister erinnert an die von der britischen Botschaft erhaltene Zusicherung, dass Gefangene als Präsident und Minister freigelassen werden müssen, nicht als Einzelpersonen. In einem weiteren Telegramm vom selben Tag erklärt Washington, dass es das französische Nationale Befreiungskomitee gebeten habe, die Regierung wiederherzustellen und die Unabhängigkeitsversprechen von 1941 umzusetzen.

Es gibt nichts in der Ablagerung vom 18. November, um der Botschaft von Fall River die Entscheidung zuzuschreiben, die libanesischen Führer freizulassen. Sein Interesse ist woanders: Er verfolgt eine Diaspora-Intervention, im Herzen der Krise, mit den Institutionen seines Gastlandes. Die Unabhängigkeit wurde dann in Beirut und Bchamoun verteidigt, aber sie fand auch Verbindungen nach Massachusetts.

Illustration: Zitadelle von Rachaya, 6. Mai 2019. Foto Hardscarf, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0, verkleinert.

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