Im Jahr 2025 wurden keine neuen Schatzwechsel herausgegeben, so der Jahresbericht der Bank of Lebanon. Es wurden jedoch weiterhin Fristen für 23,472 Milliarden Pfund Kapital festgelegt, zusätzlich zu den Coupons. Das Fehlen einer Emission bedeutet daher nicht das Verschwinden der Schuld oder die Beendigung der Dienstleistung der bestehenden Wertpapiere. Libanesische Schatzwechsel erscheinen im Bericht neben anderen Finanzinstrumenten, einschließlich Einlagenzertifikaten der Zentralbank. Diese Nähe kann zu Verwirrung führen. Wertpapiere haben nicht denselben Emittenten und repräsentieren nicht dasselbe Unternehmen. Die Bilanz 2025 ermöglicht die Trennung von neuen Transaktionen, geerbten Beständen und tatsächlich genannten Zahlungen.

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Im Jahr 2025 wurden keine neuen Schatzwechsel herausgegeben, so der Jahresbericht der Bank of Lebanon. Es wurden jedoch weiterhin Fristen für 23,472 Milliarden Pfund Kapital festgelegt, zusätzlich zu den Coupons. Das Fehlen einer Emission bedeutet daher nicht das Verschwinden der Schuld oder die Beendigung der Dienstleistung der bestehenden Wertpapiere.

Libanesische Schatzwechsel erscheinen im Bericht neben anderen Finanzinstrumenten, einschließlich Einlagenzertifikaten der Zentralbank. Diese Nähe kann zu Verwirrung führen. Wertpapiere haben nicht denselben Emittenten und repräsentieren nicht dasselbe Unternehmen. Die Bilanz 2025 ermöglicht die Trennung von neuen Transaktionen, geerbten Beständen und tatsächlich genannten Zahlungen.

Libanesische Schatzwechsel: Ein Jahr ohne neue Probleme

Die BDL verbindet das Fehlen neuer Probleme mit einer Entscheidung des Finanzministeriums. Sie erklärte, dass sie weiterhin Coupons und gereifte Anleihen abgerechnet habe. Die Summe von 23,472 Milliarden Pfund bezieht sich auf die Laufzeit. Die Passage gibt keine separate Summe der gezahlten Zinsen an.

Es sollte daher nicht angekündigt werden, dass der volle Service dieser Titel genau diesen Betrag gekostet hätte. Rückzahlung des Kapitals und Zahlung von Zinsen sind zwei getrennte Transaktionen. Ersteres löscht einen Teil eines bestehenden Anspruchs. Der zweite zahlt die Finanzierung nach den Bedingungen des Titels.

Ein neues Programm bietet Finanzierung durch die Schaffung einer Verpflichtung. Eine Laufzeit zahlt eine frühere Verpflichtung zurück. Beide können getrennt existieren. Der Bericht beschreibt genau ein Jahr ohne Ausgabe neuer Anleihen, aber mit fortgesetzten Zahlungen auf das bestehende Portfolio.

Zentralbank-Wertpapiere bilden einen weiteren Satz

Die BDL gibt auch an, dass sie für 2025 keine langfristige Einzahlungsbescheinigung in Büchern oder Währung ausgestellt hat. Sie zahlte jedoch weiterhin Coupons und Fristen. Die Ausstellung von Kurzzeit-Buchzeugnissen wurde am 6. April 2024 eingestellt.

Diese Zertifikate sind Zentralbankinstrumente. Sie sollten nicht mit Schatzwechseln verwechselt werden. Ihre Präsenz in der Bilanz reagiert auf eine weitere finanzielle Verbindung, auch wenn Banken, öffentliche Institutionen und BDL in eng miteinander verbundene Kreisläufe eingreifen.

Der Nominalwert der Buchzertifikate stieg von 34.066 Milliarden US-Dollar Ende 2024 auf 31.593 Milliarden US-Dollar Ende 2025. Der Rückgang beträgt 2.473 Milliarden oder etwa 7,3%. Diese Bewegung misst die Variation eines nominalen Bestands zwischen zwei Daten. Es allein liefert nicht die Höhe der Auszahlungen aller Jahre.

Instrumente in Büchern bei der BDL Ende 2024 Ende 2025 Berechnete Änderung Einlagenzertifikate, Nominalwert 34,066 milliarden 31 593 mrd. eur -2,473 milliarden oder -7,3 prozent Laufzeiteinlagen 15.496 milliarden dollar 16,883 milliarden +1 387 milliarden oder 9,0%

Laufzeiteinlagen folgen daher einem anderen Weg der Zertifikate. Dieser Anstieg zeigt, warum das Stoppen der Probleme eines Instruments nicht ausreicht, um alle Operationen der Zentralbank zu beschreiben. Sie lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass jede Erstattungsbescheinigung an Termineinlagen zurückgegeben wurde. Der Bericht bietet keine individuelle Überwachung dieser Bewegungen.

Ein ausstehender Betrag ist keine jährliche Ausgabe

Ein Wertpapierbestand beschreibt, was an einem bestimmten Datum verbleibt. Eine Zahlung beschreibt eine Transaktion für einen Zeitraum. Ein direkter Vergleich der 31 593 Milliarden Zertifikate Ende Dezember mit 23,472 Milliarden Schatzwechsel-Fälligkeiten würde verschiedene Instrumente, Emittenten und Maßnahmen mischen.

In ähnlicher Weise kann ein in Pfund ausgedrückter Betrag nicht ohne eine explizite Methode der Umrechnung zu einem Betrag in Dollar hinzugefügt werden. Eine buchhalterische Umrechnung würde nicht beweisen, dass eine Zahlung in der durch die Berechnung erhaltenen Währung geleistet wurde. Der Bericht behält die Nominalbeträge in Landeswährung.

In dem Dokument heißt es, dass die Kurse für Einlagenzertifikate und Termineinlagen beim BDL im Jahr 2025 stabil blieben. Er gibt in dieser Passage nicht ihren detaillierten Zeitplan an. Dies sollte nicht auf alle von Geschäftsbanken angebotenen Kredite und Einlagen ausgedehnt werden.

Was diese Bilanz nicht über die öffentliche Finanzierung aussagt

Der Bericht stellte fest, dass Schatzwechsel im Jahr 2025 nicht ausgegeben wurden. Allein durch diese Informationen wird nicht nachgewiesen, dass es keine andere Finanzierung, keine anderen Verpflichtungen oder keinen öffentlichen Rückstand gibt. Eine vollständige Lektüre der Staatsfinanzen erfordert Einnahmen, Ausgaben, Cashflow und andere Verpflichtungen im gleichen Zeitraum.

Auch sollten Anleihezahlungen nicht mit der Abwicklung aller öffentlichen Fremdwährungstitel gleichgesetzt werden. Jede Kategorie sollte separat untersucht werden. Ein Geschäft mit einem Instrument ermöglicht nicht den Abschluss der Behandlung anderer Gläubiger.

Um die Fortsetzung dieser Politik zu bewerten, müssen die Daten für 2026 alle neuen Emissionen, Rückzahlungen und ausstehenden Beträge angeben. Der 2025-Befund ist begrenzter, aber stark: Die Ausgaben für die genannten Instrumente wurden unterbrochen, während die Verwaltung früherer Verpflichtungen und Termineinlagen fortgesetzt wurde.

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