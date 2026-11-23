In Paris listet Bercy 273 Projekte auf, die 42,5 Milliarden Euro für Choose France ausmachen. Davon sind 81 Projekte neu und wiegen 14,9 Milliarden. Das Dossier unterscheidet die Ankündigungen von den bereits vorgelegten Investitionen und legt fest, dass das Projekt von 9,5 Milliarden Pariser Flughäfen weiterhin der Genehmigung durch den Rat unterliegt.

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Die Regierung zählt 42,5 Milliarden Euro in Projekten auf dem Choose France-Gipfel für französische Unternehmen am Montag, den 23. November in Paris. Von den 273 eingereichten Projekten sind nur 81 unveröffentlicht. Das sind 14,9 Milliarden Euro. Der Gesamtbetrag entspricht daher nicht ganz neuen Ankündigungen oder Ausgaben am Gipfeltag.

Wählen Sie Frankreich: die 42,5 Milliarden

Das vom Wirtschaftsministerium veröffentlichte Dossier unterscheidet 192 bereits angekündigte Projekte von den 81 auf dem Gipfel angekündigten. Zusammengenommen werden 2026 Investitionen beschlossen oder getätigt: Bau oder Erweiterung von Standorten, Forschung und Entwicklung, Einkäufe von Subunternehmern in Frankreich und Fundraising. Das Ministerium listet 253 Unternehmen auf, die für die 273 Projekte verantwortlich sind: ein Unternehmen kann mehrere transportieren.

Diese Unterscheidung gilt auch für den Vergleich mit 2025. Die erste französische Ausgabe hatte 151 Ankündigungen für 30,4 Milliarden Euro vorgelegt, darunter laut Bercy rund 30 neue Projekte für rund 10 Milliarden. Die Erhöhung der von einer Ausgabe zur anderen vorgelegten Beträge misst nicht die Entwicklung der Investitionen aller französischen Unternehmen. Es vergleicht zwei Auswahlen und nicht die tatsächlichen Kosten, die allen Unternehmen entstehen.

Das ADP-Projekt bleibt seiner Beratung vorbehalten

Die Aéroports de Paris Gruppe misst die Lücke zwischen einem identifizierten Projekt und einem erworbenen Aufwand. Bercy präsentiert ein 9,5 Milliarden Euro teures Projekt zur Umgestaltung der Flughäfen Paris-Charles-de-Gaulle und Paris-Orly. Dazu gehören Unterkunft, Personenverkehr und Umweltwandel. Aus der Akte geht hervor, dass die Investition weiterhin der Genehmigung des Verwaltungsrats der Gruppe unterliegt. Es erlaubt nicht, es unter den 81 neuen Projekten zu klassifizieren.

Das Ranking nach Anzahl der Projekte belegt Energie, Transition und Umwelt an der Spitze, mit 67 Projekten vor Digital (40) und Agrarlebensmittel (37). Diese Aufschlüsselung umfasst alle identifizierten Projekte, nicht nur die neuen Ankündigungen. Sektoren werden nicht nach dem investierten Betrag klassifiziert.

Eine Edition, die französischen Unternehmen gewidmet ist

Diese Veranstaltung unterscheidet sich von der internationalen Ausgabe von Choose France, die im Juni in Versailles stattfindet. Das Programm vom Montag sieht eine Plenarsitzung um 14.00 Uhr vor. Pariser Zeit an der Cité internationale universitaire, mit dem Wirtschaftsminister Roland Lescure und dem für Industrie zuständigen Minister Sébastien Martin. Die Pressemappe gibt das Programm und die ausgewählten Projekte an; sie stellt keine Aufzeichnung des Gipfels oder einen Zahlungsplan dar.

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