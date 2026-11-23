Das Parlament verwies der Regierung drei Darlehen zur Streichung. Diese Weigerung bedeutet nicht die Wiederinbetriebnahme von Baustellen oder die Wiederherstellung der Finanzierung.

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Am 12. November 2026 verwies das Parlament auf den Plan der Regierung, drei Darlehen im Zusammenhang mit der südlichen Küstenstraße, der Wasserversorgung von Bisri für den Großraum Beirut und der Gesundheitsschule von Fanar zu streichen. Die Abgeordneten haben daher nicht für ihre Annullierung gestimmt. Ihre Entscheidung stellt auch keinen Neustart der Projekte dar: Sie stellt die Frage nach der Zukunft dieser Finanzierungen an die Regierung.

Drei Projekte in einem Text

Der Gesetzentwurf wurde durch das Dekret Nr. 3323 vom 30. Juni 2026 übermittelt. Sein Titel umfasst drei verschiedene Operationen: eine Straßeninfrastruktur im Süden, ein Wasserversorgungsprojekt für die Hauptstadt und ihre Peripherie und ein Universitätsgebäude in Fanar, als Teil der Entwicklung der libanesischen Universität.

Der auf der Plenarsitzung gefasste Beschluss betrifft den Text zur Annullierung. Es lässt die Diskussion über Darlehensverträge und Verpflichtungen für jedes Projekt offen. Es werden keine neuen Arbeitstermine, zusätzliche Umschläge oder ein Zeitplan für die Inbetriebnahme festgelegt.

Eine bereits in den Ausschüssen geäußerte Ablehnung

Die Meinungsverschiedenheit kam nicht zuerst am 12. November zum Ausdruck. Am 14. Oktober lehnten die parlamentarischen Ausschüsse unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten des Parlaments, Elias Bou Saab, den Entwurf ab und kündigten in der Plenarsitzung eine Empfehlung zur Ablehnung an.

In dem offiziellen Bericht fragte Bou Saab, warum die Finanzierung der libanesischen Universität aufgegeben werden sollte. Er kritisierte die Regierung, weil sie die erwarteten Erklärungen zu mehreren Texten, die den Abgeordneten vorgelegt wurden, nicht gegeben hatte. Er unterschied Bisris Akte auch von den anderen beiden Operationen und stellte ihre kollektive Behandlung in Frage.

Die Streichung vom 12. November verlängert dieses Ersuchen um Erklärung. Die Frage geht über die formale Aufrechterhaltung eines Darlehens hinaus: Die Mitglieder möchten die Gründe für die geplante Aufgabe und den Verlauf der bereits angefallenen Ausgaben wissen.

Basil-Forderungskonten

Während der Debatte fragte Gebran Bassil, ob die Initiative zur Streichung der Kredite von der Regierung oder von Gebern kam. Der Präsident der Free Patriotic Current verteidigte den wirtschaftlichen Nutzen der Projekte und verurteilte das Risiko, frühere Investitionen zu verlieren.

Er zitierte eine geschätzte 35-Millionen-Dollar-Wasserkraftanlage und die Wardaniyé-Kläranlage, für die er 45 Millionen Dollar vorschob. Diese Beträge entsprechen den vom Abgeordneten vorgebrachten Argumenten. Sie stellen keinen neuen Haushaltsplan dar, der am 12. November verabschiedet wurde.

Bassil argumentiert, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit Awali und Bisri aufgrund der bereits geplanten oder abgeschlossenen Wasserverkehrsinfrastruktur gemeinsam bewertet werden müssen. Er stellte auch die politischen und ökologischen Gründe für den Damm in Frage. Diese Position bleibt die des Abgeordneten in einem Fall, in dem die Bedingungen für die Durchführung und Finanzierung mehrmals verletzt wurden.

Bisri: Verwechseln Sie die aktuelle Debatte nicht mit der Annullierung von 2020

Die Weltbank hatte im September 2020 244 Millionen Dollar ihrer Finanzierung für das Bisri-Projekt gestrichen. In ihrer abschließenden Würdigung wird daran erinnert, dass die vor dem Beginn des Damms erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt waren. Der Damm wurde nicht als Teil dieses Projekts gebaut, das am 30. Juni 2024 geschlossen wurde.

Diese Einschätzung unterscheidet das Weltbankdarlehen von Parallelfinanzierungen der Islamischen Entwicklungsbank. Die angekündigten, annullierten und tatsächlich ausgezahlten Beträge fallen somit unter verschiedene Vereinbarungen und Phasen. Die parlamentarische Entlassung vom 12. November hat die von einem Leasinggeber einige Jahre zuvor abgeschafften Beträge nicht automatisch wiederhergestellt.

Für die South Road und Fanar School sowie für das Water of Greater Beirut hängt die Fortsetzung nun von den Reaktionen der Regierung auf jedes Darlehen ab: verbleibende Anleihen, realisierte Ausgaben und die Möglichkeit, das Projekt noch durchzuführen. In der Vorlageentscheidung wurden keine neuen Bauarbeiten angekündigt.

Das libanesische Parlament in Beirut. Foto von Archiven, Datum der Schießerei nicht festgelegt. François el Bacha / Libnanews. Dieses Bild stellt nicht die Sitzung am 12. November 2026 dar.

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