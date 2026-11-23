Bint Jbeil warnt vor inoffiziellen Rückkehraufrufen, die Verwaltungen schließen am Montag und die Region Kiew beobachtet eine Trauer nach den Streiks. Im Südsudan wurden mindestens 24 Zivilisten getötet.

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Montag, 23. November 2026, 8:00 Uhr in Beirut. Die Gemeinde Bint Jbeil warnt vor inoffiziellen Aufrufen zur Rückkehr in Grenzdörfer. Die öffentliche Verwaltung ist am Montag im Libanon geschlossen. In der Ukraine beginnt die Region Kiew einen Tag der Trauer, nach insgesamt zehn Toten in Dymer. Im Südsudan tötete ein Angriff nach Angaben der lokalen Behörden mindestens 24 Zivilisten.

Südlibanon: Bint Jbeil bittet darum, inoffiziellen Anrufen nicht zu folgen

Die Gemeinde Bint Jbeil erinnerte am Sonntagabend daran, dass die Rückkehr in die Grenzstadt und die Dörfer nach Angaben der Gemeinde eine offizielle Entscheidung und Abstimmung mit den zuständigen Behörden erfordert. Sie warnt davor, dass inoffizielle Anrufe die Bewohner gefährden könnten. Diese Pressemitteilung gibt keine Rückgabegenehmigung oder Zeitplan bekannt. Das allein ändert nichts an der Situation der vertriebenen Familien.

In Debel teilte das Bildungsministerium am Sonntag mit, dass der Besuch, der in einer Videosendung für Independence gezeigt wurde, vor mehr als einem Monat stattfand und ohne jegliche Informationen stattgefunden hatte. Nawaf Salam verurteilte eine Verletzung der Kinderrechte. Er forderte in einem separaten Teil seiner Erklärung die Fortsetzung einer internationalen Präsenz im Süden nach dem Ende des UNIFIL-Mandats. Es wurden keine Ersatzgeräte angekündigt.

Verwaltung schließt Montag; eine parlamentarische Sitzung ist für Mittwoch geplant

Die Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden sind an diesem Montag, dem 23. November, geschlossen. Die Ratspräsidentschaft hat den Abschluss in einer Notiz vom 5. November festgelegt, wobei der Unabhängigkeitstag auf einen Sonntag fällt. Der Text bezieht sich auf diese öffentlichen Dienstleistungen und lässt nicht den Schluss zu, dass die Geschäfte im Allgemeinen geschlossen sind.

Am Mittwoch soll ein parlamentarischer Unterausschuss die Prüfung des Projekts zur Genehmigung eines Darlehensvertrags mit der Weltbank zur Beschleunigung der digitalen Transformation des Libanon wieder aufnehmen. Die Sitzung wurde um 9.30 Uhr auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt. Ziel ist es, das Projekt weiter zu prüfen, nicht durch eine erworbene Abstimmung oder die Ankündigung einer Auszahlung.

Ukraine: Zehn Tote in Dymer, Suche geht weiter

Die Ergebnisse des Streiks am Sonntag gegen ein Wohngebäude in Dymer seien auf zehn Tote gestiegen, sagte der Chef der Kiewer Regionalverwaltung am Montag. Die Rettung fand die Leiche einer Frau und setzte die Suche fort. Zuvor war eine weitere 79-jährige Frau lebend aus den Trümmern entlassen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Rettung rettete auch ein Kind.

In Wychneve kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem weiteren Streik drei Tote und dreizehn Verletzte an. Diese Bilanz unterscheidet sich von der von Dymer. Die Trauer vom Montag betrifft die Region Kiew, deren Verwaltung von der der Hauptstadt getrennt ist.

Südsudan: mindestens 24 Zivilisten bei Warrap getötet

Der Interimskommissar von East Tonj, Machuei Bith, gab bekannt, dass mindestens 24 Zivilisten, darunter sieben Kinder, zwischen Samstagabend und Sonntag bei einem Angriff in Bol Bol Boma im Bundesstaat Warrap getötet wurden. Seine erste Zählung waren 15 Todesfälle. Die von dem Kommissar vorgebrachte Zuordnung des Angriffs zu SPLA-IO-Kämpfern wurde nicht unabhängig bestätigt. Die UN-Mission im Südsudan hat am 10. November zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgerufen; die frühere Erklärung stellt keine Überprüfung des Angriffs dar.

In Ituri fordert die WHO, dass Pflege trotz Kämpfen möglich bleibt

In der Demokratischen Republik Kongo berichtete der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Sonntag, dass die Kämpfe in Ituri die Pflege und Reaktion auf die Ebola-Epidemie störten. Er rief dazu auf, Patienten und Pflegekräfte zu schützen. Seine Nachricht bestätigte keine Evakuierung oder die vollständige Wiederaufnahme der Aktivität. In einer separaten Ausgabe, die am 20. November veröffentlicht wurde, hatte die WHO 11.613 bestätigte Fälle und 5.678 epidemische Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo zum 17. November. Sie sind keine Opfer von Kämpfen.

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