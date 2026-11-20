UNDP startet eine sechsmonatige Abfallsammlung und -entwässerung in Taiz, kombiniert mit einer vorübergehenden Beschäftigung. Das Gouvernement ist das erste Gebiet, das von der IOM registrierte Binnenvertriebene aufnimmt, die seit Juni aufgrund der Eskalation im Jemen etwa 357.658 Binnenvertriebene schätzt.

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In Taiz, wo das Gouvernement den größten Anteil der Vertriebenen seit den erneuten Kämpfen im Westjemen erhält, hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) am 18. November eine Müllsammel- und Kanalräumoperation gestartet. Die sechsmonatige Intervention wird 450 schutzbedürftigen Einwohnern zugute kommen und eine vorübergehende Beschäftigung bei der Sanierung kommunaler Dienstleistungen beinhalten.

Das Gouvernement beherbergt mehr als 145.000 Vertriebene

Am 17. November meldete das Notfall-Follow-up der Internationalen Organisation für Migration (IOM) etwa 357.658 Binnenvertriebene als Teil der Eskalation seit Juni oder 59.602 Haushalte. Für den kürzeren Zeitraum vom 1. August bis zum 17. November hat es etwa 356.602 Personen oder 59.426 Haushalte. Diese beiden Summen überschneiden sich und sollten nicht addiert werden.

In dieser Umfrage erhält das Gouvernement von Taiz etwa 145.344 Menschen oder 41 Prozent der Gesamtzahl. Lahj begrüßt 95.580 und Aden 71.706. Dies ist der erklärte Ort der Rezeption, nicht der Ort der Abreise, und die Summe von Taiz ist nicht die einzige Stadt. Die Zahlen stammen aus einer Nachverfolgung von Haushalten und lokalen Informanten in den dokumentierten Gebieten, nicht aus einer umfassenden Volkszählung. Sie beschreiben eine geschätzte Bevölkerung, nicht die Anzahl der Reisen von Familien, von denen einige mehrmals reisen mussten.

Der UNICEF-Statusbericht, der am 10. November verhaftet wurde, beschreibt Familien, die in unfertigen oder beschädigten Gebäuden untergebracht sind und nur schwer Zugang zu Wasser und Pflege haben. Die Organisation zitiert auch die Sanitärbedürfnisse an den Gastgeberstandorten. Seine Überprüfung beginnt am 3. September: Es dokumentiert eine andere Periode und fügt daher das Follow-up der IOM nicht hinzu.

Temporäre Jobs zur Wiederherstellung von Dienstleistungen

UNDP finanziert die Taiz-Operation aus eigenen Mitteln, nach einem Aufruf des lokalen Ausschusses für Gesundheit und Umwelt. Das Programm umfasst Straßenreinigung, Sortierung und Abfallsammlung sowie Kanalräumung. Sie muss schutzbedürftigen Einwohnern, einschließlich arbeitsloser junger Menschen, bezahlte Arbeit bieten. Das Ziel von 450 Begünstigten ist keine Aufzeichnung der Rekrutierung.

Das Programm sieht auch vor, den lokalen Säuberungsfonds und die kommunalen Dienste bei der Festlegung von Prioritäten zu unterstützen und sich dann auf die Kontinuität der Sammlung vorzubereiten. Der Einsatz geht über die Beseitigung angesammelter Abfälle hinaus: Ohne regelmäßige Dienstleistungen können die Kanäle wieder blockieren und die gleichen Nachbarschaften sind freigelegt.

Dies ist zusätzlich zu dem Recovery-Paket in Aden und Lahj, für das UNDP im Oktober eine erste Zuweisung von 1 Million US-Dollar und rund 1.200 temporäre Positionen angekündigt hat. Dieser Betrag betrifft die gesonderte Initiative von Aden und Lahj; das Kommuniqué vom 18. November enthält keine spezifischen Haushaltsmittel für Taiz. Die Ankündigung ersetzt nicht die Soforthilfe für vertriebene Familien oder die erforderlichen Maßnahmen zur nachhaltigen Wiederherstellung der Dienste.

Archiv: Ansicht von Taiz City, 18. August 2013.Rod Waddington / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Ganzes Foto verkleinert, Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz. Das Bild zeigt das Projekt 2026 nicht.

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