Der erste Airbus A321XLR von MEA wird am Dienstag, den 17. November 2026 in Beirut erwartet. Mohammad El-Hout lud Nawaf Salam ein, die Begrüßungszeremonie zu sponsern. Airbus kündigt unter Einsatzbedingungen bis zu 8.700 Kilometer Reichweite für dieses Modell an. Diese Einheit könnte mehr Flexibilität auf langen Strecken bieten, ohne dass ein neues Ziel bestätigt wird. Kabinenkonfiguration, Inbetriebnahmeplan und erste kommerzielle Rotationen müssen vom Unternehmen noch festgelegt werden.

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Middle East Airlines wird seinen ersten Airbus A321XLR am Dienstag, den 17. November 2026, am Rafic Hariri International Airport in Beirut ausrichten. Dieses langfristige Monopol fügt eine Option zur Erneuerung der libanesischen Flotte hinzu. Die angekündigte Ankunft beinhaltet jedoch zu diesem Zeitpunkt kein neues bestätigtes Ziel.

Die MEA ist dabei, ein im Jahr 2019 bestelltes Modell zu erhalten. Sein Präsident und CEO, Mohammad El-Hout, lud Premierminister Nawaf Salam ein, die Begrüßungszeremonie des ersten Airbus A321XLR des Unternehmens zu unterstützen, die für Dienstag, den 17. November, in Beirut geplant ist.

Die Ankündigung betrifft den Empfang des Flugzeugs. Es bedeutet nicht, dass seine kommerzielle Nutzung bereits begonnen hat. Der Zeitplan für seinen ersten Passagierflug und seine Zuordnung zu den Fluglinien müssen noch festgelegt werden.

A321XLR: Bis zu 8.700 Kilometer von Airbus angekündigt

Die A321XLR, für Extra Long Range, ist die sehr Langstreckenversion der A321neo. Airbus hat eine maximale Reichweite von bis zu 4.700 Seemeilen, etwa 8.700 Kilometer. Diese Zahl beschreibt die angekündigten Fähigkeiten des Modells, nicht eine garantierte Entfernung für jeden MEA-Flug.

Die tatsächliche Reichweite hängt insbesondere von der Anzahl der Passagiere, Fracht, Kraftstoffreserven, Wind und Betriebsbedingungen ab. Auch die genaue Konfiguration des angelieferten Geräts zählt. Die Zahl von 7.650 Kilometern in einigen Präsentationen dieser Ankunft kann daher nicht als offizielle maximale Reichweite des Modells dargestellt werden.

Um die Reichweite zu erhöhen, hat Airbus einen permanenten hinteren Zentraltank von rund 12.900 Litern integriert. Der Hersteller muss außerdem ein maximales Startgewicht von bis zu 101,5 Tonnen angeben. Diese Eigenschaften ermöglichen es, längere Flüge zu berücksichtigen, während eine einzelne Korridorkabine beibehalten wird.

Ein kleineres Gerät für einige lange Verbindungen

Das kommerzielle Interesse des XLR ist nicht auf die Entfernung beschränkt. Es ermöglicht Unternehmen, Remote-Verbindungen mit weniger Kapazität als ein großer Carrier zu studieren. Dieser Unterschied kann von einem Markt abhängen, in dem die Nachfrage nicht ausreicht, um ein größeres Flugzeug regelmäßig zu füllen.

Für MEA könnte diese Flexibilität genutzt werden, um das Angebot nach Jahreszeiten und Destinationen anzupassen. Ein Langstrecken-Monocoulder kann auch große Träger ergänzen, anstatt sie zu ersetzen. Das Schiedsverfahren hängt von der Anzahl der Passagiere, den erwarteten Einnahmen und den Möglichkeiten des Güterverkehrs ab.

Aus diesen Möglichkeiten sollte jedoch nicht auf eine automatische Senkung der Zölle geschlossen werden. Die Ticketpreise hängen auch von Wettbewerb, Kraftstoffkosten, Steuern, Saison und Füllung ab. Die Ankunft eines Flugzeugs allein macht es nicht möglich, die Preise vorherzusagen, die den Reisenden angeboten werden.

Erste Bestellung von vier Flugzeugen im Jahr 2019

MEA hatte am 17. Juni 2019 im Salon du Bourget einen festen Auftrag über vier A321XLR unterzeichnet. Airbus präsentierte dann das libanesische Unternehmen als Air Launch-Kunde dieser neuen Version. Eines der Ziele des Projekts war die Erweiterung des Leistungsspektrums auf Afrika und Asien.

Diese historische Ausrichtung ist es nicht wert, die Eröffnung der Linien im November 2026 anzukündigen. Die Verfügbarkeit eines geeigneten Geräts ist eine technische Voraussetzung, ersetzt jedoch nicht Zulassungen oder eine Kosteneffizienzstudie. Verkehrsrechte, Flughafenzeitnischen und Sicherheitsbedingungen sind ebenfalls in der Entscheidung enthalten.

Für Reisende ist die Unterscheidung wesentlich: Ein neues Flugzeug in der Flotte ist noch kein Buchungsziel. Spezifische kommerzielle Ankündigungen sind erforderlich, um die ausgewählten Routen, ihre Häufigkeit und das Datum ihrer möglichen Öffnung zu bestimmen.

Eine neue Etappe in Beirut

Die erwartete Ankunft am Dienstag gibt eine konkrete Übersetzung zu einem Programm, das mehrere Jahre zuvor durchgeführt wurde. Für ein Unternehmen mit Sitz in Beirut betrifft die Anpassung der Flotte auch Verbindungen zur Diaspora und die Möglichkeit, Direktflüge in entfernteren Märkten anzubieten.

Die Zeremonie am 17. November muss diesen Empfang markieren. Die endgültige Anordnung der Kabine, die Anzahl der Sitze und die ersten kommerziellen Umdrehungen werden von der MEA bestätigt.

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