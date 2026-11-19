Save the Children veröffentlichte am 19. November eine Analyse der Konfliktexposition von Kindern und der Hindernisse für humanitäre Hilfe. Laut PRIO Mapping lebten im Jahr 2025 589 Millionen Kinder weniger als 50 Kilometer von bewaffneter Gewalt. Dies ist keine Opferzählung. Der Bericht baut auch auf Vorfällen auf, die von den Vereinten Nationen verifiziert wurden, darunter 8.322 Verweigerungen des humanitären Zugangs. Daten, Definitionen und Methoden erläutern, warum Indikatoren getrennt gelesen werden sollten.

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Fast jedes vierte Kind lebte 2025 in der Nähe eines bewaffneten Konflikts. Save the Children veröffentlichte am 19. November eine neue Analyse, die diese Bevölkerung auf 589 Millionen schätzt. Diese Zahl misst eine geografische Exposition, nicht eine Anzahl von Opfern. Die Organisation warnt auch vor Hindernissen für die humanitäre Hilfe: 8322 Vorfälle der Verweigerung des Zugangs zu Kindern wurden von den Vereinten Nationen für 2025 verifiziert.

589 millionen kinder in konfliktnähe

Der Bericht Stoppt den Krieg gegen Kinder: Die Chancen verändern kombiniert zwei Datensätze. Der erste stammt vom Peace Research Institute Oslo oder PRIO. Sie schätzt, wie viele Kinder in einem bestimmten Jahr weniger als 50 Kilometer von einem tödlichen Konfliktereignis entfernt leben. Die zweite umfasst Verstöße gegen Kinder, die von den Vereinten Nationen dokumentiert und verifiziert wurden.

Diese Indikatoren sind nicht austauschbar. Die 589 Millionen Kinder, die durch Kartierung identifiziert wurden, sind nicht so viele Kinder, die getötet, verletzt oder persönlich angegriffen wurden. Sie leben in der Nähe organisierter Gewalt. Die Schätzung bedeutet auch nicht, dass jeder zu Hause einen Angriff erlitten hat.

Der Anteil erreicht 23,4 Prozent der weltweiten Kinderbevölkerung. Dies ist die höchste Stufe in dieser Serie, die bis ins Jahr 1990 zurückreicht. Die Schätzung liegt um 7 Prozent über dem revidierten Wert für 2024. Das Wort « revidiert » ist wichtig: Wenn man diese Ausgabe mit einer alten veröffentlichten Figur vergleicht, ohne Korrekturen zu berücksichtigen, kann dies zu einer anderen Entwicklung führen.

Die Maßnahme bleibt präziser als nur in einem Konfliktland ansässig zu sein. Dem Bericht zufolge lebten bis 2025 etwa 1,5 Milliarden Kinder in einem solchen Land. Aber der Kampf deckt nicht unbedingt sein gesamtes Territorium ab. Der Radius von 50 Kilometern ermöglicht es, die Nähe der Gewalt von der Zugehörigkeit zu einem vom Krieg betroffenen Staat zu unterscheiden.

Eine neue Analyse, keine neue UN-Überprüfung

Die Veröffentlichung vom November sollte nicht mit dem Jahresbericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen verwechselt werden. Dieses Dokument, auf das in Dokument A/80/723-S/2026/357 Bezug genommen wird, ist vom 16. Juni 2026 datiert und erstreckt sich auf Januar bis Dezember 2025. Save the Children bietet jetzt eine Analyse, ergänzt durch historische Vergleiche und PRIO-Schätzungen.

Die Vereinten Nationen betonen, dass ihre Zahlen nicht das volle Ausmaß der Verstöße darstellen. Unsicherheit, Zugangsbeschränkungen und Verifizierungsschwierigkeiten begrenzen die Volkszählung. Einige Fakten, die früher begangen, aber erst 2025 verifiziert wurden, sind ebenfalls in den diesjährigen Daten enthalten. Ein Verifizierungsdatum ist daher nicht immer ein Kommissionsdatum.

Auch die Zahl der Verstöße fällt nicht mit der der betroffenen Kinder zusammen. Dieselbe Person kann mehreren Verstößen ausgesetzt sein. Unkluges Hinzufügen von Kindern, Angriffen und Vorfällen des Zugangs würde eine Summe ohne homogene Bedeutung ergeben.

Hilfe verweigert, fast einmal pro Stunde

Humanitärer Zugang ist einer der Hauptaspekte der NGO-Arbeit. In einer Pressemitteilung vom 18. November, verbunden mit dem separaten Dokument Zugang eingeschränkt: Hilfe gegen die ChancenSave the Children vergleicht 509 verifizierte Vorfälle im Jahr 2015 mit 8322 im Jahr 2025. Die Zahl wurde also in zehn Jahren mit etwa sechzehn multipliziert.

Der Ausdruck « fast jede Stunde » fasst einen Jahresdurchschnitt zusammen. Es beschreibt keine Echtzeitbeobachtung, noch beschreibt es ein Kind, das zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht unterstützt wird. Ein Vorfall kann mehrere Kinder betreffen und sehr unterschiedliche Situationen abdecken. Zu den Barrieren gehören Reisebeschränkungen, administrative Barrieren oder Gewalt gegen humanitäre Personen, Räumlichkeiten und Eigentum.

Die Gesamtzahl von 8.322 steht im Einklang mit dem Bericht der Vereinten Nationen. Das Kommuniqué der NGO weist darauf hin, dass sich die Vorfälle vor allem in den besetzten palästinensischen Gebieten, Libyen und der Ukraine konzentrieren. Diese Konzentration ignoriert nicht andere Situationen, aber sie verbietet auch, den Aufstieg als einheitlich auf der ganzen Welt verteilt darzustellen.

Warum sich die Gesamtsummen laut Bericht unterscheiden

Save the Children hat in seiner Analyse von 2025 38.967 Verstöße beibehalten. Diese Summe unterscheidet sich von den 38.558 im UN-Bericht gemeldeten. Die Organisation erklärt ihre methodische Wahl: Sie fügt der Kategorie der Angriffe auf diese Einrichtungen die militärische Nutzung von Schulen und Krankenhäusern hinzu. Es behält auch nur Verstöße in einer bestimmten Kategorie.

Der Anteil von mehr als 21 Prozent, der der Verweigerung des humanitären Zugangs zugeschrieben wird, ist daher der Gesamtbetrag, den die NGO nutzt. Es stellt nicht den Anteil von 589 Millionen Kindern dar, denen persönlich Hilfe verweigert wurde. Diese Zahlen messen zwei verschiedene Realitäten: eine Bevölkerung, die Konflikten ausgesetzt ist, und verifizierte Vorfälle.

Die Grenzen der Volkszählung sind auch praktisch. Wenn Teams keinen Zugang zu einem Bereich haben, haben sie Schwierigkeiten, Hilfe zu leisten, aber auch die Angriffe zu dokumentieren. Ein Rückgang der überprüften Fakten allein reicht daher nicht aus, um eine Verbesserung der Lage nachzuweisen.

Schutz von Kindern jenseits des Zählens

Der Bericht fordert Maßnahmen an drei Fronten: Einhaltung der Normen für das Verhalten von Feindseligkeiten, Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen und konkrete Stärkung des Schutzes und der Genesung von Kindern. Save the Children besteht auf Kontinuität der Dienstleistungen, Personalschulungen, humanitärem Zugang und vorhersehbarer Finanzierung.

Die Zuordnung von PRIO und die Überwachung von Verstößen beantworten somit unterschiedliche Fragen. Der erste zeigt an, wo gewaltnahe Kinder leben. Der zweite dokumentiert die Verstöße, die verifiziert wurden. Zwischen diesen beiden Maßstäben hängt der Zugang zu einer Schule, Pflege und Unterstützung immer noch von der tatsächlichen Möglichkeit ab, Menschen und Vorräte an die Bevölkerung zu schicken.

Fotoarchiv: Jabaliya, Gazastreifen, 31. Mai 2024 Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Illustration des humanitären Kontexts, ohne Darstellung eines spezifischen Vorfalls, der im Jahr 2025 identifiziert wurde. Libnanews redaktionelles Kleid unter der gleichen Lizenz.

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