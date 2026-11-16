COP31: Ein Projekt zur Beschleunigung von Fossilien

Ein erstes in Antalya vorgestelltes Projekt schlägt vor, die Freisetzung fossiler Brennstoffe zu beschleunigen und die Finanzierung der Anpassung zu stärken. Die Präsidentschaft betont, dass der Text keinen Konsens widerspiegelt. Die Länder müssen ihren Inhalt noch vor dem Abschluss der jährlichen UN-Klimakonferenz am Freitag verhandeln.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein erster Beschlussentwurf, der am Montag, dem 16. November, auf der COP31 in Antalya vorgelegt wurde, schlägt vor, den Verzicht auf fossile Brennstoffe zu beschleunigen und die Finanzierung der Anpassung auf mindestens 120 Milliarden Dollar zu erhöhen. Diese Leitlinien bleiben Gegenstand von Verhandlungen zwischen den in der Türkei zusammentretenden Ländern.

Das 18-seitige Dokument und 144 Absätze behandeln die Hauptthemen der Konferenz: Energie, Finanzierung, Anpassung und wissenschaftliche Reaktion auf die Erwärmung. Seine Veröffentlichung eröffnet eine neue Phase in den Diskussionen, während die Konferenz am Freitag, den 20. November, enden soll.

Eine schnellere Energiewende vorgeschlagen

Das Projekt fordert eine Beschleunigung der Freisetzung fossiler Brennstoffe und leitet sofort den Übergang zu Energiesystemen ein. Sie greift auch das Ziel eines gerechten und geordneten Übergangs auf, der an die nationalen Gegebenheiten angepasst ist.

Eine weitere Komponente schlägt vor, den Anteil der Elektrizität bis 2035 auf 35 % des weltweiten Endenergieverbrauchs zu erhöhen. Diese Ambition wird von Verweisen auf erneuerbare Entwicklung, Netze und Speicherung begleitet. Sie wird als eine globale Anstrengung formuliert, zu der die Staaten entsprechend ihren Umständen beitragen würden, nicht als eine gleiche Verpflichtung, die allen auferlegt wird.

Mindestens 120 Milliarden für Anpassung

Der Text schlägt vor, mindestens 120 Milliarden US-Dollar an Anpassungsmitteln zu verdreifachen. Die entwickelten Länder werden aufgefordert, den Weg ihrer Unterstützung für die Entwicklungsländer zu klären. Anpassung zielt darauf ab, ihre Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern.

Über diese finanziellen Bestimmungen wird noch diskutiert. Sie entsprechen nicht den bereits ausgezahlten Mitteln. Das Projekt befasst sich auch mit Hindernissen für Kapitalkosten und Schulden sowie der Verwendung von Zuschüssen und Instrumenten, die keine zusätzlichen Schulden verursachen.

Eine Diskussionsgrundlage, kein Abkommen

In der dem Dokument beigefügten Notiz erklärte die Präsidentschaft, dass sie einen breiten Ansatz für die Berichterstattung über die eingegangenen Vorschläge verfolgt habe. Sie betonte ausdrücklich, dass die erste Version keinen Konsens widerspiegelte. Einige von den Delegationen unterstützte Maßnahmen wurden von anderen abgelehnt.

Alle Elemente bleiben offen für Verhandlungen, einschließlich der Frage ihrer Beibehaltung im endgültigen Text. Das Vorhandensein eckiger Klammern bedeutet daher nicht, dass sie akzeptiert werden. Die Präsidentschaft fordert die Parteien auf, ihren Austausch fortzusetzen, um ihre Standpunkte einander anzunähern; ein gemeinsames Ergebnis muss erreicht werden.

In den kommenden Tagen muss festgelegt werden, welche Energie- und Finanzformulierungen nach Konsultationen zwischen den Delegationen in die endgültige Entscheidung aufgenommen werden können.

Fotografisches Archiv: Antalya, 19. Februar 2022. Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Foto ganzzahlig erhalten, verkleidet mit Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews