Edmond Gharios war verantwortlich für LibanonJus und die Gemeinde Chiyah. Die Archive dokumentieren die Einrichtung eines Sozialdienstes, die Integration eines Gemeindezentrums in das Grundversorgungsnetz und die Eröffnung des Boulevardtheaters. Sie ermöglichen es, den industriellen Weg von den für die Gemeinde getroffenen Entscheidungen zu unterscheiden.

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Das Gesundheitsministerium in Chiyah listet ein Grundversorgungszentrum der Gemeinde auf. Er nannte Edmond Gharios, auch bekannt für seine Reise in LibanJus, in Richtung Zentrum. Die Archive eines libanesischen Gemeindeseminars beschreiben einen Mechanismus, der sich nicht auf Konsultationen beschränkt: Chiyah hat einen sozialen Dienst in sein Organisationsdiagramm aufgenommen, mit engagierten Mitarbeitern und Projekten, die von Gesundheit bis hin zu Kinderbeteiligung reichen. Es sind diese Dienste, nicht die Aktivitäten eines privaten Krankenhauses, die es ermöglichen, den öffentlichen Teil der industriellen Reise zu verfolgen.

Ein sozialer Dienst, der in das Organigramm aufgenommen wurde

Der Ausgangspunkt stammt aus dem Jahr 1999, so die Geschichte von Edmond Gharios auf einem Seminar der libanesischen Gemeinden, das am 22. April 2015 in Sin el-Fil stattfand. Chiyah gründete dann ein Büro für soziale Entwicklung. In dem von Cités Nations France veröffentlichten Seminarbericht erklärt der Bürgermeister, dass eine Bedarfsdiagnose der Entscheidung des Gemeinderats vorausging, einen Dienst, der aus drei Sozialassistenten besteht, in sein Organigramm aufzunehmen. Ihre Ernennung war nach demselben Protokoll vom Rat für den öffentlichen Dienst genehmigt worden.

Die Existenz eines ständigen Dienstes verändert die Art und Weise, in der die Gemeinde eingreifen kann: Sie kann die Überwachung der Projekte bestimmten Agenten anvertrauen, auch wenn Aktivitäten mit Verbänden oder Gebern durchgeführt werden. In Chiyah zitiert der Bericht ein Gesundheitszentrum, Treffen mit den Bewohnern und einen Stadtrat von Kindern. Der Vertreter der italienischen Zusammenarbeit bestätigte, dass Chiyah einer der gemeinsamen Partner in seinem Programm war, um Kinder mit lokalen Entscheidungen vertraut zu machen. Diese Dokumente bestätigen die vorgestellten Geräte, geben jedoch ihre aktuelle Anwesenheit oder Kosten nicht an die Gemeinde weiter.

Von der Prävention zum Stadttheater

Das Grundversorgungszentrum nahm auch an einer nationalen Kampagne zur Früherkennung von Herzerkrankungen teil. In der Liste der für die Operation 2019 ausgewählten Einrichtungen identifiziert das Gesundheitsministerium das Chiyah-Zentrum als einen der Standorte im Bezirk Baabda. Die öffentliche Aufzeichnung des Ministeriums listet ihn als kommunale Institution auf. Diese Qualifikation unterscheidet das Zentrum, das in das Frontliniennetz integriert ist, von einem Krankenhaus, das spezialisierte Pflege anbietet. Es allein gibt heute keine Informationen über alle Vorteile oder ihre Zugangsbedingungen.

Die Gemeinde hat in eine andere Art von Ausrüstung investiert: das Boulevard-Theater, das im Januar 2019 vom Kulturminister Ghattas Khoury eingeweiht wurde. Er war Teil des städtischen Sport- und Kulturkomplexes. In dieser Nacht wurde das Libanesische Philharmonische Orchester produziert. Die Abteilung schlug auch die Finanzierung und Ausrüstung einer öffentlichen Bibliothek vor. Diese Ankündigung unterscheidet sich von der Eröffnung des Theaters: Sie bestätigt nicht, dass die Bibliothek am selben Tag eröffnet wurde.

Im April 2025 gab Edmond Gharios, der vom Informationsministerium als Bürgermeister vorgestellt wurde, bekannt, dass seine Gemeindeliste ohne Opposition gewonnen habe. Dann nannte er Gesundheit, den Sport- und Kulturkomplex, Gärten und Straßenrehabilitation als eines der Themen, die er verfolgen wollte. Diese Erklärung setzt ihre Prioritäten auf Mandatsebene, ohne Budgets oder projektbezogene Zeitpläne bereitzustellen.

Zwei Flugbahnen im Bezirk Baabda

Die Industrieroute wird separat dokumentiert. Die von LebanonJus veröffentlichte Geschichte schreibt Mikhaël Gharios die Schaffung von La Frutta im Jahr 1959 zu, um Orangen in der Nähe zu konditionieren. Das Unternehmen gründete LebanonJus 1974, als es eine Verpackungslinie für Karton umzog und installierte, und eröffnete 1991 seine Eiscremefabrik. Edmond Gharios erschien 2007 als Eigentümer und Direktor von LebanonJus in den Archiven eines runden Tisches an der Saint Joseph University. Im Jahr 2014 erwähnt ihn das Verzeichnis der IDAL Investment Promotion Agency immer noch unter den Gesprächspartnern des Unternehmens mit Sitz in Hadath und Hersteller von Säften, Milchprodukten und Eiscreme.

Die Archive von Chiyah dokumentieren andere Verantwortlichkeiten als die des Familienunternehmens. Der Gemeinderat entscheidet über die Organisation des Sozialdienstes, die Gemeinde besitzt das Pflegezentrum und die Partner greifen in definierte Projekte ein. Keine der befragten Quellen stellte fest, dass LebanonJus diese Dienste finanzierte. Die geografische Nähe und Rolle von Edmond Gharios in beiden Institutionen reicht nicht aus, um ihre Haushalte und Entscheidungen zu verwirren.

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