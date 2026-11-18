Südkorea verstärkt die Kontrollen der Suneung am 19. November nach Betrug bei beruflichen Prüfungen. Inspizierte Gläser, abgedeckte Knöpfe und eingeschränkte Vorräte müssen versteckte Geräte begrenzen. Die Regelung erhöht die praktischen und rechtlichen Zwänge, während die angekündigte Verschärfung der Sanktionen noch legislative Arbeit erfordert.

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In Südkorea erreicht der Kampf gegen Betrug die Hemdknöpfe. Für die Suneung vom 19. November 2026, eine nationale Universitätsaufnahmeprüfung für das Studienjahr 2027, kündigten die Behörden Inspektionen von Brillen, Kleidung und persönlichen Gegenständen an. Das System, das am 17. und 18. November verstärkt wurde, umfasst miniaturisierte Geräte, die Fragen an künstliche Intelligenz übertragen können.

Dies ist kein Betrug, der bereits während dieser Sitzung gefunden wurde. Die Warnung stammt aus einem separaten Fall mit beruflichen Prüfungen, einschließlich der des Steuerberaters. Die Antwort der Regierung besteht darin, zu verhindern, dass der Prozess auf die Universitätssitzung übertragen wird, ohne ihn zu verzögern.

Brille mit Knöpfen, eine erweiterte Inspektion

In ihrer Ankündigung vom 17. November, die vom Policy Briefing Government Portal veröffentlicht wurde, beschrieb Premier Han Seong-sook eine erste Überprüfung der auf die Tische gestellten Brille. Die Knöpfe sind mit Aufklebern abzudecken, die Ärmel anzuheben und die Kragen zu prüfen. Die Brille wird zu jedem Zeitpunkt erneut überprüft; Eine Inspektion der gehaltenen Objekte ist vor dem dritten Test geplant.

Die Unterscheidung zwischen gewöhnlichen Gläsern und angeschlossenen Geräten wird somit zu einer Überwachungsaufgabe. Die Maßnahme bedeutet nicht, dass Kandidaten, die eine Brille tragen, einzeln verdächtigt werden. Es erweitert die Kontrolle auf ein gemeinsames Objekt, das wie ein elektronisches Gerät aussehen kann.

Laut der von Yonhap gemeldeten Zählung werden weitere 8.400 Beamte voraussichtlich etwa 75.000 Aufsichtsbehörden in 1.312 Zentren erreichen. Dazu gehören etwa 1.800 Personen, die sich auf intelligente Geräte spezialisiert haben, und 6.600 für Korridore. Telefone und andere Geräte, die trotz des Verbots eingeführt wurden, müssen vor dem ersten Test ausgeschaltet und übergeben werden. Ihre Erhaltung, auch ohne Verwendung, unterliegt einer Klassifizierung des Betrugs.

Vor dem Test sollte auch eine Warnmeldung gesendet werden, um nicht zugestellte Telefone zu identifizieren. Dies ist eine angekündigte Erkennungsmaßnahme, nicht die Garantie, dass kein Terminal verborgen bleibt.

Persönliche Versorgung auch eingeschränkt

Das Bildungsministerium hat am 18. November eine Regel für Schreibgeräte hinzugefügt: Unter den persönlichen Vorräten sind nur schwarze Bleistifte erlaubt. Schwarzfilze für Antwortbögen, weiße Bänder, Zahnfleisch und Bleistifte müssen von den Zentren geliefert werden, nicht einzeln. Dies wird in der Mitteilung der Regierung über zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen dargelegt.

Die Änderung betrifft daher auch Objekte ohne scheinbaren Zusammenhang. Es geht nicht mehr nur darum, ein sichtbares Telefon zu erkennen, sondern zu überprüfen, was in den Raum gelangt und zur Erfassung oder Übertragung von Informationen verwendet werden kann.

Eine Sicherheit, die Grenzen hält

Korea Herald berichtet jedoch von einer wichtigen gesetzlichen Grenze: Die Behörden haben keine Grundlage für weit verbreitete Durchsuchungen ohne Zustimmung. Der Einsatz von Metalldetektoren muss vermutet werden. Die Tageszeitung erwähnt auch die Bedenken von Lehrorganisationen hinsichtlich verspäteter Anweisungen, der zusätzlichen Belastung und der Schwierigkeiten des physischen Kontakts mit Kandidaten.

Der Zeitplan bleibt unverändert: Ankunft vor 0810 und ab 0840 koreanischer Zeit. Daher müssen diese Audits in eine bereits zentralisierte Organisation integriert werden. Wi-Fi-Einschränkungen in den Zentren können nicht alle privaten Verbindungen oder mobilen Daten entfernen. Die Kontrolle von Objekten und die Unterbrechung bestimmter Kommunikationen sind zwei verschiedene Hebel; keiner allein beweist die Abwesenheit von Betrug.

Zehn Jahre Ausschluss: Noch härtere Gesetzgebung

Die Regierung will die Prohibitionsfrist im Betrugsfall von einem auf zehn Jahre verlängern. Aber seine Ankündigung besagt, dass er sich mit der Nationalversammlung beraten muss, um die Anwendung der Verhärtung aus dieser Sitzung zu ermöglichen. Es wäre daher falsch, die zehn Jahre als neue Strafe darzustellen, die bereits automatisch anwendbar ist.

Die angestrebte Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen betrifft auch Nachuntersuchungen, insbesondere im Falle der vermuteten Übertragung von Bildern von Probanden an eine KI. Es ist weder ein Beweis für den universellen Zugang zum Benutzeraustausch noch ein Beweis für ein System, das alle Betrüger fehlerfrei identifizieren kann. Der Mechanismus vom 19. November muss auf der Grundlage seiner Umsetzung und der festgestellten Fakten bewertet werden, nicht nur auf der Grundlage der Anzahl der angekündigten Kontrollen.

Illustration: gewöhnliche Brille vor einem Computerbildschirm. Dieses Foto zeigt keinen identifizierten Betrugsapparat oder Untersuchungsort in Südkorea. Kevin Ku / Pexels, Pexels Lizenz; Libnanews Dressing, Foto vollständig aufbewahrt.

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