Frische Kredite im Libanon: die begrenzte Erholung von 2025

Die Kredite und Vorschüsse in neuen Fonds stiegen zwischen Dezember 2024 und Dezember 2025 im Libanon von 418 Millionen Dollar auf 794 Millionen Dollar. Dieser Anstieg steht im Gegensatz zum Rückgang des gesamten Bankkredits. Die Bank of Lebanon-Daten bieten ein Maß für einen begrenzten Neustart, ohne festzustellen, wie viele Haushalte oder kleine Unternehmen die Finanzierung zurückerhalten haben. Herausragende, neue Kredite, Marktanteil und Solvenz der Banken bleiben unterschiedliche Konzepte, um den Umfang dieser Entwicklung zu verstehen.

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Die Kredite in frischen Fonds haben sich im Libanon im Jahr 2025 fast verdoppelt und erreichten im Dezember 794 Millionen Dollar. Diese Erholung bleibt begrenzt: Sie findet in einem gesamten Kreditportfolio statt, das weiter rückläufig ist. Daten der Bank of Lebanon ermöglichen es, den Neustart eines Kreditrahmens von der Wiederherstellung der Bankfinanzierung als Ganzes zu unterscheiden.

Die Zunahme neuer Kredite im Libanon ist einer der Kontraste der von der BDL im April 2026 im Dezember 2025 veröffentlichten makroökonomischen Überprüfung. Diese jährliche Überprüfung enthält Informationen über eine Änderung der Finanzierung. Es beschreibt nicht die Angebote, die heute von jeder Bank verfügbar sind. Es misst auch nicht die Anzahl der Unternehmen oder Haushalte, die tatsächlich wieder Zugang zu Krediten erhalten haben.

Neue Kredite im Libanon von 418 Millionen auf 794 Millionen gestiegen

Ausstehende Kredite und Vorschüsse in frischen Fonds stiegen von 418 Millionen Dollar im Dezember 2024 auf 794 Millionen Dollar im Dezember 2025. Der Anstieg beträgt 376 Millionen oder etwa 90 Prozent. Die BDL beschreibt einen noch begrenzten Kanal, der durch neue Fremdwährungsliquidität angeheizt wird. Die Aktie erreichte im November einen Höchststand von 816 Millionen, bevor sie im Dezember leicht zurückkehrte.

Benchmark Betrag oder Anteil Frische Kredite, Dezember 2024 418 millionen dollar Frische Kredite, November 2025 816 millionen dollar Frische Kredite, Dezember 2025 794 millionen dollar Dezember bis Dezember +376 millionen dollar, ca. +90 % Anteil der Gesamtmittel bis Ende 2025 Etwa 15%

Diese Werte sind Bestände, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtet werden. Sie stellen nicht die Summe der im Laufe des Jahres gewährten neuen Darlehen dar. Ein Kredit, der vor Dezember ausgezahlt und dann zurückgezahlt wurde, hat möglicherweise eine Aktivität finanziert, ohne in den Jahresendbestand aufgenommen zu werden. Umgekehrt bleibt ein noch ausstehender alter Kredit in diesem Bestand enthalten.

Der Nettozuwachs von 376 Millionen macht es daher unmöglich, die Bruttokreditproduktion zu rekonstruieren. Dies würde neue Auszahlungen, Rückerstattungen und andere Bewegungen im Portfolio erfordern. Die Unterscheidung zählt für Unternehmen: Der Geldbetrag, der für 12 Monate geliehen wurde, kann erheblich von dem am letzten Tag ausstehenden Betrag abweichen.

Eine Zunahme eines schrumpfenden Portfolios

Gleichzeitig stiegen die gesamten fraglichen Bankschulden von rund 5,9 Mrd. USD Ende 2024 auf 5,2 Mrd. USD Ende 2025. Die BDL schätzt ihre jährliche Kontraktion auf 12,5%, basierend auf ihren ungerundeten Daten. Die Zunahme des frischen Teils kompensiert daher nicht den Rückgang des Gesamtportfolios.

