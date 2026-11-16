Die israelische Polizei untersucht die Festnahmen von Militanten in Rasam am 27. Oktober. Ido Norden, Benjamin Netanjahus Stabschef, leitete Berichten zufolge die Ermittler zu einer Quelle aus dem Büro des Premierministers. Dieser leugnet jegliche Manipulation. Die Verdächtigen wurden freigelassen und Gadi Eisenkot forderte eine Untersuchung der Rolle der Behörden. Eine interne Überprüfung der Polizeibefehlskette muss innerhalb einer Woche zu ihren Schlussfolgerungen kommen, ohne die Verantwortlichkeiten vorwegzunehmen.

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Die israelische Polizei kündigte am Montag, den 16. November an, dass eine interne Überprüfung der Verhaftungen von Aktivisten in Ra Revelations die Rolle von Benjamin Netanyahus Stabschef Ido Norden bei der Übermittlung der Informationen, die zu der Operation geführt haben, in Frage stellt. Das Büro des Premierministers lehnt jegliche Manipulation ab.

Der Polizei wurden Informationen übermittelt, drei arabische Aktivisten wurden vor der Eröffnung der Wahllokale verhaftet, gefolgt von Vorwürfen des Wahlbetrugs, die von Benjamin Netanyahu weitergeleitet wurden. Diese Kette müssen die israelischen Behörden jetzt klären. Polizeichef Daniel Levy ordnete am Montag eine Überprüfung der Entscheidungen an, die rund um die Wahlen am 27. Oktober getroffen wurden. Sein Stellvertreter, Yair Hezroni, soll seine Erkenntnisse innerhalb einer Woche vorlegen.

Diese Entscheidung kommt nach Enthüllungen am Sonntagabend über den Ursprung der Geheimdienstinformationen, die zu den Verhaftungen geführt haben. Die angekündigte Überprüfung konzentriert sich auf die Funktionsweise der Dienste, ihre Organisation und die Befehlskette. Es stellt zum jetzigen Zeitpunkt keine Schlussfolgerung dar, die eine politische Manipulation oder strafrechtliche Verantwortung eines Mitglieds des Büros des Premierministers begründet.

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Laut einer Untersuchung des israelischen Fernsehens kontaktierte Ido Norden das Büro des Polizeichefs am 26. Oktober, einen Tag vor den Parlamentswahlen. Berichten zufolge berichtete er von verdächtigen Aktivitäten von Militanten aus Rasam im Süden Israels. Aber seine Rolle wäre nicht auf diese Beschwerde beschränkt gewesen: Er hätte die Polizei auch an eine Person verwiesen, die als Quelle mit relevanten Informationen präsentiert wurde.

Diese Person hätte kürzlich im Büro des Premierministers gearbeitet. Sie wäre in der Nähe von Yossi Shelly, ehemaliger General Manager der Verwaltung. Berichten zufolge kontaktierte ihn ein Polizeigeheimdienstbeamter in dieser Nacht. Es wurde berichtet, dass seine Informationen in Polizeisystemen aufgezeichnet wurden, bevor die Operation am nächsten Tag begann.

Die Frage ist daher die Unabhängigkeit der verwendeten Informationen. Sollten die Beschwerde und die Geheimdienste sie unterstützen, aus zwei autonomen Quellen oder aus denselben politischen Kreisen? Die Enthüllungen rufen einen Verdacht auf Informationen hervor, die absichtlich eingeführt wurden, um Verhaftungen zu provozieren. Dieser Verdacht muss durch die zuständigen Ermittlungen noch nachgewiesen werden.

Festnahmen ohne Haftbefehl laut Untersuchung

Vierzehn Polizisten nahmen Berichten zufolge am Morgen des 27. Oktober an den Interventionen in den Häusern von drei Aktivisten teil. Unter den Verhafteten befand sich Dr. Sayaf Abu Riash, ein Rahat-Arzt. Die bilder zeigen seine frau, die offiziere auffordert, einen durchsuchungsbefehl vorzulegen. Den Ermittlungen zufolge hatten sie weder einen Durchsuchungsbefehl noch einen Haftbefehl.

Verdächtigungen im Zusammenhang mit Bargeld und Bulletins von Rasam, die die Polizei mit einer möglichen Stimmkaufoperation in Verbindung brachte. Die Verhaftungen wurden dann von Netanjahu am Wahltag vorgebracht, um einen Versuch zu verurteilen, die Wahl zu verzerren.

Inzwischen sind die Gefangenen freigelassen worden. Der letzte Verdächtige in der Akte kam acht Tage nach der Abstimmung ohne restriktive Bedingungen heraus. In seiner Entscheidung kritisierte Richter Eran Tzabari vom Beerscheba-Gericht Erster Instanz die Schwäche des Falls und den Mangel an ausreichenden Fortschritten bei der polizeilichen Überprüfung.

Diese Veröffentlichungen stellen kein Urteil dar, das die Herstellung von Verdachtsfällen belegt. Sie zeigen jedoch, dass die Haft nicht auf die dann hergestellten Elemente ausgedehnt werden konnte. Das Vorhandensein von Geld und Wahlmaterial allein reicht nicht aus, um den Kauf von Stimmen festzustellen.

Netanyahus Büro bestreitet eine harte Operation

Das Büro des Premierministers gibt an, dass Ido Norden einfach Informationen über einen möglichen Verstoß erhalten habe. Er behauptet, dass sein Stabschef seine Pflicht erfüllt habe, indem er seinen Gesprächspartner mit der Polizei in Kontakt gebracht habe, wie es jeder gesetzestreue Bürger hätte tun sollen.

Er bestritt jede weitere Beteiligung, bestritt, dass Norden mit den für den Fall zuständigen Polizeigeheimdiensten oder Ermittlern gesprochen und diffamierende Anschuldigungen verurteilt habe. Seine Antwort leugnet daher nicht die ursprüngliche Beziehung. Sie lehnt die Interpretation einer organisierten Intervention zur Auslösung von Verhaftungen ab.

Gadi Eisenkot, verantwortlich für die Suche nach einer Regierungsmehrheit, forderte eine sofortige Untersuchung. Der Yashar-Führer möchte, dass die Rolle des Büros des Premierministers überprüft und das Verhalten der Sicherheitsdienste vor und während der Abstimmung überprüft wird. Er betrachtet diese Enthüllungen als einen zusätzlichen Grund, Netanjahus fortgesetzte Führung der Regierung zu beenden. Dies ist ein politischer Vorwurf, unabhängig von den Schlussfolgerungen, die von den Behörden noch erwartet werden.

Eine separate Intelligence-Komponente

Die Enthüllungen rufen auch eine Bitte des Shin Bet-Führers David Zini hervor, fünf arabische Abgeordnete am Wahltag zu überweisen. Dieser Ansatz, der mit dem Verdacht einer ausländischen Einmischung verbunden ist, wurde Berichten zufolge vom Rechtsberater der Regierung, Gali Baharav-Miara, abgelehnt. Es ist ein separater Teil des Berichts über Ra’am-Aktivisten.

Der Shin Bet behauptet, den Verdacht auf Subversion und ausländischen Einfluss innerhalb seiner rechtlichen Zuständigkeit untersucht zu haben. Darin heißt es, dass die über die Betroffenen oder die eingesetzten Mittel veröffentlichten Informationen nicht von ihm stammen. Die Überprüfungen müssen nun den Ursprung der Informationen, ihre Kontrolle und die Entscheidungen, die zum Polizeieinsatz am 27. Oktober geführt haben, feststellen.

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