Der Beschluss 956/1 vom 9. November 2026 verlängert die Senkung bestimmter Lohnsteuerstrafen im Libanon bis zum 30. Dezember. Die September-Regeln werden beibehalten: Umfang der Wertpapiere zur Selbstbesteuerung, differenzierte Sätze, fristgerechte Zahlung und Ausnahmen. Die Hauptsteuer ist weiterhin fällig.

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Der am 9. November 2026 vom Finanzminister Yassine Jaber unterzeichnete Beschluss 956/1 verlängert sich bis zum 30. Dezember 2026, einschließlich der Strafermäßigung für die Lohn- und Gehaltssteuer. Sie erneuert die Regeln des Beschlusses 835/1 vom 18. September 2026. Dies ist eine Verzögerung beim Erhalt von Strafsenkungen, nicht eine Senkung der Steuer selbst.

Die Verlängerung wird durch die Sicherheitslage, israelische Angriffe auf libanesisches Territorium und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes motiviert. Sie gewährt den betreffenden Steuerzahlern zusätzliche Zeit, um ihre Situation im Rahmen der bestehenden Regelung zu regeln.

Die Entscheidung vom September endete zunächst am 31. Oktober 2026. Die neue Frist betrifft daher die Möglichkeit, in den Genuss der Ermäßigungen zu kommen. Es stellt keine allgemeine Änderung der Standardberichts- und Zahlungsfristen für alle Steuern dar.

Einkommensteuer: die damit verbundenen Strafen

Die Regelung umfasst Basis- und Wiedereinziehungsstrafen für die Einkommensteuer auf Löhne und Gehälter. Die betreffenden selbst auferlegten Wertpapiere müssen ab dem 16. November 2022 begeben worden sein. Dieses Datum bezieht sich auf Steuerdokumente, nicht nur auf das Jahr, in dem ein Gehalt gezahlt wurde.

Der Grundtext unterscheidet drei Kategorien. Die anteiligen Strafen der Basis werden um 50% reduziert. Pauschalstrafen werden um 60% reduziert. Die Strafe für verspätete Zahlung, bekannt als Erholung, wird um 75% reduziert.

Diese Prozentsätze gelten für zulässige Sanktionen. Sie reduzieren nicht den zu versteuernden Lohn oder als solche die Hauptsteuerschuld. Die Entscheidung schafft auch keine allgemeine Ausnahme von allen Steuersanktionen.

Regulierung innerhalb der Frist bleibt die Regel

Die allgemeine Regel verbindet den Vorteil der Ermäßigung mit der Zahlung von Steuerschulden und ermäßigten Strafen innerhalb der geltenden Frist. Der Steuerzahler verliert den Vorteil der Regularisierung, wenn er diese Bedingung nicht erfüllt. In der Ausdehnungsentscheidung wird der Rahmen vom September beibehalten, der auch genau definierte Ausnahmen enthält.

Insbesondere sieht der Text vom September eine Sonderbestimmung vor, nach der Steuern zwangsweise eingezogen werden. In diesem Fall erlaubt Artikel 10 der Verwaltung, die Ermäßigungen zu gewähren, ohne diesen Vorteil von der vorherigen Zahlung des Kapitalgebers abhängig zu machen. Diese Ausnahme fällt in den Rahmen der Steuerverwaltung.

Andere Ausnahmen begrenzen den Umfang der Vorrichtung. Strafen unter 200.000 libanesischen Pfund sind nicht abgedeckt. Für Abgaben, die in Fremdwährung erhoben und wieder eingezogen werden, werden im Text auch Strafen von weniger als drei Dollar oder drei Euro genannt. Die Sanktionen im Rahmen der besonderen Regularisierungsbestimmungen behalten ihre eigene Regelung.

Große Rabatte erfordern eine separate Vereinbarung

Der Grundbeschluß unterwirft die Zustimmung des Ministerrates erheblich. Die Schwelle bezieht sich auf die Höhe der Reduktion: mehr als £ 60 Milliarden für Drawdowns in Pfund oder $ 667.000 oder deren Äquivalent in anderen Währungen für diejenigen, die in Fremdwährungen erholt.

Der Text sieht eine Berechnung nach Steuerperioden und Straftaten vor. Ferner werden gemeinsame Kürzungen der geltenden Basis- und Wiedereinziehungsstrafen gefordert. Diese Regeln verhindern, dass der angekündigte Prozentsatz als automatischer Erlass für jede Datei behandelt wird, unabhängig von ihrem Betrag.

Die bereits gezahlten Strafen führen nicht einfach wegen der Kürzung zu einer Rückerstattung. Artikel 11 behält unter anderem wesentliche Fehler, einschließlich Doppelzahlungen, und die Folgen eines Rechtsbehelfs vor. Die Regelung betrifft daher in erster Linie die Regelung noch offener Sachverhalte in ihrem eigenen Anwendungsbereich.

Eine gezielte Maßnahme, kein allgemeiner Steueraufschub

Mit der Entscheidung vom 9. November wurde die Anwendung eines bestimmten Textes ausgeweitet. Sie ersetzt nicht die üblichen Lohnberichterstattungsregeln und befreit Arbeitgeber nicht von ihren Steuerpflichten. Eine Situation kann nicht allein aufgrund des Vorliegens einer Verzögerung als zulässig angesehen werden: Die Art der Sanktion, der Titel der Besteuerung und die Bedingungen der Verordnung müssen der Regelung entsprechen.

Aus dem unterzeichneten Text geht hervor, dass die Verlängerung ab dem Datum ihrer Erteilung gilt, und sieht ihre Veröffentlichung im Amtsblatt und auf der Website des Ministeriums vor. Seine Laufzeit ist der 30. Dezember 2026 einschließlich. Dieses Datum betrifft den in der Entscheidung 835/1 genannten Kürzungsmechanismus; Es erweitert nicht automatisch die gleiche Behandlung auf Mehrwertsteuer oder andere Steuern.

Die praktische Lesart besteht daher darin, drei Beträge zu unterscheiden: den Hauptbetrag der Steuer, die Strafe vor der Ermäßigung und den tatsächlich fälligen Betrag nach Anwendung des zulässigen Satzes. Die Erweiterung bietet zusätzliche Zeit, um die abgedeckten Dateien zu regularisieren. Es löscht nicht den Hauptteil und garantiert keine identische Reduzierung für alle Sanktionen.

Libanesisches Finanzministerium, Fotoarchiv. Unbestätigtes Drehdatum. Foto: Libnanews.com. Unmodifiziertes Archivfoto.

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