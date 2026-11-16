Walzer in Beirut: Hisbollah muss freiwillig abrüsten

Nach seinem Treffen mit Nabih Berri forderte Mike Waltz die Hisbollah auf, ihre Waffen freiwillig an den Staat zu übergeben. Der US-Besuch konzentriert sich auch auf Post-FINUL, während Nawaf Salam eine internationale Präsenz im Süden unter UN-Mandat verteidigt.

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Mike Waltz forderte die Hisbollah am Montag, den 16. November, auf, seine Waffen nach einem Interview mit dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri in Ain al-Tiné freiwillig an den libanesischen Staat zu übergeben. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen hat diese Forderung mit der Wiederherstellung der libanesischen Souveränität in Verbindung gebracht, während sich sein Besuch in Beirut auf die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden konzentriert.

Der amerikanische Diplomat bestand auf der Unmöglichkeit, ein Land mit zwei Armeen zu betreiben. Er schickte diese Botschaft an die Hisbollah und ihre iranischen Unterstützer und stellte die libanesischen Streitkräfte als Institution vor, um die Wiederherstellung der staatlichen Autorität zu gewährleisten.

Dieser Appell stellt eine amerikanische Position dar, nicht die Ankündigung eines Abrüstungsabkommens. Die konsultierten öffentlichen Erklärungen deuten weder auf eine neue Verpflichtung der Hisbollah zur Übergabe ihrer Waffen noch auf einen von den verschiedenen Parteien vereinbarten Zeitplan hin.

Abrüstung im Mittelpunkt der Diskussionen

Das Treffen mit Nabih Berri ist Teil einer Tour mit wichtigen libanesischen Beamten. Mike Waltz traf sich auch mit Präsident Joseph Aoun in Baabda und Premierminister Nawaf Salam im Grand Serail. Der amerikanische Botschafter im Libanon, Michel Issa, nahm an den Diskussionen teil.

In Baabda war auch Simon Karam anwesend, der die libanesische Delegation zu den Verhandlungen führt. Der Bericht des Vorsitzes bezieht sich auf die Diskussionen in der Zeit nach dem Ende der UNIFIL-Mission sowie auf die Fortsetzung der israelischen Angriffe und die von der Präsidentschaft als Nichteinhaltung der Bestimmungen des Rahmenabkommens durch Israel bezeichnete Nichteinhaltung.

Die Diskussionen betrafen zwei miteinander verbundene Themen: die Ausweitung der Autorität des libanesischen Staates und Sicherheitsgarantien im Süden. Die amerikanische Forderung nach Hisbollah-Waffen allein regelt nicht die Modalitäten des israelischen Rückzugs oder der zukünftigen internationalen Vereinbarung.

Salam verteidigt UN-mandatierte Präsenz

In der Grand Sérail plädierte Nawaf Salam für die Fortsetzung einer internationalen Präsenz im Süden unter dem Mandat des Sicherheitsrates. Zu den Funktionen, die er verteidigt, gehören Beobachtung, Berichterstattung, Koordination, Verbindung und Unterstützung der libanesischen Armee. Sie möchte die Resolution 1701 als grundlegende Referenz für internationale Vereinbarungen in dieser Region beibehalten.

Der Premierminister forderte auch konkrete Ergebnisse aus den Prinzipien der Gegenseitigkeit und der schrittweisen Umsetzung des trilateralen Rahmenabkommens. Er fordert einen klaren Zeitplan für parallele Fortschritte in Richtung eines vollständigen israelischen Rückzugs, die Ausweitung der staatlichen Autorität auf dem Territorium und das Waffenmonopol durch legitime Institutionen.

Dazu gehört auch die Forderung nach einem zuverlässigen Mechanismus zur Überprüfung der Verpflichtungen beider Parteien. Für Salam ist das Ziel eine dauerhafte Lösung, die die Souveränität des Libanon wiederherstellt, anstatt einfach nur den Konflikt zu bewältigen.

Nach FINUL bleibt zu spezifizieren

Die Debatte nähert sich dem Ende des UNIFIL-Operationsmandats, das für den 31. Dezember 2026 geplant ist. Diese Frist ist von der Inanspruchnahme der Kontingente in einer späteren Phase zu unterscheiden. Die Wahl der zu bewahrenden Missionen und deren internationaler Rahmen bleiben für die Konsultationen von zentraler Bedeutung.

In diesem Stadium laufen die Beirut-Gespräche nicht auf die Annahme eines Ersatzmandats hinaus. Amerikanische Erklärungen und libanesische Forderungen setzen Prioritäten, ermöglichen es aber noch nicht, die Zusammensetzung, das Kommando oder die Mittel einer Nachfolgeregelung bekannt zu geben.

Folgen Sie den Entwicklungen in unseremlage im Südlibanon.

Illustration: Offizielles Porträt von Mike Waltz, September 2025. Dieses Archivfoto stellt nicht die Interviews vom 16. November 2026 dar. USA-Mission bei den Vereinten Nationen, Public Domain.

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