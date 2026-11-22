Am 15. Februar 1898 explodierte die USS Maine im Hafen von Havanna. Die amerikanischen und spanischen Kommissionen unterscheiden sich über die Ursache des Schiffbruchs. Ihre Uneinigkeit verhindert nicht den Marsch in Richtung Krieg. Eine Überprüfung der Wochen, die Washington dazu veranlassten, in Kuba gegen Madrid zu intervenieren. Der im Dezember unterzeichnete Vertrag von Paris hinterließ Kuba unter provisorischer amerikanischer Besatzung und brachte Puerto Rico, Guam und die Philippinen unter amerikanische Souveränität.

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Am 15. Februar 1898 explodierte das amerikanische Schlachtschiff USS Maine im Hafen von Havanna. Die Ursache der Explosion der USS Maine wird weiterhin diskutiert. In einem Kuba, das bereits für seine Unabhängigkeit im Krieg war, beschleunigte die Katastrophe die Konfrontation zwischen Washington und Madrid. Zwei Monate später traten die USA in einen Konflikt vom Karibischen Meer bis zum Pazifik ein.

Der Tag Krieg verändert, Episode 1.

In der Nacht vom 15. Februar 1898 telegraphierte Kommandant Charles Sigsbee in Washington. DieMaineexplodierte um 2140 Stunden im Hafen von Havanna. Überlebende befinden sich an Bord eines spanischen Kriegsschiffes und eines amerikanischen Dampfers. Es gibt viele Verwundete. Sigsbee ignoriert immer noch das Schicksal von zwei Offizieren. Auf dem Punkt, der bald die ersten Seiten einnehmen wird, macht er keine Anklage. Im Gegenteil, er bittet darum, dass die Stellungnahme ihr Urteil aussetzt.

Die erste Entsendung lässt also zwei Fakten nebeneinander, die der Rest der Geschichte oft trennt: Ein amerikanisches Kriegsgebäude wurde gerade in einem spanischen Hafen zerstört, und spanische Seeleute helfen seiner Besatzung. In Washington wird Schiffbruch zu einem außenpolitischen Thema. In Havanna müssen zuerst Überlebende und Tote gezählt werden. Der Schiffbruch kostete 266 Männer ihr Leben.

Vor der USS Maine befindet sich Kuba bereits im Krieg

Als die USS Maine am 25. Januar in die Havanna Bay eindrang, dauerte der kubanische Unabhängigkeitsaufstand fast drei Jahre. Es wurde 1895 wieder aufgenommen. Die Aufständischen wollen die spanische Vorherrschaft beenden; Madrid will die Insel behalten. Es gibt also bereits einen Krieg mit eigenen Kämpfern und Zielen, bevor das amerikanische Schlachtschiff zu einem weiteren Symbol wird.

Die Politik der Rekonzentration unter General Valeriano Weyler hatte einen Teil der ländlichen Bevölkerung gezwungen, sich in von der spanischen Armee kontrollierte Orte zurückzuziehen. Sie trug zu einer Hunger- und Krankheitskrise bei. Das Autonomieangebot, von dem Madrid eine Beruhigung erwartet, entspricht nicht der zentralen Forderung der Unabhängigen. Für die aufständische kubanische Regierung geht es nicht darum, die spanische Regierung zu reorganisieren, sondern sich selbst zu befreien.

Die Vereinigten Staaten haben ihre eigenen Gründe, den Konflikt zu verfolgen. Kuba liegt in der Nähe von Florida, amerikanische Bürger leben auf der Insel und der Krieg stört den Handel, dem Washington Bedeutung beimisst. Die Entsendung des Schiffes, das Washington als freundlichen Besuch präsentiert, muss signalisieren, dass die Vereinigten Staaten ihre Staatsangehörigen und ihr Eigentum schützen wollen. Im Februar kann Sigsbee noch schreiben, dass seine offiziellen Beziehungen zu den Spaniern gut sind. Diese Einschätzung sagt nicht, was am 15. passiert ist; Es erinnert daran, dass die Ankunft des Gebäudes keine Kriegserklärung war.

Zwei Kommissionen und keine etablierte Verantwortung

Das Wrack bietet Spuren, aber keine Geschichte, die jeder auf die gleiche Weise lesen würde. Eine amerikanische Marinekommission unter dem Vorsitz von Kapitän William T. Sampson hörte die Überlebenden und nutzte die Funde auf dem Schiff aus. Es kam im März zu dem Schluss, dass eine externe Mine eine Explosion an Bord auslöste. Dann setzt es eine klare Grenze für sein Urteil: Die gesammelten Beweise erlauben es nicht, die Zerstörung jemandem zuzuschreiben.

In dem Bericht ist die Mine daher eine Schlussfolgerung über den angeblichen physischen Ursprung der Katastrophe, keine Beweise gegen die spanische Regierung. Unterschiede sind unerlässlich. Selbst wenn der erste Vorschlag angenommen wird, wird nicht festgelegt, wer aus welchem Grund oder von wem gehandelt hätte. Die Kommission geht diesen Schritt nicht.

Die spanischen Behörden setzen ihre eigenen Ermittlungen fort. Ihre Kommission lehnt die Hypothese einer Explosion von außen ab und neigt sich einer inneren Ursache zu. Sie räumt jedoch ein, dass ihr begrenzter Zugang innerhalb des Wracks sie daran hindert, diese Ursache zu bestimmen. Washington lehnte eine gemeinsame Untersuchung ab. Beide Ansätze erzeugen somit entgegengesetzte Interpretationen des Schiffbruchs mit ungleichen Untersuchungsmöglichkeiten. Sie zeigen auch keine erkennbare menschliche Verantwortung.

