Die CHU von Guadeloupe löst den weißen Plan nach einem Cyberangriff aus. Einige der Operationen, Konsultationen und Überprüfungen werden bis zum 27. November verschoben. Dringende und vorrangige Pflege weiterhin zur Verfügung gestellt werden und die 15 bleibt verfügbar. Die Übertragung von pädiatrischen Notfällen nach Belle-Plaine wird von Montag bis Dienstag über Nacht durchgeführt.

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Das Universitätskrankenhaus in Guadeloupe löste seinen weißen Plan am Sonntag, den 22. November, nach einem Cyberangriff in der Nacht zuvor aus. Die CHU kündigt die Verschiebung einiger Interventionen, Konsultationen und Bildgebungsuntersuchungen bis Freitag 27 November an. Die dringende und vorrangige Pflege wird beibehalten.

Verschiebungen decken nicht alle Termine ab

Das Management hat die Aktivität neu organisiert, um den dringendsten Fällen Priorität zu geben und die Versorgung von bereits hospitalisierten Patienten sicherzustellen. Deprogrammierung ist teilweise. Die Ankündigung bedeutet nicht, dass jeder Termin der Woche abgesagt wird: Die CHU hat keine erschöpfende Liste der aufgeschobenen Handlungen veröffentlicht oder bestätigt, dass alle betroffenen Patienten benachrichtigt wurden.

Der Weiße Plan ist der Mechanismus, der es der Institution ermöglicht, ihre Ressourcen während einer Krise zu reorganisieren. In diesem Fall wurde das Management nach einem Krisentreffen am Sonntag aktiviert. Die Frist bis zum 27. November betrifft die angekündigten Verschiebungen; es handelt sich nicht um einen angekündigten Termin für die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Die 15 bleiben zugänglich und die Übertragung von pädiatrischen Notfällen wird beibehalten

Die CHU fordert, dass erwachsene und pädiatrische Notfälle für Situationen reserviert werden, die dringende Pflege erfordern. Laut seiner Pressemitteilung vom Sonntag steht das Call Center des 15. weiterhin zur Verfügung, um Bedürfnisse zu bewerten und Patienten zu führen.

Das Management hält die Übertragung von pädiatrischen Notfällen nach Belle-Plaine, Abymes, in der Nacht von Montag, 23. auf Dienstag, 24. November, um 00:01 Uhr Guadeloupe Zeit.

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