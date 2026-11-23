In Paris II erhielt Libanon 4,4 Milliarden Dollar an Verpflichtungen. Die Folgemaßnahmen des Finanzministeriums unterscheiden zwischen Versprechen, Zahlungen zur Verwaltung von Schulden und Operationen mit libanesischen Banken.

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Am 23. November 2002 erhielt die Regierung von Rafic Hariri in Paris Verpflichtungen zur Refinanzierung eines Teils der libanesischen Staatsschulden. Die angekündigten 4,4 Milliarden US-Dollar decken zwei verschiedene Anwendungen ab: Schuldenmanagement und Finanzierung von Entwicklungsprojekten. Der sechs Monate später vom libanesischen Finanzministerium veröffentlichte Bericht ermöglicht es, einen Teil dieses Geldes zu verfolgen, vom Versprechen bis zur Zahlung der Fristen.

In Paris braucht der Libanon Zeit, um zurückzuzahlen

Jacques Chirac begrüßt den libanesischen Ministerpräsidenten und die in Paris versammelten Delegationen. Auf der Pressekonferenz erklärte der französische Präsident, dass der Libanon einen Großteil seines Wiederaufbaus durch teure kurzfristige Kredite finanziert habe. Rafic Hariri präsentiert internationale Unterstützung als Unterstützung für sein Genesungsprogramm. Die beiden Regierungen sprechen dann davon, Schulden weniger teuer zu machen, nicht zu löschen.

Nach Angaben des libanesischen Finanzministeriums erreichte die Staatsverschuldung im November 2002 etwa 32 Milliarden US-Dollar oder nach seiner damaligen Schätzung fast 185 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Problem war auch das Timing: Bei jeder Fälligkeit musste das Finanzministerium etwas finden, um Kapital oder Zinsen zu bezahlen, auch wenn es sich wieder leihen musste. Längerfristig ermöglichte es die Kreditaufnahme, diese Rückzahlungen zu verteilen; die Kreditaufnahme zu einem niedrigeren Zinssatz sollte die Kosten für neue Anleihen senken.

Die angekündigten 4,4 Milliarden Dollar sind keine einzige Zahlung

Die Abteilung erkennt 3,1 Milliarden US-Dollar an Schuldenabbau und Managementverpflichtungen sowie 1,3 Milliarden US-Dollar an, die von multilateralen Institutionen und Fonds für Entwicklungsprojekte zugesagt wurden. Das Projektgeld war kein Umschlag, der dem Finanzministerium zur Verfügung stand, um seine Gläubiger gleichgültig zu bezahlen. Die in Paris angekündigte Summe fügte Versprechungen hinzu, nicht bereits Beträge auf dem Staatskonto.

Das erste Beispiel erscheint in den Schriften der Abteilung. Am 27. Dezember 2002 gab der Libanon Wertpapiere im Wert von 15 Jahren im Wert von 950 Millionen Dollar aus, die zu 5 Prozent pro Jahr bezahlt wurden. Malaysia, Oman, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate zeichnen sich ab. Der Staat erhält Mittel, macht aber neue Schulden. Die Transaktion ändert daher die Kosten und das Datum der Rückzahlung der geliehenen Beträge; Es macht keine Wertpapiere zu Geschenken.

Was das Ministerium sechs Monate später findet

In seinem Bericht vom Juni 2003 verzeichnete das Ministerium rund 2,46 Milliarden Dollar, die von den teilnehmenden Ländern und Institutionen erhalten wurden, was fast 80 Prozent der Schuldenmanagementverpflichtungen entspricht. Die Verwendungstabelle zeigt rund 2,13 Milliarden ausgegeben für die Zahlung von Kapital und Zinsen, einschließlich auf Schatzwechsel in Büchern und Fremdwährungsanleihen. Diese Aufschlüsselung misst nicht die Finanzierung von Entwicklungsprojekten.

Die libanesischen Behörden behandeln Geschäfte mit der Bank of Lebanon und Geschäftsbanken getrennt. In einem Fall handelt es sich um den Austausch von Wertpapieren, die bereits von der Zentralbank gehalten werden. In der anderen zeichnen Banken zweijährige zinsfreie Wertpapiere, die nach dem Schema Liquidität oder Wertpapiere bereitstellen. Diese inländischen Transaktionen sind keine Zahlungen von ausländischen Partnern.

Ein Jahr nach Paris II blickt der IWF auf die anderen Komponenten des Programms zurück, darunter die Verbesserung der öffentlichen Finanzen und die Reform defizitärer öffentlicher Unternehmen wie Electricity im Libanon. Die Folgemaßnahmen ermöglichen es, die messbaren Auswirkungen des Pariser Rendezvous, das den Zeitpunkt und die Kosten eines Teils der Schulden veränderte, von den Reformen zu unterscheiden, von denen die Fähigkeit des Staates abhing, den gleichen finanziellen Druck nicht aufzufüllen.

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