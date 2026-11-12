Tripolis: Wie ist der Status von Wirtschaftszonenprojekten?

In Tripolis befinden sich der aktive Hafen, das zukünftige Industrie- und Logistikzentrum und die Pläne für die Internationale Messe Rachid Karamé nicht in derselben Phase. Die Ankündigungen der Sonderwirtschaftszone ermöglichen eine echte institutionelle Entwicklung im Jahr 2026. Sie reichen jedoch nicht aus, um das Ganze als neue Plattform zu präsentieren, die bereits für Unternehmen offen ist.

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In Tripolis befinden sich der aktive Hafen, das zukünftige Industrie- und Logistikzentrum und die Pläne für die Internationale Messe Rachid Karamé nicht in derselben Phase. Die Ankündigungen der Sonderwirtschaftszone ermöglichen eine echte institutionelle Entwicklung im Jahr 2026. Sie reichen jedoch nicht aus, um das Ganze als neue Plattform zu präsentieren, die bereits für Unternehmen offen ist.

Das Programm des Wirtschaftsforums vom 10. November vereint genau diese Ziele: Anbindung an die Märkte, Komplementarität mit dem Hafen, Beteiligung des Privatsektors und Ausbildung der Arbeitskräfte. Dieses Programm beschreibt die Fragen, die den Interessengruppen vorgeschlagen werden. Sie stellt keine Aufzeichnung der unterzeichneten Verträge oder eine Bilanz der erhaltenen Investitionen dar. Um den Fortschritt zu messen, ist es notwendig, zu projektspezifischen Entscheidungen zurückzukehren.

Das Industriezentrum unternimmt Schritte zur Vorbereitung

Am 20. Mai gab die Behörde der Sonderwirtschaftszone Tripolis, TSEZ, die vorläufige Annahme ihres Projekts im nationalen Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaften bekannt. Diese Anerkennung der Privatisierung und Partnerschaften durch den Hohen Rat eröffnete einen institutionellen Weg. Es hat noch kein Unternehmen benannt, das das Zentrum bauen oder betreiben soll.Quelle: TSEZ, Ankündigung vom 20. Mai 2026.

Eine zweite Etappe wurde am 17. September angekündigt. Laut TSEZ genehmigte der Ministerrat die Studien des Industrie- und Logistikzentrums und genehmigte das Qualifizierungsverfahren eines internationalen Entwickler-Betreibers. Die Behörde sollte einen internationalen Aufruf zur Qualifizierung vorbereiten und herausgeben. Diese Entscheidung ist präziser als nur eine Interessenerklärung: Sie betrifft den Übergang vom Studium zur Auswahl der Kandidaten.Quelle: TSEZ, 17. September 2026.

Überprüfen Sie in einem solchen Verfahren die Fähigkeiten der Kandidaten, bevor Sie ein Angebot und die vertragliche Organisation des Projekts auswählen. Ein potenzieller Betreiber kann erlebt werden, ohne den Markt noch zu haben. Ebenso zeigt die Genehmigung, einen Partner zu suchen, nicht, dass die Finanzierung geschlossen ist. Diese Unterscheidungen bestimmen, was ein Unternehmen vernünftigerweise von dem angekündigten Zeitplan erwarten kann.

Zwei Seiten und mehrere Funktionen nicht zu verwechseln

In einem von der TSEZ am 22. Mai veröffentlichten Interview unterschied ihr Präsident Hassan Dennaoui zwei Sätze. Der Nachbarstandort des Hafens sollte industrielle und logistische Aktivitäten beherbergen. Das mit der Internationalen Messe Rachid Karamé verbundene Projekt sollte sich mehr auf Technologie und Dienstleistungen konzentrieren. Diese Präsentation stellt eine Entwicklungsorientierung dar, nicht die Liste der bereits installierten Unternehmen.

Er verwies dann auf die Intervention von KPMG, Dar Al-Handasah und Mohamed Alem & Associates für die Studien und Vorbereitung der Partnerschaft. Die vorgeschlagene Zuweisung des Nachbarprojekts des Hafens im ersten Quartal 2027 war von den Fortschritten gemäß dem Plan abhängig. Dieser im Mai formulierte Zeitplan muss weiterhin als erste Prognose festgelegt werden.Quelle: Interview von Hassan Dennaoui, reproduziert von der TSEZ, 22. Mai 2026.

Investor Services bereiten sich ebenfalls vor

Während des Präsidentenbesuchs am 24. Oktober beschrieb die TSEZ erneut die Vorbereitungen für die internationale Präqualifikation. Es wies auch auf nahe gelegene Deponien als ökologisches und kommerzielles Hindernis hin. Das am 6. November mit der Handelskammer erneuerte Protokoll betrifft die Koordinierung von Lizenzen, Studien und Dienstleistungen in Bezug auf den Ursprung von Waren.Quelle: Offizielle Mitteilungen der TSEZ vom 24. Oktober und 6. November 2026.

Diese administrative Dimension zählt ebenso wie das Land. Um investieren zu können, muss ein Unternehmen in der Lage sein, die erforderlichen Genehmigungen, die verfügbaren Dienstleistungen und deren Kosten zu identifizieren. Die angekündigte Kooperation kann diese Organisation erleichtern. Seine Wirksamkeit wird an brauchbaren Verfahren und dann an den tatsächlich bearbeiteten Anträgen gemessen werden müssen und nicht nur an der Anzahl der institutionellen Unterschriften.

Die nächste Überprüfung muss sich mit Beweisen für die Ausführung befassen

Der Hafen ist eine Betriebsausrüstung, auf die das Projekt verzichten möchte. Diese Nähe beweist nicht die Existenz einer neuen integrierten Lieferkette mit der Kleiat-Bahn oder dem Flughafen. Jede Verbindung beinhaltet ihre eigenen Entscheidungen, Arbeiten, Finanzierung und Betriebsbedingungen. Die Zusammenführung dieser Infrastrukturen in derselben territorialen Vision macht sie nicht gleichzeitig funktionsfähig.

Im nächsten nützlichen Verzeichnis sollte daher für jede Komponente angegeben werden, ob die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen veröffentlicht wurde, ob ein Inhaber ausgewählt wurde, ob der Vertrag unterzeichnet wurde und ob die Arbeiten begonnen haben. Die erwarteten Arbeitsplätze und Investitionen können dann mit den Errungenschaften in Einklang gebracht werden. Die geprüften Dokumente schaffen eine strukturiertere Vorbereitung der Wirtschaftszone; Sie erlauben noch keine Bestandsaufnahme eines neuen offenen und besetzten Industriezentrums.

Luftaufnahme von Tripolis und El-Mina, Archivfoto Libnanews, veröffentlicht im Dezember 2024. Fotograf und genaues Datum nicht angegeben. Illustration des Territoriums, nicht der Baustelle der Wirtschaftszone. Ganzheitliche Fotografie erhalten, deterministische redaktionelle Bearbeitung ohne Retusche der Szene.

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