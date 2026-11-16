Quellen in der Nähe der Datei beschreiben französische Schulungs- und Wartungsmissionen in der Ukraine, genannt Volia. Diese Aktivitäten werden als nicht kämpferisch dargestellt. Sie unterscheiden sich von der künftigen multinationalen Truppe, die nach den Feindseligkeiten geplant ist, während die Europäische Union ihre eigene Hilfsmission ausweitet und ihre Koordinierung verstärkt.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Französisches Militärpersonal führt seit mehreren Monaten Trainings- und Wartungsmissionen in der Ukraine durch, laut Berichten, die am Montag, dem 16. November, veröffentlicht und von anonymen Quellen in der Nähe der Akte bestätigt wurden. Dieses System, genannt « Wolia », wird als nicht-kombattante Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte dargestellt.

Die gesammelten Zeugenaussagen beschreiben kleine Zahlen, die für kurze Missionen geschickt wurden, insbesondere zur Ausbildung ukrainischer Soldaten und zur Teilnahme an der Wartung von Ausrüstung. Sie stellen diese Präsenz zumindest im Sommer 2026. Eine Quelle, die von der Akte weiß, gibt an, dass Trainer in Frankreich, Polen und von Fall zu Fall in der Ukraine intervenieren, ohne die Absicht, an Zwangsaktionen teilzunehmen.

Art und Umfang dieser Mission waren nicht Gegenstand einer ausführlichen öffentlichen Ankündigung der französischen Mitarbeiter. Die gemeldeten Beweise basieren auf anonymen Aussagen, nicht auf der offiziellen Präsentation eines Einsatzes von Kampftruppen.

Europäische Unterstützung, deren Rahmen sich ändert

Diese Enthüllungen geschehen, als die Europäische Union gerade ihre Militärhilfemission in die Ukraine, EUMAM Ukraine, ausgedehnt hat. Der EU-Rat hat am 9. November eine Verlängerung um zwei Jahre bis zum 15. November 2028 mit einem Finanzrahmen von fast 300 Millionen Euro für diesen Zeitraum beschlossen.

Sie beschloss auch, eine Präsenz in der Ukraine einzurichten, um die Arbeit der Mission direkt mit den ukrainischen Militärbehörden und internationalen Partnern zu koordinieren. Das Mandat muss die Lehren aus dem Schlachtfeld und die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte besser integrieren.

Die EUMAM wurde auf Ersuchen Kiews im Oktober 2022 gegründet und bildete nach Angaben des Rates mehr als 100.000 ukrainische Militärangehörige aus. Sie organisiert und koordiniert individuelle, kollektive und spezialisierte Schulungen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten. Diese europäische Entscheidung dokumentiert die Entwicklung der Hilfe; sie allein stellt keine öffentliche Bestätigung der Bedingungen von Volia dar.

Von der Gewalt nach Konflikten zu unterscheiden

Ein weiterer Mechanismus ist in der öffentlichen Vorbereitung: die Multinationale Kraft-Ukraine, unter französisch-britischem Kommando im Rahmen der Koalition der Freiwilligen. In einer Pressemitteilung vom 3. November erklärte das französische Armeeministerium, dass es nach Beendigung der Feindseligkeiten auf Ersuchen der ukrainischen Regierung für Ausbildungs- und Rückversicherungstätigkeiten konzipiert sei.

Übung KOALICJA 26.2, organisiert in Polen vom 9. bis 22. November mit 2.800 Soldaten aus 11 Nationen, bereitet diese Truppe auf ein Post-Konflikt-Szenario vor. Es bleibt getrennt von den Ad-hoc-Unterstützungsmissionen in der Ukraine, die von Quellen in der Nähe der Volia-Datei beschrieben werden.

Archivillustration: Brüssel, 21. August 2026. Xavier Lejeune / Europäische Kommission, © Europäische Union 2026,CC BY 4.0Foto ganzzahlig erhalten, verkleidet mit Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews