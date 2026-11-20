Das Landwirtschaftsministerium prüft die Reaktivierung eines Milchsammelzentrums in Wadi Khaled. Das Projekt würde die Produktion vor dem Transport zu den Molkereien konsolidieren. Es wurden kein Eröffnungsdatum oder keine Farmrate bekannt gegeben. Die jüngsten Zahlen beziehen sich auf die Verkaufspreise.

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In Akkar untersucht das Landwirtschaftsministerium die Reaktivierung eines Milchsammelzentrums in Wadi Khaled. Ziel ist es, die lokale Produktion zu konsolidieren, bevor sie zu den Molkereien transportiert wird. Das Ministerium besprach das Projekt am 30. Oktober mit Lebanon Milk und der landwirtschaftlichen Genossenschaft Al-Douroub. Es gab kein Eröffnungsdatum oder eine Kaufverpflichtung bekannt.

Ein wieder in Betrieb zu nehmendes Zentrum

Am 19. August berichtete Landwirtschaftsminister Nizar Hani bei einem Besuch in Wadi Khaled, dass die für die Rehabilitierung des Zentrums erforderliche Studie vorbereitet worden sei. Er hoffte, dass die Arbeit bald beginnen würde. Das Ministerium stellte die Abgelegenheit der Betriebe von den Molkereien als eine der Schwierigkeiten dar, mit denen die Landwirte in der Region konfrontiert sind.

Ende Oktober ging es im Gespräch mit dem Unternehmen und der Genossenschaft noch um den Start des Projekts. Der Bericht spezifiziert nicht das Volumen, das das Zentrum erhalten könnte, den Preis, der an die Landwirte gezahlt wird, oder die Transportart. Die Anwesenheit einer Molkerei bei diesem Treffen ist keinen Kaufvertrag wert.

Die Kälte hört nicht im Zentrum auf

Eine Sammelstelle wird verwendet, um Lieferungen von mehreren Farmen vor der Fahrt zur Fabrik abzuholen. Für einen Landwirt hängt sein Interesse von der Entfernung zum Zentrum, den Empfangszeiten und den Bedingungen für die Milchakzeptanz ab. Für die Molkerei erleichtert die Montage die Organisation der Entführungen, sofern die Reise zwischen dem Zentrum und der Fabrik auch unter guten Bedingungen durchgeführt wird.

Im Libanon enthält der Ministerialbeschluss 821/1 Vorschriften für Fahrzeuge, die Rohmilch befördern. Dazu gehören Kühlung während der Fahrt, eine Temperatur von nicht mehr als 10 °C und ein Temperaturschreiber. Diese Grenze gilt für den Transport: Sie sagt nichts über die Ausrüstung des Wadi Khaled-Zentrums aus, die das Ministerium nicht detailliert beschrieben hat.

Zwei angegebene Preise, kein landwirtschaftlicher Satz

In seiner Umfrage vom 16. bis 18. November meldete das Landwirtschaftsministerium einen Durchschnittspreis von 71.000 libanesischen Pfund pro Liter in großen Mengen und 93.000 Pfund im Einzelhandel. Dies sind zwei Preise, die in verschiedenen Verkaufsphasen beobachtet wurden. Das Bulletin gibt nicht den Betrag an, der den Landwirten in Wadi Khaled gezahlt wurde. Der Unterschied zwischen diesen Preisen macht es unmöglich, die Marge einer Molkerei oder eines Händlers oder die Einsparungen, die das Zentrum bringen könnte, zu berechnen.

Illustration: Milchsammelwagen in Nièvre, Frankreich, 29. März 2022. Archiv außerhalb des Libanon.Cjp24 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Libnanews Kleid unter der gleichen Lizenz, ungeschnittenes Foto.

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