Libanon-Palästina: die Ernennung von Bassora

Der Libanon wird Palästina am 17. November in Bassora begegnen, nach seiner Niederlage gegen den Irak. Die Palästinenser befinden sich weiterhin in einer Niederlage gegen den Iran und einer Kundgebung, die von fünfzehn angekündigten Abwesenheiten gekennzeichnet ist. Die Verfügbarkeit von Reda Khadra muss nach ihrer Veröffentlichung in ihrem Debüt mit der Auswahl noch angegeben werden.

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Der Libanon wird am Dienstag, den 17. November 2026 im internationalen Stadion in Bassora, Irak, nach Palästina zurückkehren. Dieses zweite Treffen des Freundschaftsturniers muss die Arbeit von Madjid Bougherra nach dem Unentschieden gegen die Gastgeber am Freitag, dem 13. November, verlängern. Die palästinensische Auswahl befasst sich mit dieser Ernennung nach einer 2: 0-Niederlage gegen den Iran am Samstag. Es besteht auch aus einem Personal, das durch Verletzungen und Abwesenheiten reduziert wurde.

Der Palästinensische Fußballverband bestätigt das Datum und den Ort der Konfrontation. Das Programm vereint vier Auswahlen: Irak, Libanon, Iran und Palästina. Für die Libanesen ist dies kein Qualifikationsspiel. Die Ernennung bietet eine neue Gelegenheit, die Spieler zu bewerten, die sich während dieses internationalen Fensters versammelt haben und sich einem anderen Gegner gegenübersehen als dem, dem man bei der Eröffnung begegnet ist.

Libanon-Palästina: Zweiter Test nach Null

Das 0:0 gegen den Irak hinterließ dem libanesischen Personal mehrere konkrete Elemente. Die Auswahl widersetzte sich gegnerischen Offensiven, fand aber auch Chancen. In der sechsten Minute schlug Leonardo Chahine die Bar nach einem Versuch von Hassan Kaafarani abgestoßen von Torwart Kamil Saadi. Am Ende des Treffens fragte Khalil Badr auch den irakischen Türsteher.

Mostafa Matar spielte eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Partitur. Die libanesische Garde reagierte auf Aymen Husseins Versuche vor der Pause, dann auf einen entfernten Streik von Amir Fouad. Seine Intervention vor Younes Hamoud, in der 89. Minute, verhinderte, dass die Gastgeber ausnutzten.

Das Spiel gegen den Irak erlaubte auch Bougherra, mehrere Spieler einzusetzen. Hussein Chakrun trat in die erste Periode ein. Ali Kassas und Khalil Badr ersetzten dann Wahbi Fawaz und Leonardo Chahine. Am Ende des Treffens nahmen auch Badr Kawam und Mahmoud Zbib teil. Das nächste Spiel muss eine neue Spielsequenz in die Gruppe bringen, ohne dass aus diesen Änderungen die Startzusammensetzung abgeleitet wird.

Reda Khadras Situation muss noch geklärt werden

Reda Khadras erster internationaler Auftritt wurde in Bassora abgebrochen. Im Angesicht des Irak erlebte der Spieler Muskelbeschwerden und verließ das Feld in der 38. Minute. Chakrun folgte ihm dann. Seine Verfügbarkeit für den Termin am 17. November muss noch bestätigt werden.

Ein Palästina, das vom Iran nach einem Ausschluss besiegt wurde

Palästina begann sein Turnier am Samstag, den 14. November gegen den Iran. Laut dem Bericht seines Verbandes schlossen sich die beiden Teams mit einer Null- und einer Blankoscore der Pause an. Die Palästinenser wurden dann mit der Vertreibung von Amid Sawafta in der 64. Minute auf zehn reduziert. Iran erzielte Sardar Azmoun auf Platz 76, dann Saleh Hardani auf Platz 84.

Eine palästinensische Kundgebung, die von Abwesenheiten geprägt ist

Der palästinensische Trainer Ihab Abu Jazar kündigte am 12. November eine Liste von 23 Spielern für Bassora an. Der Verband erwähnte Oday Dabbagh und Milad Termanini, während er Fragen zu ihrer Vorbereitung berichtete.

Abu Jazar erklärte auch die Schwierigkeiten, seine Gruppe zusammenzubringen. Er erwähnte fünfzehn Abwesende, zwischen Verletzungen und Nichtverfügbarkeit. Nach seinen Aussagen wurden acht Spieler verletzt, fünf davon in der Vorwoche mit ihren Vereinen. Sieben andere hatten sich der Kundgebung nicht angeschlossen.

Der Techniker präsentiert dieses Turnier als Gelegenheit, Begegnungen zu vervielfachen und seine Spieler mit verschiedenen Gegnern zu konfrontieren. Er betonte die Schwierigkeit, regelmäßige Praktika und Freundschaftsspiele zu organisieren. In diesem Zusammenhang sollte die Konfrontation mit dem Libanon genutzt werden, um die verfügbare Gruppe nach dem iranischen Test zu bewerten.

Das Treffen am Dienstag, dem 17. November, wird somit zwei Mannschaften gegenüberstehen, deren erste Spiele getrennte Wege verfolgten. Der Libanon kommt mit einer Null und einer entscheidenden Leistung von Matar. Palästina versucht nach seiner Niederlage gegen den Iran zurückzuprallen. Die Zusammensetzungen und die Verfügbarkeit der Spieler müssen noch vor dem Start in Bassora bestätigt werden.

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