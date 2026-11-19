Walmart erhöhte seine Jahresziele, nachdem er am 19. November einen Quartalsumsatz von 188,8 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte, ein Plus von 5,2 Prozent. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 endete am 31. Oktober 2026.
Online-Handel wächst, Nettogewinn sinkt
Der Online-Umsatz wächst weltweit um 17% und der US-Nettogewinn von Walmart um 23%, der dem Konzern zuzurechnen ist, sank jedoch um 19,5% auf 4.945 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn, der veröffentlicht wird, erreicht 0,62 USD pro Aktie, verglichen mit 0,65 USD nach Anpassung.
Walmart erhöht seine Prognosen
Für das Gesamtjahr strebt der Distributor nun ein Nettoumsatzwachstum von 4,9% bis 5,2% zu konstanten Wechselkursen an. Es erwartet bereinigte Gewinne pro Aktie von 2,84 bis 2,89 US-Dollar, verglichen mit 2,80 bis 2,87 US-Dollar zuvor. Diese Bereiche bleiben Ziele, nicht Ergebnisse.
Abbildung: Walmart Store in Onalaska, Wisconsin, 8. Juni 2024. Archiv: Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Kleid Libnanews.
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