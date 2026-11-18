In Qalqilya stellten palästinensische Vertreter die Kürzungen der UNRWA-Krankenhäuser in Frage. Die Agentur beschreibt eine globale Finanzkrise, aber nicht detailliert dies in seiner jüngsten Rede. Abteilungsschließungen, Umwandlungsprojekte und vollständige Einstellung der Pflege müssen unterschieden bleiben, um Patientenprobleme zu verstehen.

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In Qalqilya, im besetzten Westjordanland, geht die Herausforderung des Serviceabbaus im UNRWA-Krankenhaus vor dem Hintergrund der Finanzkrise der Agentur weiter. Palästinensische Vertreter forderten die Wiedereröffnung der Abteilungen und verurteilten eine Veränderung der Rolle der Institution. Wir müssen diese bereits angeprangerten Beschränkungen, die umstrittenen Projekte und eine vollständige Schließung unterscheiden: Die geprüften Dokumente erlauben es uns nicht, zu bestätigen, dass jegliche medizinische Tätigkeit eingestellt wurde.

Zwei Dienstleistungen im Mittelpunkt der Ansprüche

Am 10. November 2026 demonstrierten Vertreter offizieller Institutionen, des Volksausschusses für Flüchtlingsdienste und der Anwohner vor dem Krankenhausgericht. Mohammad Khader, der Vertreter des Gouverneurs, verteidigte die Fortsetzung der Errichtung und lehnte die Schließung oder weitere Reduzierungen ab.

Der Vorsitzende des Volksausschusses, Abdel Rahim Jabr, forderte die Wiedereröffnung der inneren Medizin und der Mutterschaft sowie den Schutz der Arbeitnehmerrechte. Seine Behauptungen betreffen spezifische Krankenhausfunktionen, nicht nur das Vorhandensein eines Gebäudes oder einer medizinischen Rezeption.

Die Herausforderung betrifft daher die Art der Pflege, die zugänglich bleiben muss. Die Aufrechterhaltung ambulanter Konsultationen reagiert nicht unbedingt auf eine Anfrage zur Wiederherstellung der Krankenhausdienste.

Ein seit mehreren Monaten dokumentiertes Problem

Die Mobilisierung im November markierte nicht den Beginn des Falls. In einem Kommuniqué vom 30. April meldete die Abteilung für Flüchtlingsangelegenheiten der Palästinensischen Befreiungsorganisation bereits einen Antrag auf Wiedereröffnung der inneren Medizin und der Mutterschaftsdienste in Qalqilya.

Sein Leiter, Ahmad Abu Holi, hatte dieses Thema bei einem Vertreter des Büros des UN-Sonderkoordinators angesprochen. Er forderte auch die Entwicklung von Krankenhausleistungen. Dieses Dokument legt den Rang des Unternehmens fest. Es handelt sich nicht um ein aktualisiertes Verzeichnis der im November eröffneten Dienste.

Die PLO verurteilt einen Modellwechsel in Qalqilya

Ein weiterer Bericht der Abteilung für Flüchtlingsangelegenheiten, der am 2. November aktualisiert wurde, beschreibt eine Mobilisierung im Lager Balata. Die Leiterin der Abteilung im nördlichen Westjordanland, Nisrine Thouqan, verurteilte die Schließung wesentlicher Dienstleistungen und die Verlegung von Ärzten und Krankenschwestern in andere Gesundheitszentren.

Sie gab an, dass die Akte auf der Sitzung des PLO-Exekutivkomitees am 25. Oktober überprüft worden sei. Ein Follow-up-Team wurde zwischen der Flüchtlingsabteilung und dem palästinensischen Außenministerium eingerichtet.

Im selben Bericht forderte Mohammad Abu Kashk, der die Volkskomitees vertritt, ein Projekt zur Umwandlung des Krankenhauses in Kliniken heraus. Dies ist die Beschreibung und Position der palästinensischen Vertreter. Der Text enthält keine detaillierte administrative Entscheidung der UNRWA mit ihrem Zeitplan für die Umsetzung.

Die Agentur beschreibt ihre finanziellen Rahmenbedingungen insgesamt

Am 12. November schätzte der amtierende UNRWA-Generalkommissar Christian Saunders vor dem Vierten Ausschuss der UN-Generalversammlung das Haushaltsdefizit von 2026 Millionen Dollar auf 250 Millionen Dollar. Dieser Betrag beinhaltet eine Liquiditätslücke von rund 70 Millionen: Die beiden Zahlen sollten nicht addiert werden.

Er warnte, dass finanzielle Zwänge andere Beschäftigungsentscheidungen auferlegen könnten. Er bestätigte auch eine Überprüfung der Aktivitäten und des Bereitstellungsmodells und erklärte, dass er die Agentur nicht demontieren oder ihr Mandat ändern wolle.

Diese Rede erwähnt Qalqilya nicht. Es beleuchtet die allgemeinen Zwänge, bestätigt jedoch nicht das genaue Ausmaß der Krankenhausmessungen oder ein Abschlussdatum. Es kann daher nicht als spezifische Antwort auf jede lokale Gebühr verwendet werden.

Arbeitnehmerverträge werden zu einem weiteren Spannungspunkt

Am 15. November verurteilte die Abteilung für Flüchtlingsangelegenheiten der PLO eine Maßnahme, die über 3.000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza mit weniger als 13 Dienstjahren betrifft. Er behauptet, dass sie befristete Verträge von drei Monaten unterzeichnen müssen.

Ahmad Abu Holi glaubt, dass diese Umwandlung die Mitarbeiter schwächt und sich auf die Nichterneuerung vorbereiten könnte. Diese Interpretation muss der PLO zugeschrieben werden: Sie beweist nicht, dass alle diese Mitarbeiter bereits entlassen wurden. Es deckt auch kein Personal von 3.000 im Qalqilya Hospital ab.

Diese beiden Fälle zeigen unterschiedliche Herausforderungen für die geplanten Einsparungen: einerseits den Inhalt der Krankenhausversorgung; andererseits die Arbeitsplatzstabilität. Sie unter einer einzigen Ankündigung der allgemeinen Schließung zusammenzubringen, würde die Unterschiede zwischen den Gebieten, Entscheidungen und Konsequenzen beseitigen.

Was für Patienten noch zu klären ist

Der entscheidende Punkt ist nun ein detaillierter Sachstand: tatsächlich aufrechterhaltene Dienstleistungen, Zulassungsmöglichkeiten, Orientierungen an anderen Einrichtungen und Bedingungen für eine mögliche Wiedereröffnung. Öffentliche Positionen dokumentieren Besorgnis und Konflikt über die Zukunft des Krankenhauses. Sie ersetzen nicht diese operative Bewertung, die für die Messung der Auswirkungen von Einschränkungen auf Patienten unerlässlich ist.

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