Die Bibliothèque nationale de France und eine amerikanische Universität katalogisieren zwei Aufzeichnungen von Wadih el-Safi, eine von Pathé, die andere von Alamphon. Ihre Aufzeichnungen zeigen, was auf diesen Ausgaben festgestellt werden kann und warum die Führung eines Mediums, die Identifizierung einer Version und die Erlangung des Senderechts unterschiedliche Ansätze sind.

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In Paris erscheint eine 78-Tournee von Wadih el-Safi im Katalog der Bibliothèque nationale de France unter einer Referenz Pathé. In North Carolina beschreibt ein Archiv der libanesischen Diaspora ein weiteres Album, herausgegeben von Alamphon. Diese Aufzeichnungen zeigen, wo man anfangen muss, das Repertoire des Sängers zu dokumentieren: Identifizieren Sie die Ausgaben, die im Umlauf sind, ohne sie mit den Originalaufnahmen zu verwechseln oder anzunehmen, wer sie ausstrahlen kann.

Am 20. November berichtete das libanesische Informationsministerium über ein Interview zwischen Paul Morcos und Georges el-Safi, Sohn des Sängers. Er sagte, er habe die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, die damit verbundenen Rechte und den öffentlichen Zugang diskutiert. Die Abteilung hat in diesem Bericht keine Übertragung von Archiven, Budget oder online angekündigt. Die durchsuchbaren Kataloge geben bereits einen konkreten Überblick über die Arbeit, die ein Inventar leisten könnte.

Zwei Scheiben, zwei Referenzen

Die BnF beschreibt einen 78-Runden 25 Zentimeter mit der Referenz Pathé PAM1501. PackungsbeilageAllūma Llūma, klassifiziert als Tanz, erwähnt Wadih el-Safi Gesang, begleitet von einem Orchester und Chören. Das Datum 1956 bezieht sich auf die in der Mitteilung angegebene gesetzliche Einzahlung, nicht auf eine Studiositzung, deren Datum bekannt ist. Eine Kopie finden Sie in der audiovisuellen Abteilung.

An der North Carolina State University dokumentiert das Moise A. Khayrallah Center for Studies on the Lebanese Diaspora eine Alamphon-Scheibe von 10 Zoll bis 78 Umdrehungen. Seine Notiz sagt, dass beide SeitenAllomah Illomahund datiert die Ausgabe nicht. Die Nähe der Titel macht die Annäherung lehrreich, aber die Aufzeichnungen reichen nicht aus, um festzustellen, dass es sich um die gleiche Tonaufnahme handelt. Sie geben auch nicht an, wo sich die Quelle befinden würde, mit der die eine oder andere Scheibe gedrückt wurde.

Die 38 Aufzeichnungen, die mit Wadih el-Safis Autoritätsstern im BnF verbunden sind, umfassen 36 Tonaufnahmen und zwei animierte Bilddokumente. Diese Zählung beschreibt den Zustand eines Katalogs, nicht 38 Songs oder Integral des Sängers. Es gibt verschiedene grafiken seines namens und credits, die sich je nach veröffentlichung ändern. Ein Werkinventar sollte diese Varianten zusammen mit dem Zeichen, dem Datensatz, dem Gesicht und der Art des angegebenen Datums aufbewahren, damit verschiedene Dokumente nicht irrtümlich unter einem einzigen Titel gesammelt werden.

Die Aufbewahrung einer Kopie gibt nicht das Recht, sie erneut auszustrahlen

Die nordamerikanische Karte wird von einer MP3 begleitet. Der Bezug auf die Gebühren weist darauf hin, dass der Spender die von ihm kontrollierten Rechte behält und dass das Zentrum bestimmte nichtkommerzielle Nutzungen, einschließlich Forschung oder Lehre, genehmigen kann. Der Zugriff auf die Datei ist nicht gültig für die Erlaubnis zur Integration oder Neuausgabe einer Publikation. Auch im Libanon unterscheidet das Gesetz die mit dem Werk verbundenen Rechte von den benachbarten Rechten von ausübenden Künstlern, Tonträgerherstellern und Rundfunkanstalten. Dies sagt nicht aus, wer derzeit die Rechte an jeder Version des Songs hält.

Die Empfehlungen der International Association of Audio and Audio-Visual Archives unterscheiden auch die Aufzeichnung einer Kopie, die verarbeitet werden kann, um das Hören zu erleichtern. Ein öffentlicher Katalog kann eine Ausgabe beschreiben, sie lokalisieren und ihre Zugangsbedingungen melden, ohne den Ton online zu stellen. Dies ist ein konkreter erster Schritt: Forscher und Zuhörer wissen, welche Version diskutiert wird, während der Erhalt des Mediums und die Verbreitungsberechtigungen separat untersucht werden können.

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