Uneinigkeit überlebt den Krieg. 1911 nutzte eine zweite US-Kommission die Räumung des Gebäudes, um die Prüfung wieder aufzunehmen. Es behält die Hypothese einer Mine bei, geht aber auf einen Teil der Argumentation von 1898 zurück. 1976 veröffentlichte Admiral Hyman Rickover eine neue Studie, die unter anderem auf Aufzeichnungen und Fotos früherer Untersuchungen basierte. Sein Team favorisierte einen internen Unfall und hielt einen Kohlebrand für plausibel. Die Ermittler arbeiten an alten Spuren und können den Moment der Katastrophe nicht beobachten. Die Unfallhypothese bleibt eine Interpretation der Spuren, kein endgültiges Urteil.

Von den Schlagzeilen bis zu den Stimmen des Kongresses

Die Vorsicht von Sigsbee dauert nicht zwei Tage in einem Teil der amerikanischen Presse. Am 17. FebruarNew York Journalstellt die Katastrophe bereits als einen feindlichen Akt dar, der Spanien zuzuschreiben ist. Seine eine verspricht eine Belohnung von 50.000 Dollar, um Führer zu identifizieren. Die Sampson-Kommission hat dann ihren Bericht nicht zurückgegeben. Die Seite verrät nichts über die Ursache: Sie zeigt, mit welcher Geschwindigkeit die Idee eines Angriffs in einer Zeitung aufgezwungen wird, die für eine amerikanische Reaktion kämpft.

Es wäre verlockend, zu dem Schluss zu kommen, dass eine Pressekampagne ausreicht, um Krieg zu führen. Die Daten erzählen etwas anderes. Zwischen Sigsbees Telegramm und der amerikanischen Erklärung vergingen mehr als zwei Monate. Unterdessen diskutieren Diplomaten, gewählte Beamte und die Regierung über die Zukunft Kubas. Die Explosion der Presse zu schneiden; es beendet nicht die Verhandlungen. Am wichtigsten ist, dass eine Debatte über einen nahe gelegenen Krieg ein amerikanisches Ereignis ist, das in den Vordergrund gestellt werden muss.

Am 11. April bat Präsident William McKinley den Kongress, gewaltsam in Kuba intervenieren zu können. Er beruft sich auf die Not der Bevölkerung, den Schutz der US-Bürger, den Schaden für den Handel und das Risiko einer dauerhaften Krise in der Nähe der Vereinigten Staaten. Er zitiert auchMaineSein Argument ist nicht, dass Spanien für schuldig befunden wurde: Er benutzt die Zerstörung des Schiffes, um die Situation auf der Insel als unhaltbar darzustellen.

In der am 20. April unterzeichneten Resolution wird Madrid aufgefordert, seine Autorität über Kuba aufzugeben und seine Truppen abzuziehen. Der Text enthält auch eine Verpflichtung: Die Vereinigten Staaten erklären, dass sie die Souveränität oder Kontrolle Kubas nach seiner Befriedung nicht behalten wollen. Am nächsten Tag brach Madrid die diplomatischen Beziehungen ab. Am 25. April beobachtete der US-Kongress offiziell den Kriegszustand und setzte ihn ab dem 21. April in Kraft. Es ist diese Abstimmung, nicht die Nacht des Schiffbruchs, die das von Washington gewählte Datum festlegt.

In Paris geht der Frieden weit über Kuba hinaus

Am 1. Mai besiegte George Deweys Flotte die spanische Staffel in Manila Bay. Der erklärte Krieg gegen die Kubakrise erreichte somit den Pazifik in seinen ersten Wochen. Aber auch die Philippinen gehen mit der Ankunft der Amerikaner nicht in die Geschichte ein: Die philippinischen Unabhängigkeitisten kämpfen bereits gegen die spanische Vorherrschaft. Sie kämpfen nicht dafür, dass das Archipel seine Kolonialmacht ändert.

Der am 10. Dezember 1898 in Paris unterzeichnete Text zeigt deutlich, wie sich die Probleme unterscheiden. Spanien verzichtet auf seine Souveränität über Kuba, wo der Vertrag die Verpflichtungen der Vereinigten Staaten während seiner Besetzung der Insel organisiert. Auf der anderen Seite, es abgetreten Puerto Rico und Guam an die Vereinigten Staaten. Es hat auch die philippinen gegen eine vertragszahlung von 20 millionen dollar abgetreten. Der Verzicht auf Kuba und die Veräußerung anderer Gebiete sind in verschiedenen Artikeln enthalten: Die Insel wird nicht auf die gleiche Weise wie die anderen drei an die Vereinigten Staaten übertragen.

In Kuba ging die amerikanische Besatzung bis 1902 weiter. Die Gründung der Republik macht der durch den Krieg geschaffenen Asymmetrie kein Ende: Der Platt-Änderungsantrag umrahmt die neuen Beziehungen und gibt Washington ein Interventionsrecht. Auf den philippinen ist die verschiebung unmittelbarer. Am 4. Februar 1899 kollidierten die amerikanischen Streitkräfte und die der philippinischen Unabhängigkeitisten. Der US-Senat stimmte dem Vertrag erst zwei Tage später zu. Der Krieg gegen Spanien wurde in Paris beigelegt. In Manila wurde der Kampf wieder aufgenommen, diesmal zwischen amerikanischen Soldaten und philippinischen Unabhängigkeitskämpfern.

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