René Moawad war 17 Tage lang Präsident des Libanon, zwischen seiner Wahl am 5. November 1989 und seiner Ermordung am 22. November. Zum 37. Todestag beleuchtet seine Antrittsrede die Prioritäten dieses unterbrochenen Mandats: Versöhnung, Wiederaufbau und staatliche Autorität. Das Archiv des Präsidenten erinnert auch daran, dass er Baabda nie beigetreten ist. Zwei Botschaften von François Mitterrand zeugen von der französischen Unterstützung, dann von der Trauer, die durch sein Verschwinden verursacht wurde, ohne die Verantwortlichen für den Angriff zu benennen.

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Am 22. November 1989 beendete ein Angriff auf seinen Konvoi in Beirut René Moawads Präsidentschaft. Gewählt am 5. November, verbrachte er nur 17 Tage. Zum 37. Jahrestag seiner Ermordung erlaubte uns seine Amtseinführungsrede, zu einem bestimmten Ziel zurückzukehren: die Libanesen zu versöhnen und die staatliche Autorität nach den Abkommen von Taif wiederherzustellen.

René Moawad: Eine inklusive Versöhnung

Am 5. November verpflichtete sich der neue Präsident, das Dokument des nationalen Abkommens umzusetzen. Er fordert eine Versöhnung, die allen offen steht, auch denen, die sich weigern, daran teilzunehmen. Er kündigte eine Regierung der nationalen Eintracht an und forderte einen Verzicht auf den Einsatz von Waffen.

Sein Programm verbindet Sicherheit und Wiederaufbau. Er verwies auf die Rückkehr von Binnenvertriebenen, die Wiederherstellung der Zerstörung und die Wiederherstellung der Souveränität. Die Sammlung von Waffen außerhalb der Rechtskraft ist auch eine seiner Verpflichtungen. Dies sind die Ziele, die bei seinem Amtsantritt formuliert wurden, nicht eine Überprüfung der Errungenschaften während seiner kurzen Amtszeit.

Ein Präsident, der Baabda nie beigetreten ist

Die offizielle Geschichte des Präsidentenpalastes erinnert an eine sehr konkrete Grenze: René Moawad trat Baabda nie bei. Die wiederhergestellte Präsidentschaft bedeutete daher keine Rückkehr zu einem normalen institutionellen Funktionieren. Der Palast hatte die Kämpfe erlitten und die Machtkrise blieb offen.

Die Chronologie unterscheidet zwischen Wahl und Mord. Die erste findet am 5. November statt; Die zweite findet am 22. Tag des Unabhängigkeitstages statt. Sie zu verwirren, würde das Intervall beseitigen, in dem Moawad tatsächlich diente und sein politisches Projekt vorstellte.

Diplomatische Unterstützung des Beileids

Zwei französische Nachrichten umrahmen diese 17 Tage. Am 5. November gratulierte François Mitterrand Moawad und versicherte ihm die Unterstützung Frankreichs. Sie verbindet diese Unterstützung mit der Wiederherstellung der libanesischen Souveränität.

Am 22. November wurde seine Botschaft an die Witwe des Präsidenten zu einem Kondolenztext. Mitterrand erinnert an die Hoffnung, die durch die Wahl entstanden ist, und an die Risiken, die Moawad eingegangen ist. Diese Archive zeugen von der damaligen französischen Unterstützung; sie stellen keine gerichtliche Schlussfolgerung zu den Verantwortlichen des Angriffs dar.

Am 24. November 1989 folgte Elias Hraoui ihm nach. Er begann sein Mandat auch außerhalb von Baabda, zuerst in einer Kaserne in Abdullah, dann in einem vorübergehenden Wohnsitz in Beirut. Seine Installation im rekonstruierten Palast wird erst im Juli 1993 stattfinden.

Fassade des Flughafens René-Moawad, Archivfoto der Libnanews Bank. undokumentiertes Drehdatum. Abbildung: Dieses Bild repräsentiert nicht die Sitzung von 1989 oder den Angriff. Credit: Libnanews Imagebank.

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