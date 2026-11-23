Im Südsudan gab der Interimskommissar von Tanj East bekannt, dass zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen bei einem Anschlag in Bol Bol Boma mindestens 24 Zivilisten, darunter sieben Kinder, getötet wurden. Die Zahl der Todesopfer ist zunächst einmal provisorisch. Die Verantwortung für den Angriff wurde nicht unabhängig verifiziert.

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Im Südsudan wurden mindestens 24 Zivilisten, darunter sieben Kinder, bei einem Angriff im Staat Warrap getötet, so der Interimskommissar von Tanj County East. Der Angriff fand zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen, 22. November statt. Die erste Zählung meldete 15 Todesfälle.

Im Warrap eine noch vorläufige Bilanz

Der Angriff traf Bol Bol Boma im Nordwesten des Südsudan. Interimskommissar Machuei Bith überprüfte die Oberseite am Sonntagabend. Unter den zivilen Opfern befanden sich sieben Kinder und sechs Frauen.

Ein örtlicher Polizeibeamter namens anonym warnte, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Die vorliegenden Nachweise erlauben keine Beurteilung der Verletzungen.

Machuei Bith führte den Angriff auf SPLA-IO-Kämpfer zurück, eine bewaffnete Gruppe, die mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Riek Machar verbunden ist. Diese Abgabe wurde nicht unabhängig überprüft. Die verfügbaren Aussagen ermöglichen es auch nicht, das Motiv für den Angriff zu ermitteln.

Schutz der Zivilbevölkerung an vorderster Front

Der Warrap hat in den letzten Wochen weitere Gewalt erlebt. Letzte Woche töteten Zusammenstöße auf einem Markt in Makuach nach Angaben der lokalen Behörden 17 Menschen. Dies ist eine separate Episode, die nicht in die Bilanz von Bol Bol Boma eingeht.

Am 10. November forderte die Mission der Vereinten Nationen im Südsudan den Sicherheitsrat auf, die Zivilbevölkerung besser zu schützen und den politischen Dialog wieder aufzunehmen. Diese Warnung ging den Tatsachen von Bol Bol Boma voraus; die Mission hatte zum Zeitpunkt unserer Überprüfung keine eigene Einschätzung dieses Angriffs veröffentlicht.

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