Ihr Anteil stieg von rund 7% auf 15%. Zwei Bewegungen tragen zu dieser Veränderung bei: Der Zähler nimmt zu und der Nenner nimmt ab. Dieser Anteil kann nicht als Anteil der angenommenen Darlehensanträge interpretiert werden. Es bedeutet auch nicht, dass 15% der Libanesen einen frischen Kredit haben.

Der Rückgang von 22 Millionen Dollar zwischen November und Dezember erinnert uns auch daran, dass die Flugbahn nicht mechanisch zunimmt. Dieser monatliche Rückgang reicht nicht aus, um eine Umkehrung zu diagnostizieren. Ohne Fälligkeits- und Auszahlungsdaten können sie mehrere verschiedene Bewegungen widerspiegeln. Die Jahresbilanz zeigt eine Nettoexpansion, die nicht jede Änderung einer bestimmten Ursache zuordnet.

Der Betrag gibt nicht an, wer eine Finanzierung erhält

Um den wirtschaftlichen Umfang dieser Erholung zu bewerten, ist die Aufschlüsselung der Kreditnehmer entscheidend. Der gleiche Betrag kann einer großen Finanzierung oder vielen kleinen Krediten entsprechen. Die Folgen für den Zugang kleiner Unternehmen zu Finanzmitteln sind nicht dieselben. Die in diesem Abschnitt des Berichts vorgestellte Reihe neuer Darlehen lässt keine Wahl zwischen diesen Situationen zu.

Auch muss zwischen dem Gegenstand des Darlehens unterschieden werden. Ein Vorschuss zur Finanzierung einer kommerziellen Aktie erfüllt nicht den gleichen Bedarf wie ein Investitionskredit oder ein Wohnungsbaudarlehen. Die Gesamtsumme von 794 Millionen darf daher nicht als Immobilienumschlag dargestellt werden. Es lässt sich auch nicht feststellen, dass sich alle Sektoren gleichmäßig erholt haben.

Die Dauer, der Zinssatz, die Garantien und die Währung des Einkommens des Kunden ergänzen diese Diagnose. Die Finanzierung kann bestehen, während sie für ein Unternehmen, das die erforderlichen Sicherheiten nicht bereitstellen kann, unzugänglich bleibt. Umgekehrt kann ein Unternehmen mit regelmäßigen Inputs und Einnahmen auf ein Angebot zugreifen, das nicht das gesamtwirtschaftliche Gefüge darstellt.

Verfügbare Mittel und Bilanz nicht kombiniert

Die Entwicklung eines mit frischen Mitteln gespeisten Kompartiments regelt nicht allein die Behandlung alter Forderungen und beschränkter Einlagen. Ein Aktivitätsindikator misst, was innerhalb eines bestimmten Perimeters funktioniert. Sie stellt keine Prüfung der Vermögenswerte oder einen Solvabilitätsnachweis jedes Instituts dar.

Diese Unterscheidung schließt sich dem Rahmen an, den die IWF-Dienste in ihrem Kommuniqué vom 13. Februar 2026 in Erinnerung gerufen haben. Sie verknüpften die Wiederherstellung eines tragfähigen Bankensystems mit der Umstrukturierung, der Einhaltung der Schuldenhierarchie und den tatsächlich verfügbaren Ressourcen. Sie betonten auch, dass der Beitrag des Staates mit der Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung vereinbar bleiben müsse.

Es wäre daher übertrieben, die im Jahr 2025 fast erreichte Verdoppelung als Reparatur des Sektors zu lesen. Aber das Ignorieren dieses Fortschritts würde auch eine messbare Veränderung auslöschen. Die nützliche Lesart ist, den frischen Kredit, die alten Portfolios und die Bedingungen, unter denen neue Finanzierungen gewährt werden, separat zu verfolgen.

Um das Follow-up zu messen, müssen die nächsten Zahlen unter anderem die Entwicklung des Bestands, die Produktion von Krediten und ihre Verteilung spezifizieren. Solange diese Dimensionen unvollständig bleiben, bleibt das etablierte Ergebnis das von 2025: eine starke Progression von einer schwachen Basis in einem System, dessen Gesamtkredit weiterhin schrumpft.

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