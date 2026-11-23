Die Kundgebungen vom 22. November im Distrikt Nabatiyah stellten die Rückkehr der Bewohner in den Vordergrund. Ein Marsch in Nabatiyah al-Fauqa oder eine Versammlung der Bewohner von Zawtar al-Sharkiyah im Nachbardorf ist es nicht wert, wiedereröffnet zu werden. Zugangsbehörden, Gemeinden und öffentliche Dienste und IOM-Ermittler beantworten nicht die gleiche Frage. Ein Punkt, um einen Besuch, einen wiederhergestellten Service und eine nachhaltige Rückkehr zu unterscheiden.

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Ein Besuch in seinem Dorf ist keine nachhaltige Rückkehr. Die Unabhängigkeitsversammlungen, am 22. November in Nabatiyah Bezirk, erinnerte an die Forderung der Bewohner, ihre Häuser zu finden. Keine offiziellen Mitteilungen bei dieser Gelegenheit konsultiert kündigte eine allgemeine Wiedereröffnung. Um zu verstehen, was sich wirklich verändert hat, ist es notwendig, zwischen Zugang, dem Zustand der Dienstleistungen und der Rückkehr von Familien zu unterscheiden, wie sie von der Internationalen Organisation für Migration gemessen wird.

Zurück zum Südlibanon: drei Informationen, die nicht zu verwechseln sind

Die Bewohner von Nabatiyah al-Fauqa marschierten am Sonntag zu ihrem Ort. Diejenigen von Zawtar al-Sharkiyah baten um ihre Rückkehr bei einer Kundgebung im Nachbardorf Zawtar al-Gharbiyeh. Diese beiden Ereignisse dokumentieren eine Mobilisierung. Die erste zeigt nicht, dass Wohnraum bewohnbar ist; Die zweite bedeutet nicht, dass die Behörden Zawtar al-Sharkiyah wiedereröffnet haben.

Beide Zawtars sind nicht austauschbar. Nach der im Juni angekündigten Rahmenvereinbarung wurde Zawtar el-Gharbiyé als Pilotgebiet ausgewählt. In seinem Bericht vom 12. November berichtete der Generalsekretär der Vereinten Nationen, dass die libanesische Armee berichtet habe, dass sie im September erstmals in das Gebiet zurückgekehrt sei, aber auch, dass sie erneut aus Gebieten gezogen sei, die zuvor als sicher galten. Die Maßnahme umfasst ein bestimmtes Datum und ein bestimmtes Dorf. Es gibt keine Informationen über den Zugang zu Zawtar al-Sharkiyah zwei Monate später.

Was lokale Behörden und Dienste bestätigen können

In einer Mitteilung der zuständigen Behörden kann angegeben werden, ob der Zugang offen ist und unter welchen Bedingungen. Armeebefehle sind keine Bedingung für die Unterbringung. Die betreffende Gemeinde oder Dienststelle kann ihrerseits die Wiederaufnahme einer Dienstleistung oder eines öffentlichen Gebäudes bestätigen, ohne dass dies bedeutet, dass die gesamte Gemeinde zugänglich ist oder dass alle Wohnungen sicher sind. Der genaue Name des Ortes, das Datum und was der Hinweis tatsächlich sagt, muss überprüft werden.

Ältere Pressemitteilungen helfen zu verstehen, wer diese Anweisungen veröffentlicht, nicht um ihre Gültigkeit heute zu bestimmen. Im April hatte das Armeekommando die Bewohner gebeten, ihre Rückkehr in die Dörfer im Süden aufgrund von Waffenstillstandsverletzungen zu verschieben. Diese Richtlinie ist datiert: Sie erlaubt nicht, dass die gemeinsame Situation von der Gemeinde im November festgelegt wird. Eine einmalige Anwesenheit, eine Zeremonie oder eine verspätete Veröffentlichung ersetzt keine kürzliche Mitteilung.

Mobilitätszahlen geben kein grünes Licht

Die Internationale Organisation für Migration verzeichnete am 28. Oktober 304.520 Personen, die immer noch intern vertrieben wurden. 964.689 Menschen kehrten in ihre Gemeinden zurück, ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber Ende September. Diese nationalen Zahlen sind den Unabhängigkeitsversammlungen einige Wochen voraus. Sie messen nicht die Zahl der Rückkehr nach Nabatiyah al-Faukah am 22. November oder die Möglichkeit, sich in Zawtar al-Sharkiyah niederzulassen.

IOM bereitet dieses Foto mit Informationen vor, die von lokalen Gesprächspartnern gesammelt wurden, darunter Kommunalbeamte, Mukhtars und Nachbarschaftsvertreter. Seine Volkszählung bestätigt nicht jede Wohnung. Der jüngste Bericht der Vereinten Nationen über den Süden umfasste Zerstörung, das Vorhandensein von Blindgängern, Barrieren für den Zugang zu Dienstleistungen und Einkommensverluste als Hindernisse für die Rückkehr. Eine Bevölkerungsbewegung und die Wiederherstellung der Lebensbedingungen werden nicht auf die gleiche Weise gemessen.

Die Frage, die nach dem 22. November offen bleibt, ist nicht, ob die Menschen zurückkehren wollen. Sie sagten. Es ist für jede Gemeinde zu wissen, ob in einer aktuellen Stellungnahme die Bedingungen für den Zugang festgelegt sind und ob die für das Leben dort erforderlichen Dienstleistungen wieder aufgenommen wurden.

Archiv: Khiam von Marjayoun aus gesehen. Dieses Bild repräsentiert nicht Nabatiyah al-Faukah oder die Kundgebungen vom 22. November. François El Bacha / Libnanews.

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