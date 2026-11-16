Biosimilar: Was die Untersuchung im Libanon bestätigt

Die Staatsanwaltschaft überprüft seit 2018 registrierte Arzneimittel, darunter auch Biosimilar-Medikamente. Ahmad Rami Hajj erinnert an 67 Produkte, ohne ein globales Urteil über ihre Sicherheit. Wissenschaftliche Kontrollen, Rückverfolgbarkeit und Gesundheitsentscheidungen müssen von der gerichtlichen Untersuchung unterschieden werden. Hier sind die dokumentierten Anforderungen und Schlussfolgerungen, die heute noch erwartet werden.

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Der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Ahmad Rami Hajj, erklärt, dass die Untersuchung von Arzneimitteln seit 2018 registrierte Produkte, einschließlich Biosimilar-Produkte, betrifft. In einem am 16. November veröffentlichten Interview erwähnt er 67 registrierte Produkte, eine Zahl, die er den vom Gesundheitsminister vorgelegten Daten zuschreibt. Die beschriebene Arbeit besteht darin, Aufzeichnungen und wissenschaftliche Studien zu überprüfen und dann ihre Einhaltung der Gesundheitsanforderungen zu überprüfen.

Dieser Perimeter stellt kein Urteil über jedes Medikament dar. Der Richter veröffentlicht keine Liste von 67 Produkten, die für gefährlich erklärt wurden. Seine Intervention bringt den Fall wieder auf den Boden der Beweise: Die Schritte müssen auf einer wissenschaftlichen Grundlage basieren und die Patientensicherheit muss Vorrang vor kommerziellen Interessen haben.

Gerichtliche Ermittlungen und gesundheitliche Neubewertung

Diese beiden Ansätze verbinden sich, ohne die gleiche Funktion zu haben. Die gerichtliche Untersuchung zielt auf jene Tatsachen ab, die Verantwortlichkeiten beinhalten können. Die Gesundheitsuntersuchung umfasst die Zulassungsbedingungen, die wissenschaftlichen Teile und die Konformität jedes Produkts. Die Einleitung einer Untersuchung reicht daher nicht aus, um einen Verstoß festzustellen, noch ist das Vorhandensein einer alten Registrierung von einer späteren Kontrolle ausgenommen.

Das Gesundheitsministerium hatte seine Position am 16. Oktober geklärt. Nach seiner Erklärung waren die Beschlagnahmungen auf Anweisung der Staatsanwaltschaft das Ergebnis einer Mitteilung des Ministers und einer internen Untersuchung. Er erklärte, dass die beschlagnahmten Produkte bereits Gegenstand einer Entscheidung des Ministeriums zur Delistung wegen Nichteinhaltung der Bedingungen für ihre Verwendung und Vermarktung im Libanon gewesen seien.

Im gleichen Text kündigte Rakan Nassereddine seine Absicht an, die Aufzeichnungen aller auf dem Markt befindlichen Biosimilar-Produkte gemäß den aktualisierten Regeln der Weltgesundheitsorganisation zu aktualisieren und zu überprüfen. In dem Kommuniqué wurde somit zwischen den bereits von einer Entscheidung erfassten Produkten und einer umfassenderen Neubewertung unterschieden. Es kommt nicht zu dem Schluss, dass alle Biosimilars verboten wären.

Was « Biosimilar » wirklich bedeutet

Ein Biosimilar wird entwickelt, um ein hohes Maß an Ähnlichkeit mit einem bereits zugelassenen biologischen Referenzarzneimittel zu zeigen. Die WHO erklärt, dass diese Ähnlichkeit durch einen gründlichen Vergleich nachgewiesen werden sollte. Die Datei kann sich dann teilweise auf die Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten des Referenzprodukts verlassen.

Der Begriff bedeutet daher keine Fälschung oder an sich ein Arzneimittel von minderer Qualität. Es ist eine Art der wissenschaftlichen Bewertung. Der entscheidende Punkt ist der Nachweis der Ähnlichkeit und die Einhaltung der regulatorischen Bedingungen, nicht nur die Verwendung dieses Handels- oder Verwaltungsnamens.

Der vom libanesischen Ministerium veröffentlichte Registrierungsleitfaden definiert unter anderem einen direkten Vergleich zwischen dem Kandidatenprodukt und seinem Referenzprodukt in denselben Studien und nach denselben Verfahren. Es unterscheidet dieses Verfahren von dem für Generika. Es erfordert auch, dass der Vergleicher ein autorisiertes Originalprodukt ist, das auf einer vollständigen Aufzeichnung basiert.

Anforderungen, die auch Angaben abdecken

Der libanesische Leitfaden befasst sich mit einem weiteren konkreten Thema: der Verwendung der erzielten Ergebnisse für eine medizinische Indikation zur Unterstützung anderer. Diese Extrapolation wird nicht als automatisch dargestellt. Das Dokument enthält Bedingungen für das klinische Modell, den Wirkmechanismus, die Sicherheit und die Immunreaktionen. Falls nicht abgeschlossen, sind klinische Daten erforderlich, die für die angeforderten Indikationen spezifisch sind.

Dieses Dokument, das immer noch auf der Website der Minister zur Verfügung steht, bezieht sich auf die 2009 angenommenen WHO-Empfehlungen und die internationalen Texte von 2014 und 2015. Sie muss von den seitdem überarbeiteten internationalen Richtlinien unterschieden werden. Die WHO hat im April 2022 eine neue Version verabschiedet, die auf eine größere regulatorische Flexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung der Qualitäts-, Sicherheits- und Effizienzanforderungen abzielt. Die bloße Verfügbarkeit eines alten Leitfadens zeigt nicht, wie jede aktuelle Datei ausgewertet wurde.

Identifizieren Sie das Produkt und die Charge, nicht nur eine Kategorie

Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiger Teil des libanesischen Leitfadens. Bei Pharmakovigilanz-Warnmeldungen sind der Handelsname, der Name des Stoffes und die Chargennummer anzugeben. Diese Information verknüpft ein Ereignis mit dem tatsächlich verabreichten Produkt und nicht mit einer allgemeinen Kategorie von Behandlungen.

Zu diesem Zeitpunkt liefert das Interview des Staatsanwalts keine nominative Liste von 67 Produkten, individuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder endgültigen Entscheidungen zu jedem Fall. Es ist auch nicht möglich zu bestimmen, welche Behandlungen in jeder Situation verfügbar wären. Diese Informationen sollten aus den entsprechenden Gesundheitsentscheidungen und Mitteilungen stammen.

Für Patienten ist die Behandlung Follow-up nicht aus einer Gesamtzahl in der Presse veröffentlicht abgeleitet. Eine Frage zu einem bestimmten Produkt muss mit dem Arzt und Apotheker untersucht werden, um seinen Namen und alle offiziellen Anweisungen, die ihn betreffen, zu überprüfen. Die Herausforderung der Überprüfung besteht darin, von allgemeinen Kontroversen zu dokumentierten produktbezogenen Schlussfolgerungen überzugehen.

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