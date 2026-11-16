Saint Charbel: eine gesegnete Statue in Paris

Eine Statue des Heiligen Charbel wurde am 15. November 2026 in der Kirche Saint-Pierre-de-Chaillot in Paris installiert und gesegnet. Maroun Ammar, Erzbischof Maroniten von Saida, leitete die Messe. Angeboten von Phoenix – Sowers of Peace, schließt sich das Werk der Kapelle Notre-Dame-de-Lourdes an. Diese bleibende Präsenz verlängert eine bereits in der Pfarrei lebendige Andacht und begleitet eine französische Tour des Friedensgebets mit Reliquien des libanesischen Heiligen vom 8. bis 17. November.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine Statue des Heiligen Charbel wurde installiert und gesegnet Sonntag, 15. November 2026 in der Kirche von Saint-Pierre-de-Chaillot in Paris. Maroun Ammar, Erzbischof Maroniten von Saida, leitete die Feier. Diese dauerhafte Präsenz ist Teil einer Gebetsreise für den Frieden im Libanon und im Nahen Osten.

Saint Charbel hat einen neuen Ort der Hingabe in der französischen Hauptstadt. Die Kirche Saint-Pierre-de-Chaillot, die sich in der Avenue Marceau 31 im 16. Arrondissement befindet, beherbergte am Sonntag eine Statue des libanesischen Mönchs. Der Segen fand bei der 11 Uhr Messe statt, die nach dem maronitischen Ritus gefeiert wurde.

Angeboten von der Vereinigung Phoenix – Seeders of Peace, die Statue schließt sich der Kapelle Notre-Dame-de-Lourdes der Kirche. Diakon Fouad Hassoun nahm an diesem Tag teil, der mit der Pfarrei unter der Leitung von Bischof Bruno Lefevre Pontalis organisiert wurde. Ein Bild des Heiligen Charbel war bereits in der Kirche vorhanden: Die Installation markiert daher keinen ersten Auftritt seiner Hingabe an Chaillot.

Sankt Charbel, ein Gebetsort für die Libanesen von Paris

Die Anwesenheit der Statue wird es den Gläubigen ermöglichen, sich über die einzige Sonntagszeremonie hinaus zu versammeln. In diesem Viertel, in dem Libanesen leben, will die Pfarrei an die Verbindungen zwischen Frankreich und den Christen des Libanon erinnern. Die Initiative richtet sich auch an die französischen Gläubigen, die für dieses Land beten wollen.

Die Wahl einer maronitischen Feier gab dieser östlichen christlichen Tradition einen besonderen Platz. Der maronitische Ritus gehört zur liturgischen Familie von Antiochien. Es behält die Verwendung von Syrisch in bestimmten Teilen der Masse. Die maronitische Kirche ist eine östliche katholische Kirche in Gemeinschaft mit Rom.

Diese Installation erweitert eine Hingabe, die bereits in mehreren französischen Pfarreien vorhanden ist. Der Bildhauer Bertrand Chevallier-Chantepie, Autor der Statue von Chaillot, hat auch Darstellungen des Heiligen für Kirchen von Saint-Germain-en-Laye und von Aniche gemacht. In Paris wird die Arbeit nach dem Abgang der libanesischen Delegation in der Kirche verbleiben.

Relikte auf Tour in Frankreich vom 8. bis 17. November

Die Chaillot-Zeremonie ist Teil einer Tour, die vom 8. bis 17. November mit Reliquien von Saint Charbel organisiert wird. Die Phoenix – Peace Seed Association begleitet Bischof Maroun Ammar bei Messen und Mahnwachen, die dem Frieden im Libanon, im Nahen Osten und in Frankreich gewidmet sind.

Der Kurs umfasst Vallet, Douai, Aniche, Paris und Saint-Étienne-du-Rouvray. In der Hauptstadt wurden Mahnwachen in das Programm von Notre-Dame de la Salette und Saint-Honoré-d’Eylau aufgenommen. Eine Friedensmesse war auch am Sonntagabend in Notre-Dame de Compassion nach der Morgenetappe von Chaillot geplant.

D-Annaya zur Diaspora

Mönch und Einsiedler Maroniten, Saint Charbel Makhlouf lebte von 1828 bis 1898. Sein Grab befindet sich im Kloster St. Maron in Annaya, Libanon. 1977 von Papst Paul VI. Kanonisiert, wurde er zu einer der bekanntesten Figuren des libanesischen Christentums.

In Annaya, wie in den Diaspora-Gemeinschaften, vertrauen die Gläubigen seiner Fürsprache Gebetsabsichten und Bitten um Heilung an. Die in Chaillot installierte Statue gibt nun einen zusätzlichen Anker für diese Andacht in einer Pariser Gemeinde.

Die Tour endet am Dienstag, den 17. November um 20:30 Uhr mit einer Mahnwache in der Basilika-Kathedrale von Saint-Denis. Maroun Ammar wird dort neben Bischof Étienne Guillet, Bischof von Saint-Denis, erwartet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews