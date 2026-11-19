Das dänische Parlament stimmte dem grönländischen Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten mit 109 Stimmen ohne Einspruch zu. Nach dem Grönland-Votum vom 3. November muss eine offizielle Mitteilung die Ratifizierung abschließen. Der Text ergänzt den Rahmen von 1951, führt jedoch nicht zu einem bereits wirksamen Inkrafttreten.

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Das dänische Parlament genehmigte am Donnerstag, den 19. November 2026 das Verteidigungsabkommen mit Grönland und den Vereinigten Staaten. Der Text erhielt 109 Stimmen ohne Einspruch oder Enthaltung. Diese Abstimmung beseitigt das dänische parlamentarische Hindernis, beweist aber nicht allein, dass das Abkommen bereits in Kraft getreten ist.

Die Regierung kann Washington nun offiziell mitteilen, dass beide Parlamente ihre Zustimmung gegeben haben. Das Folketing-Kommuniqué stellt diese Mitteilung als die Phase vor, die die Ratifizierung abschließen und das Abkommen rechtsverbindlich machen wird. Er kündigt seinen Versand nicht an.

Grönland: zwei Stimmen vor der Notifizierung

Das Abkommen wurde am 3. November vom grönländischen Parlament genehmigt. Die dänische Zustimmung folgt daher der des betreffenden Gebiets. In Kopenhagen entspricht das Verfahren Artikel 19 der dänischen Verfassung, erinnert das Parlament.

Die Regierung schloss das Abkommen am 22. September in New York ab. Am 22. Oktober legte Außenminister Lars Løkke Rasmussen dem Folketing die Resolution B 36 vor. Am 12. November fand eine erste Lesung statt, gefolgt von einem Ausschussbericht am 17. Die Abstimmung am 19. November entspricht der zweiten und letzten Lesung.

Ergänzung des Verteidigungsrahmens von 1951

Das neue Abkommen ändert und ergänzt das Abkommen, das Grönlands Verteidigung seit 1951 organisiert. Die offizielle Zusammenfassung der Resolution ist Teil der Zusammenarbeit der NATO. Sie überwacht den Zugang des US-Militärs zum Territorium und ermöglicht neue Verteidigungszonen. Es enthält auch Bestimmungen über die Umwelt und ausländische Investitionen.

Diese rechtlichen Möglichkeiten müssen von einem effektiven Einsatz unterschieden werden. Die parlamentarische Abstimmung stellt an sich nicht die Ankündigung abgeschlossener Arbeiten oder neuer operativer Einrichtungen dar. Die an diesem Donnerstag bestätigte Phase ist die Ermächtigung der dänischen Regierung, diesen Prozess abzuschließen.

Nach Angaben des dänischen Parlaments hatte der US-Präsident die Befugnis, das Abkommen ohne die nachfolgende Zustimmung des Kongresses abzuschließen. Die im Kommuniqué vom 19. November noch beschriebene Formalität ist daher die dänische Mitteilung an die Vereinigten Staaten.

Foto: Nuuk, 18. Juni 2025, in der Nähe der Kathedrale. Illustratives Archiv, ohne Bezug zu einer militärischen Einrichtung oder Abstimmung des Tages. Quintin Soloviev, Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Größeres ganzes Foto; redaktionelles Dressing Libnanews hinzugefügt.

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