Die Novemberliste des libanesischen Energy Conservation Centre enthält ab dem 2. Januar 2027 ein neues Schulungskriterium für Solarinstallateure. Es hilft, ein Geschäft zu wählen, ohne die Einrichtung oder Autonomie des Wohnens zu garantieren. Dafür gibt es Kriterien.

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Die Liste des libanesischen Energy Conservation Centre vom November 2026 gibt ein neues Schulungskriterium für empfohlene Solarlieferanten und -installateure bekannt. Sie gilt ab dem 2. Januar 2027. Für einen Haushalt kann die Liste bei der Auswahl helfen, wen er nach einem Angebot fragen soll, aber sie garantiert nicht die Autonomie des Wohnraums oder die ordnungsgemäße Durchführung eines bestimmten Projekts.

In der Version 25 vom November 2026 heißt es vom libanesischen Zentrum für Energieeinsparung (LCEC), dass Unternehmen, die bereits registriert sind oder der Liste beitreten möchten, ab dem 2. Januar 2027 mindestens 70 Prozent der Punkte erhalten müssen, die vom libanesischen Komitee des Weltenergierates für die Teilnahme an seinen technischen Seminaren zugewiesen werden. Der Schwellenwert entspricht den Anwesenheitsbescheinigungen. Dies ist weder ein Ergebnis einer Prüfung noch ein Maß für die Qualität der von einem Kunden ausgeführten Arbeit. Ab dem 20. November ist dies eine angekündigte Bedingung, die noch nicht gilt.

Was das Zentrum auf Unternehmensebene überprüft

Die für die aktuelle Liste veröffentlichten Kriterien beziehen sich zunächst auf den Lieferanten oder Installateur. Das Zentrum verlangt unter anderem eine Handels- und Steuerregistrierung, einen beim Orden registrierten Elektroingenieur mit mindestens fünfjähriger Photovoltaik-Erfahrung und einen gültigen Vertrag mit einem Bauingenieur oder Mechaniker, der die angegebenen Bedingungen erfüllt. Ein Vollzeit-Mitarbeiter-Techniker muss auch die im Dokument angegebenen Qualifikationen und Schulungszertifikate besitzen.

Das Zentrum fordert die Unternehmen auf, eine unterzeichnete Erklärung abzugeben, dass die verwendeten Produkte den Libnor-Standards sowie den Standortreferenzen entsprechen. Das Dokument legt eine Kumulierung von mehr als 1.200 installierten kWc und mindestens zwei Anlagen von mehr als 150 kWc fest, von denen eines in Betrieb genommen und voll funktionsfähig ist. Erfahrung in dieser Größenordnung ist ein Kriterium für die Auswahl des Unternehmens; es ist kein Expertendach einer Person. Die Konformitätserklärung des Installateurs ersetzt auch nicht das in der Schätzung vorgeschlagene spezielle Ausrüstungsblatt.

Überprüfen Sie, ob das Angebot den richtigen Installer verpflichtet

Der erste Reflex ist, den Namen auf der Schätzung näher an die der neuesten Liste zu bringen. Wenn der Verkauf, die Installation und der After-Sales-Service von verschiedenen Unternehmen bereitgestellt werden, ist es notwendig, schriftlich zu identifizieren, wer für die Installation verantwortlich ist, wer für die Garantien der Geräte verantwortlich ist und bei wem eine Beschwerde eingereicht werden kann. Die Registrierung im Register befreit nicht die Verfahren und Kontrollen, die für die Website gelten.

Fragen Sie vor dem Vergleich von Autonomieversprechen, welche Geräte während eines Abschaltens mit Strom versorgt werden können und auf welcher Annahme des Verbrauchs die Berechnung basiert. Geben Sie in der Schätzung die genauen Gerätereferenzen, die nutzbare Kapazität der Batterie und die Betriebsbedingungen im Falle eines Ausfalls an. Diese Elemente beziehen sich auf die gekaufte Unterkunft und Ausrüstung; Die Liste des Zentrums enthält jedoch Informationen über das Unternehmen.

Eine technische Abhilfe, keine Geld-zurück-Garantie

Das Zentrum berichtet, dass es seine Liste alle zwei Monate überprüft und Unternehmen auf der Grundlage von Kundenrückgaben überwacht. Im Falle einer negativen Rendite sagen seine Teams, dass sie bereit sind, eine Anlage kostenlos zu kontrollieren. Diese Möglichkeit der technischen Kontrolle stellt keine Verpflichtung zur Erstattung oder ein Versprechen zur Verzögerung dar. Damit eine Beschwerde berücksichtigt werden kann, bewahren Sie die unterzeichneten Schätzungen, Rechnungen und Referenzen der Einrichtung auf, mit einer Beschreibung dessen, was nicht wie erwartet funktioniert.

Archivfoto: Panels der Luftqualitätsmessstation in Horsh Beirut, September 2021. Diese Einrichtung ist nicht Wohn. Pharling, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Gerahmtes Foto.

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