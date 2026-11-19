Im Libanon steht Prostatakrebs in den Schätzungen des Internationalen Krebsforschungszentrums GLOBOCAN 2024 an erster Stelle unter den männlichen Krebsarten. Das National Fact Sheet, veröffentlicht in seiner Version vom September 2026, schätzt die Zahl der neuen Fälle im Jahr 2024 auf 1.411 oder 15,8

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Im Libanon steht Prostatakrebs in den Schätzungen des Internationalen Krebsforschungszentrums GLOBOCAN 2024 an erster Stelle unter den männlichen Krebsarten. Das National Fact Sheet, veröffentlicht in seiner Version vom September 2026, schätzt die Zahl der neuen Fälle im Jahr 2024 auf 1.411 oder 15,8% der Krebserkrankungen bei Männern. Dieses nationale Ranking sollte nicht mit dem der ganzen Welt verwechselt werden.

Erste Libanesen, zweite Weltrangliste

Im libanesischen Männerbild geht die Prostata der Blase und der Lunge voraus. Alle Geschlechter machen 8% der neuen Fälle aus und liegen an fünfter Stelle. Die gleiche Diagnose wechselt daher nach der Referenzbevölkerung: Über den « ersten Krebs im Libanon » zu sprechen, ohne anzugeben, dass es sich um Männer handelt, wäre irreführend.

Weltweit präsentiert IARC Prostata als die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern und die vierthäufigste Krebserkrankung bei allen Geschlechtern. Es schätzt über 1,5 Millionen neue Fälle und fast 420.000 Todesfälle im Jahr 2024. Diese internationalen Daten sind keine libanesische Bilanz.

Messung der Diagnose ohne verwirrende Indikatoren

Neue Fälle beschreiben die Inzidenz einer Krankheit über einen bestimmten Zeitraum. Sie entsprechen nicht allen Menschen, die mit dieser Krankheit leben, oder der Zahl der Todesfälle. Das GLOBOCAN-Blatt enthält Schätzungen basierend auf nationalen Quellen und statistischen Methoden; Es sollte nicht als die Bruttozählung aller Krankenhausaufzeichnungen von 2024 dargestellt werden.

Diese Unterscheidungen zählen während Kampagnen zur Sensibilisierung für die männliche Gesundheit. Eine Zunahme der Diagnostik kann mehrere Erklärungen haben, einschließlich der Entwicklung der Verwendung von Untersuchungen. Ein einjähriges statistisches Foto reicht nicht aus, um eine Zunahme unter jungen Menschen festzustellen oder eine bestimmte Ursache im Libanon zu demonstrieren.

Die Herausforderung der Überdiagnose

IARC hebt auch das Risiko der Diagnose von Tumoren hervor, die während des Lebens des Patienten keine Symptome oder Todesfälle verursacht hätten. Es ist eine Überdiagnose, die zu unnötigen Behandlungen führen kann. Seine Arbeit untersucht Strategien, die PSA-Dosierung, Risikobewertung und bildgebende Untersuchungen kombinieren, um diese Folgen zu begrenzen. Dies ist keine identische Screening-Anweisung für alle.

Das Gewicht dieses Krebses erfordert genaue Informationen über die Krankheit, aber kein nationales Ranking ersetzt eine individuelle Bewertung. Zwischen der Anzahl der Diagnosen, ihrer Schwere und Managemententscheidungen beantworten die Indikatoren separate Fragen.

NIH Laboratory, 27. Januar 2005. Allgemeine Illustration: keine libanesische Einrichtung oder Screening-Szene. Diane A. Reid / NCI, gemeinfrei.

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