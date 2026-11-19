Walmart hebt seine Jahresziele nach einem Anstieg des Quartalsumsatzes um 5,2% an. Der Online-Handel wächst, aber der Nettogewinn sinkt. Die am 19. November veröffentlichten Ergebnisse betreffen das Quartal, das am 31. Oktober 2026 endete. Vergleichbare Umsätze, bereinigte Gewinne und veröffentlichte Zahlen messen unterschiedliche Realitäten.

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Walmart erhöhte seine Jahresziele, nachdem er am 19. November einen Quartalsumsatz von 188,8 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte, ein Plus von 5,2 Prozent. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 endete am 31. Oktober 2026.

Online-Handel wächst, Nettogewinn sinkt

Der Online-Umsatz wächst weltweit um 17% und der US-Nettogewinn von Walmart um 23%, der dem Konzern zuzurechnen ist, sank jedoch um 19,5% auf 4.945 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn, der veröffentlicht wird, erreicht 0,62 USD pro Aktie, verglichen mit 0,65 USD nach Anpassung.

Walmart erhöht seine Prognosen

Für das Gesamtjahr strebt der Distributor nun ein Nettoumsatzwachstum von 4,9% bis 5,2% zu konstanten Wechselkursen an. Es erwartet bereinigte Gewinne pro Aktie von 2,84 bis 2,89 US-Dollar, verglichen mit 2,80 bis 2,87 US-Dollar zuvor. Diese Bereiche bleiben Ziele, nicht Ergebnisse.

Abbildung: Walmart Store in Onalaska, Wisconsin, 8. Juni 2024. Archiv: Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Kleid Libnanews.

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