Météo-France hält Korsika in orange Alarm für heftigen Wind Montagmorgen. Der Pas-de-Calais bleibt in orange für Überschwemmungen, auch auf der Karte vom Dienstag. Ain und Jura sind in Gelb gebügelt. Im Folgenden sind die exponierten Bereiche, die Anweisungen zu befolgen und die Punkte, die vor einer Reise zu überprüfen sind.

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Météo-France hält die beiden korsischen Departements in orange Alarm für heftigen Wind Montag, 23. November, nach seiner Karte um 6 Uhr Pariser Zeit ausgestrahlt. In Pas-de-Calais betrifft die orangene Wachsamkeit Überschwemmungen und bleibt auf der Karte vom Dienstag. Ain und Jura, am Tag zuvor in Orange für Regenflut, sind in Gelb gebügelt.

Auf Korsika werden morgens Böen erwartet

Oberkorsika und Südkorsika sind vom Wind betroffen. Das am Sonntag um 10:04 Uhr veröffentlichte Abteilungsbulletin kündigte am Montagmorgen ein Fort Libeccio, Südwestwind, an. Insbesondere wurden die Gebiete zwischen Balagne und Bastia, an den Reliefs und in Richtung Porto-Vecchio und Conca freigelegt. Sie sah Böen von 100 bis 120 km/h in den genannten Gebieten und 140 bis 150 km/h an den am stärksten exponierten Punkten von Kap Korsika vor. Dies waren Prognosen, die am Vortag veröffentlicht wurden, ohne Geschwindigkeiten, die am Montag aufgezeichnet wurden.

Die Gefahr des Wellenuntertauchens wird für beide korsischen Departements separat in gelb dargestellt. Bei starkem Wind empfiehlt Météo-France, das Reisen zu begrenzen, Objekte zu lagern, die der Wind tragen kann, und Spaziergänge im Wald und an der Küste zu vermeiden. Die Karte vom Dienstag hält Korsika zum Zeitpunkt des Bulletins nicht in Orange.

In Pas-de-Calais geht die rohe Wachsamkeit weiter

Die Wachsamkeit von Pas-de-Calais betrifft Überschwemmungen, die sich von den Winden auf Korsika unterscheiden. Es bleibt orange auf der für Dienstag, den 24. November geplanten Karte. Um den Zustand des Flusses in der Nähe von zu Hause herauszufinden, konsultieren Sie bitte die Karte der Abschnitte von Vigicrues und die Informationen der Präfektur. Vermeiden Sie in der Hochwasserzone Tiefpunkte und betreten Sie keine wasserbedeckte Straße, auch wenn sie flach erscheint.

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