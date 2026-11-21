Das Hotel Chocolat erinnert an einige Weihnachtsboxen, die vom 2. bis 8. Oktober 2026 in Großbritannien gekauft wurden, da das Risiko von Salmonellen mit einem Inhaltsstoff auf Pistazienbasis verbunden ist. Dies sind die Lose.

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Das Hotel Chocolat erinnert an einige Weihnachtsboxen, die vom 2. bis 8. Oktober 2026 in Großbritannien gekauft wurden, da das Risiko von Salmonellen mit einem Inhaltsstoff auf Pistazienbasis verbunden ist. Dies sind die Lose.

Die Food Standards Agency (FSA) veröffentlichte die Rückrufmitteilung am 21. November. Es zielt auf vier Formate im BereichWeihnachtsklassiker Schokolade Box, aber nur für die unten aufgeführten Lose und Daten. Hotel Chocolat gibt an, dass in seinen Fertigprodukten keine Salmonellen festgestellt wurden und dass der Rückruf auf einen Bericht über rohe Pistazien folgt, die in seiner Lieferkette verwendet wurden.

Die auf der Verpackung zu prüfenden Partien

Die Bekanntmachung betrifft die Kisten, die bei2-8 oktober 2026 einschließlichUm festzustellen, ob ein Kästchen zurückgerufen wird, überprüfen Sie zusammen das Format, den Chargencode und das Mindesthaltbarkeitsdatum, das durch die Worte « Best before » angezeigt wird:

9 stück (105 g), märz 2027: los 26233.

los 26233. 18 stück (210 g), märz 2027: lose 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 und 26253.

lose 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 und 26253. 18 stück (210 g), mai 2027: lose 26260 und 26261.

lose 26260 und 26261. 24 stück (315 g), märz 2027: lose 26239 und 26240.

lose 26239 und 26240. 24 stück (315 g), april 2027: lose 26258, 26259 und 26260.

lose 26258, 26259 und 26260. 48 stück (630 g), märz 2027:los 26244.

Code 26260 erscheint in zwei Formaten, stimmt aber nicht mit dem gleichen Datum überein. Die Überprüfung des Codes allein reicht daher nicht aus. Nach Angaben der FSA betrifft das Risiko Pistazienpralinen, die in den betreffenden Verpackungen enthalten sind, nicht die anderen Produkte der Marke.

Was ist, wenn die Box betroffen ist?

FSA empfiehlt, ein zurückgerufenes Produkt nicht zu konsumieren und es in den Laden zurückzugeben, in dem es für einen Umtausch oder eine Rückerstattung gekauft wurde. Die Marke gibt an, dass sie auch in einer ihrer Hotel Chocolate Boutiquen gemeldet werden kann, mit Kaufnachweis. Der Verweis in der britischen Stellungnahme lautet:FSA-PRIN-54-2026.

Dies ist eine vorsorgliche Erinnerung in Großbritannien. Die britische Meinung meldet keine Krankheit, die mit diesen Boxen verbunden ist, und es lohnt sich nicht, einen Rückruf in Frankreich oder im Libanon anzukündigen.

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