Vulkan: Amazon verliert 40 Leo-Satelliten

Amazon verlor 40 Leo-Satelliten während des Starts einer Vulkanrakete am 15. November in Cape Canaveral. ULA meldet eine Anomalie zehn Minuten nach dem Start. Die Ursache bleibt unbekannt. Eine separate Mission auf der Ariane 6 bleibt frühestens am 23. November von Französisch-Guayana angekündigt.

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Amazon verlor die 40 Leo-Satelliten auf einer Vulkanrakete am Sonntag, den 15. November in Cape Canaveral. Eine Anomalie, die während des Fluges auftrat, verhinderte ihre Umlaufbahn. Dieser erste vulkanische Start für Amazon sollte eine Reihe von 38 Missionen starten, um den Einsatz seines Weltraum-Internetnetzwerks zu beschleunigen.

Flug Leo Vulcan 1, oder LV-01, fehlgeschlagen. Amazon bestätigt den Verlust der Nutzlast von 40 Satelliten nach einer Anomalie des Trägers der United Launch Alliance (ULA). Die Rakete startete am Sonntag, den 15. November 2026 vom Startkomplex 41 in Cape Canaveral, Florida.

ULA stellt die Anomalie etwa zehn Minuten nach dem Start. Das Unternehmen gibt an, dass die Mission nicht die erwartete Umlaufbahn erreicht hat. Sie gibt bekannt, dass sie mit ihrem Kunden und den zuständigen Agenturen zusammenarbeitet, um die Ursache zu ermitteln, die notwendigen Korrekturen zu definieren und sich auf den Rückflug vorzubereiten. In den am Montag, dem 16. November, eingesehenen Mitteilungen wurden keine besonderen technischen Gründe bestätigt.

Amazon verliert 40 Satelliten bei einer wichtigen Mission

Dieser Verlust betrifft die größte Charge von Leo-Satelliten, die jemals zu einem einzigen Start gestartet wurden. Es interveniert, da Amazon versucht, die Anzahl der Flugzeuge pro Mission zu erhöhen. Vulcan muss bei dieser Zinserhöhung eine zentrale Position einnehmen: Der Vertrag sieht 38 Starts und den Transport von mehr als 1.500 Satelliten der ersten Generation vor.

Amazon bekräftigte sein Vertrauen in ULA nach dem Scheitern und erinnerte an die mit Starts verbundenen Risiken. Die Gruppe hatte mehrere Anbieter für den Einsatz ihrer Konstellation ausgewählt, darunter Arianespace, Blue Origin und SpaceX. Diese Diversifizierung erlaubt nicht, dass das gesamte Programm auf einem einzigen Vehikel basiert.

Die unmittelbaren Auswirkungen sind sicher: Die 40 Satelliten, die am Sonntag transportiert wurden, werden das Netzwerk nicht stärken. Andererseits wurde in diesen Mitteilungen kein überarbeiteter Zeitplan für das gesamte Programm oder den endgültigen Verlust angekündigt.

Eine neue Vulkan-Konfiguration

LV-01 verwendete die VC6L-Version, die mit sechs Pulverboostern und einer langen Kappe ausgestattet war. Die Trägerrakete hatte auch eine Version des zweiten Stocks Centaur V, die für eine niedrige Umlaufbahn optimiert war. Kürzer als die Variante für Hochenergie-Missionen, trägt diese Etage weniger Treibstoff, um Satellitenkapazität freizusetzen.

Der Flugplan umfasste zwei Centaur V-Zündungen und eine Reihe von Nutzlasttrennungen. Die Einsätze sollten etwa 70 Minuten nach dem Start beginnen und 25 Minuten dauern. Die von ULA gemeldete Anomalie trat daher weit vor dieser Phase auf.

Die Mission startete auch eine Vorbereitungskette für Amazon-Flüge nach Cape Canaveral. Die Trägerrakete wurde im VIF-A-Gebäude auf einer neuen mobilen Plattform montiert. Diese Infrastruktur sollte die parallele Vorbereitung von zwei vulkanischen Missionen ermöglichen und die Flugintervalle reduzieren.

Der Fall muss noch geklärt werden

Vor diesem Start hatte ULA Korrekturen an den Düsen von Booster-Triebwerken nach einer Anomalie im Februar beschrieben. Die Arbeit umfasste Analysen, Komponententests und einen Brandtest. Diese Geschichte macht es nicht möglich, das Scheitern des 15. November zuzuschreiben: Die Untersuchung muss feststellen, was tatsächlich passiert ist.

Die Wiederaufnahme des Vulcan-Programms wird von den technischen Erkenntnissen und den getroffenen Maßnahmen abhängen. Die folgende Mission, LV-02, wurde zuvor einige Wochen nach LV-01 in Betracht gezogen, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses dieses ersten Fluges. Diese frühere Prognose stellt somit keine Bestätigung des Zeitplans mehr dar.

Ariane 6 bleibt auf dem Programm vom 23. November

Amazon unterhält in seinem öffentlichen Follow-up eine weitere Mission, Leo Europe 4, die frühestens am Montag, den 23. November aus Kourou, Französisch-Guayana, angekündigt wurde. Die Ariane 64 muss 36 Satelliten tragen. Das genaue Startfenster muss noch kommuniziert werden.

Nach der Trennung müssen diese Luftfahrzeuge vor Erreichen ihrer Betriebshöhe überprüft werden. Das Leo-Netzwerk, früher Project Kuiper, zielt darauf ab, Internetzugang zu Gebieten zu bieten, die von terrestrischer Infrastruktur unterversorgt sind. Für Vulcan besteht der nächste Schritt darin, die Ergebnisse der Untersuchung und einen Rückflugplan zu veröffentlichen.

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