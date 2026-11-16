MTV und Cablevision bestätigen die Einstellung der Weiterverbreitung nach dem Scheitern ihrer Verhandlungen. Der Sender verlangt eine Überprüfung seiner Vergütung, während die PLC jede Beteiligung ablehnt. Update zu den Positionen der Parteien, Senderechten und Zugangsmöglichkeiten, die den Zuschauern im Libanon weiterhin offen stehen.

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Die Meinungsverschiedenheit zwischen MTV und Cablevision nahm am Montag, den 16. November 2026 eine politische Dimension an. Die Free Patriotic Current (LCP) lehnte jede Beteiligung an dem kommerziellen Konflikt ab, nachdem der Sender Andeutungen über die Bedingungen seiner Verteilung gemacht hatte. Die Einstellung der Weiterverbreitung wird hingegen von Cablevision bestätigt: Seine Website zeigt an, dass MTV diese Unterbrechung nach dem Scheitern der Verhandlungen beantragt hat.

Eine streitige Vergütung, keine Schließung des Kanals

In seiner Pressemitteilung vom 15. November nahm MTV die Entscheidung an, sein Signal aus dem Netz zurückzuziehen. Seit 2024 fordert sie eine Revision der durch den Fall des Buches abgewerteten Weiterverbreitungsrechte. Nach Angaben des Senders muss diese Nachfrage aus den Einnahmen des Verteilerunternehmens finanziert werden, ohne dass die Rechnungen der Abonnenten steigen.

MTV zahlt monatlich 0,50 US-Dollar pro Abonnent gegen einen durchschnittlichen Umsatz von 24 US-Dollar für Cablevision. Diese Zahlen stammen aus der Kette, nicht aus geprüften öffentlichen Berichten. Der Betrag, den es jetzt beansprucht, ist in der Pressemitteilung nicht angegeben.

CPL fordert sein Engagement heraus

Die CPL lehnt jegliche kommerzielle oder politische Verbindung mit Cablevision ab. In seiner Antwort vom 16. November bat er MTV, seine Unterstellungen über den politischen Einfluss in den Verhandlungen zu unterstützen oder sie zurückzuziehen und zu korrigieren. Die Partei stellt diese Angelegenheit daher als Streit zwischen zwei Unternehmen dar, denen sie angeblich fremd ist.

Seine Antwort erweitert auch die Diskussion um Medienverpflichtungen. Es hebt redaktionelle Unabhängigkeit, Einkommenstransparenz und die Einhaltung der Lizenz- und Registrierungsbedingungen hervor. Diese Positionen stellen keine regulatorische Entscheidung oder eine gerichtliche Feststellung zu den Praktiken der beiden Unternehmen dar. In den konsultierten Dokumenten wird keine politische Verbindung hergestellt.

Was das Recht auf Weiterverbreitung bietet

Artikel 42 des libanesischen Gesetzes Nr. 75 vom 3. April 1999 über literarisches und künstlerisches Eigentum gewährt geschützten Fernseh- und Radioorganisationen das Recht, die Weiterverbreitung ihrer Programme unabhängig von den verwendeten Mitteln zu genehmigen oder zu verbieten. Dieses Recht ist eines der benachbarten Rechte, das sich von den Rechten der Urheber der verbreiteten Werke unterscheidet.

Das gleiche Kapitel sieht in Artikel 46 vor, dass Vereinbarungen über diese Rechte geschrieben werden müssen. Es bezieht sich auch auf gesetzlich vorgesehene Ausnahmen. Dieser Rahmen ermöglicht es uns, das Thema der Vertriebsverhandlungen zu verstehen; er legt keinen eigenen Tarif fest und löst diesen Vertragsstreit nicht. Die Verträge zwischen den beiden Unternehmen wurden in den eingesehenen Anzeigen nicht zur Verfügung gestellt.

Welcher Zugang bleibt möglich?

Das Verschwinden des Signals von Cablevision bedeutet nicht, dass MTV gestoppt wird. Der Kanal verweist die Zuschauer auf seine Website, Anwendungen und andere Verteilungsmodi, einschließlich Arabsat. Sie zitiert auch Shahid und +TV, ohne davon ausgehen zu lassen, dass alle ihre Angebote kostenlos sind.

Für seine Abonnenten unterhält Cablevision auf seiner Homepage die Auszahlungsbekanntmachung und die Unterstützungsnummer 1540. Diese informationen geben kein rückgabedatum oder eine ankündigung der entschädigung von mtv. Eine mögliche Erholung muss daher von einer bloßen Fortsetzung der Gespräche unterschieden werden.

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