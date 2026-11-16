Nach FINUL: die Grenzen des Sinai-Modells

Der Präzedenzfall Sinai basiert auf einem Friedensvertrag und einem Protokoll, das von Ägypten und Israel unterzeichnet wurde. Die multinationale Truppe und Beobachter kontrollieren definierte Gebiete und militärische Grenzen. Sein Befehl und seine Finanzierung haben auch ihre eigenen Regeln. Diese Merkmale prägen die Post-FINUL-Debatte im Libanon, sind aber kein bereits akzeptierter Mechanismus. Um Optionen zu vergleichen, müssen die zu prüfenden Verpflichtungen, die Datenmanager und die geplanten Ressourcen und nicht nur das Kontingentskennzeichen untersucht werden.

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Das « Sinai-Modell » kehrt in Diskussionen über Post-FINUL zurück. Aber die multinationale und Beobachtertruppe, bekannt als MFO, ist keine Formel, die der Libanon zurücknehmen könnte, indem er einfach seine Flagge ändert. Ihr Mandat basiert auf einem Friedensvertrag, definierten Militärzonen und einer Vereinbarung über Kontrollen. Diese Elemente erklären seine Operation sowie die Länder, die seine Truppen zur Verfügung stellen.

Der libanesische Kalender macht diesen Vergleich konkret. Die Resolution 2790 des Sicherheitsrates sieht die Beendigung der UNIFIL-Operationen am 31. Dezember 2026 vor. Es arrangiert dann eine geordnete und sichere Auszahlung innerhalb eines Jahres. Dieser Text bezeichnet MFO nicht als Nachfolger. Die Untersuchung der früheren ägyptisch-israelischen ermöglicht es uns somit, die Bedingungen einer Mission zu verstehen, ohne eine Option als eine erworbene Entscheidung zu präsentieren.

Das Sinai-Modell beginnt mit einem Vertrag

Ägypten und Israel unterzeichneten ihren Friedensvertrag am 26. März 1979. Sein Sicherheitsanhang beinhaltete eine internationale Präsenz zur Überwachung militärischer Verpflichtungen. Beide Staaten hatten eine UN-Truppe ins Auge gefasst. In Ermangelung einer Vereinbarung, sie einzusetzen, verhandelten sie eine Organisation außerhalb des UN-Rahmens mit Hilfe der Vereinigten Staaten.

Das Protokoll vom 3. August 1981 schuf MFO. Die Chronologie zählt: Die Kraft ist gekommen, um einen bereits formalisierten Frieden zu begleiten, nicht um die für diesen Frieden notwendige politische Vereinbarung zu ersetzen. Die Organisation selbst betont, dass sie nicht nur ein Puffer zwischen den Kombattanten sein sollte. Sie musste die Umsetzung der von zwei souveränen Staaten eingegangenen Verpflichtungen überwachen.

Für den Libanon wirft der Vergleich daher eine erste Frage auf: Welche konkreten Verpflichtungen müsste eine mögliche Mission überwachen? Eine multinationale Benennung bestimmt nicht ihre Ziele oder die Verpflichtungen der Parteien. Der Gründungstext muss definieren, was er sieht, was er berichtet und welche Behörden er berichtet.

Vier Bereiche und vordefinierte Kontrollen

Im Sinai sind die Grenzen nicht der täglichen Wertschätzung von Beobachtern überlassen. Der Anhang zum Vertrag unterscheidet vier Zonen: drei auf ägyptischem Territorium und eine in Israel. Es überwacht militärisches Personal und Ausrüstung, die in jedem autorisiert sind. Das Audit beinhaltet daher den Vergleich einer beobachteten Präsenz mit vorgeschriebenen Regeln.

MFO beschäftigt Beobachtungsposten, Kontrollpunkte und Aufklärungspatrouillen. Sie sieht mindestens zweimal monatlich regelmäßige Kontrollen vor, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. Ein Ersuchen eines der beiden Staaten kann innerhalb von 48 Stunden zusätzliche Kontrollen auslösen. Die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Tiran ist auch eine seiner Aufgaben.

Diese Aufgaben beschreiben einen Kontrollmechanismus, nicht eine allgemeine territoriale Behörde. Sie zeigen vor allem, dass eine Mission ein messbares Objekt haben muss. Im Südlibanon sollten in jedem Vorschlag die betroffenen Gebiete, die überwachte Ausrüstung und die Zugangsverfahren festgelegt werden. Ohne diese Details vergleicht der Vergleich von Zahlen oder Nationalitäten die tatsächlichen Kapazitäten nicht.

Ein separates Kommando der Vereinten Nationen

MFO hat eine allgemeine Leitung in Rom und ein militärisches Kommando im Sinai. Ihre Organisation umfasst auch Vertreter beider Parteien. Der Generaldirektor gibt die Gesamtrichtung, die Beziehungen zu Regierungen und Entscheidungen zu Vertragsverletzungen vor. Der Befehlshaber der Einsatzkräfte übt die operative Kontrolle aus.

Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten vermeidet es, militärische Beobachtungen mit institutionellen Entscheidungen zu verwechseln. Das Kommando geht zurück zur allgemeinen Richtung. Verstöße werden dann den Parteien nach den festgelegten Verfahren gemeldet. Nationale Kontingente sind Teil einer gemeinsamen Befehlskette.

Die Umsetzung einer solchen Architektur würde daher die Beantwortung konkreter Fragen erfordern: Wer würde die Verantwortlichen benennen, wer würde ihre Erkenntnisse erhalten und wie würden die beitragenden Staaten ihre Autorität akzeptieren? Die Anwesenheit ausländischer Soldaten reicht nicht aus, um diese Probleme zu lösen. Es erfordert eine ausgehandelte politische und administrative Organisation.

Finanzierung ist Teil der Vereinbarung

Das Sinai-System bezieht die Parteien direkt in seine Finanzierung ein. Das Protokoll sieht vor, dass Ägypten und Israel Ausgaben decken, die nicht in gleicher Weise gedeckt sind. Die Vereinigten Staaten ihrerseits haben ein Drittel der jährlichen Betriebskosten zugesagt, vorbehaltlich der Behörden und Mittel des Kongresses. Auch andere Staaten leisten Beiträge.

Diese Architektur unterscheidet MFO von einer Operation, die aus dem Friedensbudget der Vereinten Nationen finanziert wird. Für eine mögliche Mission im Libanon hätte die institutionelle Entscheidung daher Haushaltsfolgen. Die Beitragszahler, die Dauer ihrer Verpflichtungen und die tatsächlich finanzierten Mittel sollten ermittelt werden. Diplomatische Unterstützung allein ist keine Garantie für Ressourcen.

Im Libanon bleibt das Übergangsmandat kritisch

Resolution 2790 unterscheidet UNIFIL-Operationen von der Austrittsphase. Während dieser Zeit ermöglicht es unter anderem den Schutz des Personals der Vereinten Nationen und bestimmter humanitärer Funktionen im Rahmen der bestehenden Fähigkeiten. Es fordert auch eine Studie über die Zukunft der Umsetzung der Resolution 1701 nach dem Abzug der Truppe.

Der Sinai-Präzedenzfall beleuchtet somit Anforderungen, keine bereits angenommene Lösung. Mögliche Vereinbarungen sollten eine akzeptierte Grundlage, Anordnung, Überprüfungsregeln und Finanzierung haben. Keines dieser Elemente kann aus dem Wort « multinational » abgeleitet werden. Ihr Inhalt sollte sich in den Regelungen für den Südlibanon widerspiegeln.

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