LAU: Kobeissy erhält Krebsforschungspreis

Philippe Hussein Kobeissy von der Libanesisch-Amerikanischen Universität erhielt ein Stipendium des Hussein-Preises für Krebsforschung in Amman. Sie unterstützt Projekte in der arabischen Welt für zwei Jahre. Der zugewiesene Betrag und das Projektprotokoll sind in den offiziellen Ankündigungen nicht enthalten.

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Philippe Hussein Kobeissy, Professor und Forscher an der Libanesisch-Amerikanischen Universität, erhielt ein Stipendium in der Kategorie « Promising Investigator » des Hussein-Preises für Krebsforschung. Die Kapitulation fand am 14. November 2026 in Amman statt. Prinz Talal bin Mohammad ehrte die Gewinner im Namen von König Abdullah II. In Anwesenheit von Prinzessin Ghada Talal, die die Hussein Cancer Foundation und das Hussein Cancer Center leitet.

Die Auszeichnung für den libanesischen Forscher ist ein Projektunterstützungsprogramm. Es entspricht weder dem Karrierepreis noch einer jetzt verfügbaren Behandlungsanzeige. Ein zweiter Begünstigter, Zaid Abdul Rahman, arbeitet am Hussein Cancer Center in Jordanien. Der tatsächlich jedem Einzelnen gewährte Betrag und das spezifische Protokoll des Kobeissy-Projekts sind in der Ankündigung der konsultierten Zeremonie nicht enthalten.

Krebsforschung: Zweijährige Förderung

Das Programm finanziert zwei Jahre lang Forschungsprojekte in der arabischen Welt. Seine Vorschriften sehen zwei Begünstigte pro Jahr und Zuschüsse von jeweils bis zu 100.000 US-Dollar vor. Diese Grenze sollte nicht mit dem Betrag verwechselt werden, der dem UAA-Forscher persönlich zugewiesen wurde.

Bewerber müssen einen wissenschaftlichen oder medizinischen Doktortitel besitzen, in der arabischen Welt leben und dort forschen. Das Programm richtet sich an junge Forscher. Er forderte auch die Einbeziehung eines Mentors mit mindestens zehn Jahren Erfahrung und zehn von Experten begutachteten Publikationen. Es muss das Projekt während der geplanten zwei Jahre begleiten.

Die Auswahl besteht aus zwei Stufen. Die Bewerber reichen zunächst ihre Qualifikationen und eine Absichtserklärung ein, in der ihr Projekt zusammengefasst wird. Die erfolgreichen Kandidaten müssen dann einen detaillierten Vorschlag einreichen. Die Organisatoren achten besonders auf Fragen im Zusammenhang mit der Häufigkeit oder Manifestation von Krebs in arabischen Ländern.

Eine Reise zwischen Libanon, Frankreich und den USA

Die LAU berichtet, dass Philippe Hussein Kobeissy 2022 als Vollzeitassistenzprofessor für Zellbiologie beigetreten ist. 2013 erhielt er seinen Bachelor in Biochemie an der Libanesischen Universität und 2015 einen Master in Paris-Saclay. Er unterstützte 2018 auch einen PhD in Zellbiologie, Mikrobiologie und therapeutischer Innovation.

Seine Doktorarbeit konzentrierte sich auf Wechselwirkungen zwischen dem Organismus und Krankheitserregern sowie auf die Regulation von Darmentzündungen. Die Präsentation der Universität erwähnt insbesondere Clostridioides schwierige Infektion.

Im Jahr 2019 trat Kobeissy dem Department of Medicine der Columbia University in New York bei. Nach seinen akademischen Aufzeichnungen arbeitete er an der funktionellen Genomik der idiopathischen Lungenfibrose. Er untersuchte auch die Regulierung eines Signalwegs im Zusammenhang mit Sauerstoffmangel bei Darmkrebs.

Mehrere Kategorien von Unterscheidungen in Amman

Der Hussein-Preis wurde 2020 in Erinnerung an König Hussein von Jordanien ins Leben gerufen. Er unterschied verschiedene Stadien der wissenschaftlichen Karriere. In diesem Jahr erhielt Nizar Tannir, MD Anderson Center an der University of Texas, eine besondere Auszeichnung für wissenschaftliche Exzellenz. Amer Zeidan von Yale und Imam Waked von der Menoufia University wurden mit den Career Awards in den internationalen und regionalen Kategorien ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen für Nachwuchsforscher sind an Maryam Shalaby vom niederländischen Krebsinstitut und Omnia Atallah von der Arabischen Akademie für Wissenschaft, Technologie und Seeverkehr gerichtet. Das von Kobeissy erhaltene Stipendium gehört zu einer separaten Kategorie, die sich auf die Durchführung eines Projekts konzentriert. Die erwarteten zukünftigen Details beziehen sich auf den Inhalt, die Ziele und die Arbeit, die diese Finanzierung leisten wird.

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