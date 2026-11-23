Paola Egonu erzielte 33 Punkte gegen Conegliano am 22. November und erreichte 6101 Punkte in der Damenserie A1. Der Kapitän von Mailand übertraf Carmen Urlea, deren Rekord 6.088 war. Conegliano gewann das Spiel dennoch vor 12.925 Zuschauern, so der Mailänder Verein in Assago.

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Paola Egonu wurde Sonntag, 22. November, die beste weibliche Serie A1, die italienische Meisterschaft der ersten Liga. Mit 33 Punkten gegen Conegliano erhöhte Mailands Kapitän ihre Gesamtmenge auf 6.101, über die 6.088 von Carmen uousurlea hinaus. Der ehemalige Rekordhalter besuchte das Spiel in Assago.

Der 21. Punkt des Spiels lässt den Rekord fallen

Der Mailänder Verein hatte vor der Ernennung insgesamt 6.068 Punkte angekündigt. Also brauchte man einundzwanzig in Egonu, um die Urlea zu überwinden. Der Kurs wurde in der dritten Runde vor einem Publikum gekreuzt, das sich erhob, um den Spieler zu begrüßen. Es ist ein individuelles Karriere-Ranking in der italienischen Meisterschaft, nicht insgesamt in der Auswahl oder in der Champions League. Der Rekord unterscheidet sich von den Punkten, die den Clubs in der Saisonwertung gegeben wurden.

Die Liga führt diese Route durch vier italienische Clubs: Club Italia, Novare, Conegliano und Mailand. Im April 2021, unter Conegliano Trikot, Egonu erzielte 47 Punkte gegen Novare in einer Endphase Spiel. Bei der Auswahl gewann der Italiener 2024 in Paris den olympischen Titel.

Conegliano gewinnt vor 12.925 Zuschauern

Die individuelle Aufzeichnung änderte das Ergebnis des Spiels nicht. Conegliano gewann das Spiel in vier Runden (25-21, 14-25, 25-23, 28-26) und schlug Mailands erste Niederlage der Saison in der Meisterschaft. Die Schwedin Isabelle Haak, 29-Punkte-Autorin von Conegliano, wurde zum Spieler des Spiels ernannt.

Vero Volley Milano kündigte 12.925 Zuschauer auf dem Unipol Forum an. Der Verein präsentiert diese Zahl als Rekord für ein Volleyballspiel des Frauenclubs in Italien.

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