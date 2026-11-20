Libanons Elektrizitätsplan behält dreihundert US-Dollar pro Kilowattstunde für Einkäufe von den Kraftwerken der Litani-Behörde. Diese Annahme deckt nicht die Kosten des Netzes oder Verluste oder nicht erhobene Einnahmen. Die beobachtete Produktion hängt von der Verfügbarkeit von Wasser und dem Zeitpunkt der Pflanzen ab.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Strom im Libanon hält dreihundert US-Dollar pro Kilowattstunde für seine Stromkäufe von den Kraftwerken der Litani-Behörde in seinem Kostendeckungsplan. Dies ist eine Kaufannahme, nicht die Kosten für den Strom, der an den Haushalt geliefert wird. Dazwischen müssen wir den Rest der Produktion, das Netz und den Strom zählen, der niemals in Rechnung gestellt oder eingelöst wird.

Im Nachtrag vom Dezember 2025 beschreibt Electricity of Lebanon (EDL), was es über mehrere Jahre produzieren, kaufen und ausgeben will. Für die Kraftwerke Markaba, Awali und Joun hat der Kauftisch den gleichen Wert: 0,03 USD pro Kilowattstunde. Dies gibt $ 30.000 pro eine Million Kilowattstunden zu dem im Modell gewählten Preis. Diese Berechnung allein gibt nicht die vollen Kosten der Anlagen, die für ihre Sanierung erforderlichen Kosten oder den von EDL letztendlich gezahlten Betrag an.

Eine billige Kilowattstunde macht nicht den gesamten Elektromix

Im Jahr 2026 verzeichnete das gleiche Szenario etwa 574 Millionen Kilowattstunden hydraulischen Ursprungs auf 7,446 Milliarden Kilowattstunden aller Produktionsmittel des Modells zusammen. Die Hydraulik macht damit rund 7,7 % der Gesamtprojektionen aus. Dieser Umfang übersteigt das Litani-Büro allein. Obwohl Wasser einen Teil des Stroms erzeugen kann, ohne Brennstoff zu verbrennen, bleiben die Gesamtausgaben sehr empfindlich auf die Kosten der verbleibenden Kraftwerke.

Die wirtschaftliche Frage ist, welche Produktion eine zusätzliche Kilowattstunde ersetzen würde. Wenn es vermeidet, ein teureres Brennstoffkraftwerk gleichzeitig zu betreiben, hängt die Wirtschaft von den Kosten dieses Kraftwerks ab, nicht von einem nationalen Durchschnitt. Wenn es verwendet wird, um eine Nachfrage zu liefern, die nicht erfüllt wurde, wird sich der Service verbessern, ohne dass der gleiche Kraftstoffverbrauch unbedingt erreicht wird. Der Plan erlaubt weder die Messung dieses Effekts stündlich noch die Schätzung der Einsparungen im Jahr 2026.

Das Netzwerk hat seine eigenen Kosten

Für 2026 projiziert die finanzielle Komponente des Plans rund 46 Millionen US-Dollar an Transportkosten und 61 Millionen US-Dollar an Vertriebskosten. Diese Posten umfassen den Betrieb und die Wartung sowie die Abschreibung der Ausrüstung. Dies sind buchhalterische Schätzungen des Szenarios, nicht bereits gezahlte Ausgaben, und sie betreffen das Netzwerk als Ganzes. Günstigere hydraulische Stromkäufe entfernen nicht die Kosten für Leitungen, Pfosten und Verteilung auf den Zähler.

Schließlich müssen wir unterscheiden, was eingespritzt, was geliefert und was bezahlt wird. Ein Teil der Energie geht physisch im Netzwerk verloren. Der Verbrauch kann auch ungemessen oder nicht in Rechnung gestellt bleiben, während eine Rechnung unbezahlt bleiben kann. Die Kosten für die Herstellung oder den Kauf einer Kilowattstunde und die Einnahmen, die EDL aus seinem Verkauf erzielt, sind daher nicht zwei Möglichkeiten, dasselbe zu messen.

Die Produktion hängt auch vom verfügbaren Wasser ab

Das Litani-Büro berichtet von rund 250,4 Millionen Kilowattstunden, die zwischen Januar und Ende Oktober 2026 von seinen eigenen Anlagen produziert wurden. Dieses Ergebnis umfasst zehn Monate und nur einen Hersteller: Es wird nicht direkt mit 574 Millionen im Jahresszenario verglichen, das eine Reihe von Anlagen abdeckt. Im august gab die agentur an, dass sie hauptsächlich aus den qaraoun lake reserven gezogen hatte, während der beitrag des flusses zum hold stationär war. Er kündigte eine Neuprogrammierung der Wassermengen für die Produktion für die folgenden Monate an. Der Kaufpreis gibt einen Maßstab; die Menge an Strom, die das Netz tatsächlich davon beziehen kann, hängt vom verfügbaren Wasser ab und wann es genutzt werden kann.

Archivfoto: Lake Qaraoun, Juni 2021, ohne Angabe des aktuellen Zurückhaltungsgrades. Yotam Nachum, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; beschnittenes Foto zum Cover.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews