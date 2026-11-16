Block 8: Seismik beweist keine Entdeckung

Block 8 umfasst eine dreidimensionale seismische Untersuchung über 1.200 Quadratkilometer. Diese Kampagne muss das Wissen über den Untergrund vor möglichen Bohrungen verbessern. Die Dokumente der libanesischen Petroleum Administration beschreiben immer noch Umwelt- und Betriebsvorbereitungen. Das für 2028 erwähnte Bohrziel bleibt eine Perspektive, kein Ergebnis. Daher erlauben die untersuchten Gebiete, die Anteile des Konsortiums und der Explorationsplan keine Verschlüsselung kommerzieller Reserven oder das Versprechen von Einnahmen im Libanon.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Block 8 bleibt ein Explorationsrekord, keine kommerziell etablierte Gasreserve. Die Ankündigungen bezüglich seiner seismischen Untersuchung sollten in dieser Reihenfolge gelesen werden. Eine dreidimensionale Kampagne kann das Wissen über den Keller verbessern und eine Bohrung vorbereiten. Es beweist nicht die Existenz einer nutzbaren Lagerstätte oder das Datum, an dem der Libanon Gas fördern könnte.

Die von der libanesischen Erdölverwaltung veröffentlichten Dokumente ermöglichen es, diese Phasen zu unterscheiden. In ihrem Punkt vom 15. Oktober 2026 beschreibt die Behörde die 3D-Kampagne immer noch als die nächste Operation des Programms. Sie erwähnte die laufenden Umweltverfahren und die Koordination, um die Vorbereitung zu beschleunigen. Dieser Bericht gibt keine Bohrergebnisse bekannt.

Block 8: eine zu untersuchende Oberfläche, kein Gasvolumen

TotalEnergies gab am 9. Januar 2026 die Unterzeichnung der Beitrittsvereinbarung des Konsortiums zur Block-8-Lizenz bekannt. Die Gruppe hält 35% und fungiert als Betreiber. Eni besitzt auch 35%, während QatarEnergy 30% besitzt. Diese Prozentsätze beschreiben die Beteiligungen der Unternehmen, nicht einen Anteil der bereits erhaltenen Einnahmen.

Das erste Programm sieht den Erwerb einer 1 200 Quadratkilometer großen seismischen 3D-Untersuchung vor. Die Zahl misst das gemeldete Untersuchungsgebiet. Sie stellt nicht die Größe eines identifizierten Tanks oder eine Gasmenge dar. Die Ölverwaltung platziert den gesamten Block in den tiefen Gewässern des Südlibanon. Es verfügt über eine Fläche von etwa 1.400 Quadratkilometern und eine Entfernung von 70 Kilometern von der Küste.

Die beiden Bereiche haben daher unterschiedliche Objekte: Die Genehmigung umfasst einen Raum, während das ursprüngliche Programm eine Kampagne definiert. Am 15. Oktober präsentierte die Behörde den Block als eines der wenigen libanesischen Seegebiete, das noch keine seismische 3D-Abdeckung aufweist. Das unmittelbare Ziel besteht darin, diese Datenlücke zu verringern.

Was seismische wirklich Maßnahmen

Eine seismische Untersuchung untersucht geologische Eigenschaften von unterbodenreflektierten Wellen. Die Instrumente zeichnen die Signale auf, dann interpretieren die Spezialisten sie, um Strukturen abzubilden, die Kohlenwasserstoffe enthalten können. Die Methode erzeugt ein geologisches Bild, keine direkte Gasprobenahme.

Die dritte Dimension ermöglicht konzentriertere Daten und eine verbesserte Strukturdarstellung. Es hilft, ein Ziel auszuwählen und bestimmte Risiken vor dem Bohren zu reduzieren. Eine vielversprechende Struktur bleibt jedoch eine Annahme, die getestet werden muss. Um kommerziell abbaubare Reserven zu ermitteln, muss die Bewertung Bohrungen und Tests umfassen.

Diese Unterscheidung hat unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt: Ein untersuchtes Gebiet kann nicht ohne zusätzliche Ergebnisse in erwartete Einnahmen umgewandelt werden. Der Datenerfassungsplan ist auch kein Produktionsplan. Exploration, Bewertung einer potenziellen Entdeckung und ihre Entwicklung entsprechen getrennten Entscheidungen.

Zulassungen und Vorbereitung bleiben konkrete Schritte

Der Verwaltungsausschuss für Block 8 vereint die libanesische Erdölverwaltung und die Lizenznehmer. Sein Oktober-Bericht bezieht sich auf die Umweltansätze und die Betriebs- und Sicherheitsbereitschaft der Kampagne. Er kündigte den Wunsch an, zu beschleunigen, ohne darauf hinzuweisen, dass alle diese Schritte abgeschlossen waren.

Ein weiteres Treffen, das von der Behörde im September vorgestellt wurde, umfasste Umweltministerin Tamara El Zein und Präsident Fawzi Khalifa. Es ging um die Koordination von Umweltstudien. Das Dokument bezog sich auf den zukünftigen Standort eines Bohrlochs und das Ziel, Mitte 2028 Bohrungen einzuleiten. Dies ist ein Arbeitshorizont, keine bereits durchgeführte Übung.

Frühere libanesische Operationen zeigen auch die Vielfalt der Vorbereitungen. Für die Felder 4 und 9 beschreibt die Überwachungsbehörde geologische Studien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen, Verträge und eine Logistikbasis. Diese historischen Beispiele belegen nicht den Fortschritt von Block 8. Sie erklären, warum die Lizenzierung und der Start einer Operation nicht verwirrend sind.

Qanas Präzedenzfall erfordert eine Unterscheidung zwischen Potenzial und Ergebnis

In seinem Kommuniqué vom Januar erinnerte TotalEnergies daran, dass die Bohrung Qana 31/1 in Block 9 keine positiven Ergebnisse erbracht habe. Die Gruppe bestätigte jedoch ihre Bereitschaft, die Exploration im Libanon mit ihren Partnern fortzusetzen. Die beiden Informationen sind nicht widersprüchlich: Ein Betreiber kann seine Forschung fortsetzen, ohne eine kommerzielle Entdeckung anzukündigen.

Der nächste entscheidende Faktor für Block 8 wird daher die dokumentierte Realisierung der Kampagne, dann die Interpretation ihrer Daten und Bohrentscheidungen sein. Vor diesen Schritten beschreiben die angekündigten Bereiche, Beteiligungen und Fristen ein Industrieprogramm. Sie ermöglichen es nicht, Reserven zu verschlüsseln oder Produktion zu versprechen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews